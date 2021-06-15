Как отмена техосмотра повлияет на ОСАГО и аварийность

В чём суть?

15 июня Госдума РФ отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Теперь для оформления страхового полиса не нужно будет прикреплять данные техосмотра. Изменения вступят в силу 22 августа. До этого момента полис нужно оформлять по-старому — через осмотр на СТО и оформление диагностической карты.

Автоюрист Андрей Штаков отметил, что новая инициатива вводится на фоне недавнего изменения в механизме прохождения техосмотра не просто так.

Есть ощущение, что в Госдуме и Правительстве решили нанести превентивный удар по одному из самых коррумпированных направлений в транспортной сфере. Новый регламент прохождения техосмотра ввели, посмотрели, как работает, и результатами остались не очень довольны и законотворцы, и водители. Оказалось, что даже на новой машине пройти техосмотр часто не получается Андрей Штаков Автоюрист

По словам Штакова, от нового закона фактически к нулю сведётся доля нелегальных интернет-техосмотров, которые водителям предлагали прямо на месте. Проверить законность выдачи диагностических карт, если VIN-код автомобиля и его регистрационные данные совпадают, до настоящего времени было невозможно, а очереди на аккредитованные СТО могли растягиваться на несколько месяцев.

Никто ничего не отменял?

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Координатор движения "Синие ведёрки" и ОНФ Пётр Шкуматов пояснил: всё дело в формулировке закона.

Никто ничего не отменял. Техосмотр сохраняется, просто он становится добровольным. Кроме того, он сохранится и для отдельных категорий транспорта, например коммерческого и общественного. Ещё диагностическая карта нужна тем, кто едет за границу. Также техосмотр будет проводиться для электромобилей и автомобилей с газобалонным оборудованием. Сейчас речь идёт только о машинах, которые ездят по России и находятся в собственности у физических лиц Пётр Шкуматов Координатор движения "Синие ведёрки", активист ОНФ

По словам Шкуматова, всё дело в том, что водитель и собственник автомобиля "кровно заинтересован" в том, чтобы его машина была исправна и безопасна, поскольку в ней он возит себя, свою семью и близких. Шкуматов добавил, что персональная ответственность водителей за состояние автомобиля — это лучше, чем штамп непонятной организации, который будет свидетельствовать о прохождении техосмотра.

Специальные категории транспорта, в том числе коммерческий, должны по-прежнему проходить техосмотр, причём в присутствии инспектора ГИБДД. Он должен смотреть за тем, как проходит техосмотр, должен исключать фиктивность прохождения и должен ставить свою подпись под диагностической картой. Если законопроект будет принят именно в таком виде, это — эпохальное событие Пётр Шкуматов Координатор движения "Синие ведёрки", активист ОНФ

К чему всё идёт

Эксперты полагают, что от техосмотра не удастся уйти водителям, которые используют автомобиль для работы в такси. Либо сами агрегаторы, либо водители в перспективе могут столкнуться с требованием о прохождении техосмотра перед допуском к работе. Как в этом случае будет проводиться экспертиза транспорта, пока не ясно. По новым правилам пройти её сложно (что в теории может повлечь за собой риск столкнуться с коррупцией), а судьба серых техосмотров и компаний, которые выдают липовые диагностические карты, ещё не решена. К 2025 году парк такси в России должен вырасти на 75% и составить около 700 тысяч автомобилей.