Россия вернётся на Луну в 2021 году

Космический зонд "Луна-25" будет готов к запуску в конце 2021 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на международной конференции Global Space Exploration (GLEX 2021) в Санкт-Петербурге. Посадочный аппарат планируют отправить к Южному полюсу Луны, где содержатся сотни миллионов тонн водяного льда. Он оснащён детектором водорода и других элементов, разработанным в Институте космических исследований РАН, а также манипулятором для забора лунного грунта, спектрометрами и другой научной аппаратурой. Кроме того, помимо самих научных исследований одна из главных задач "Луны-25" — отработка технологий мягкой посадки.

"К концу этого года мы будем иметь уже готовый к запуску аппарат, дальше всё будет зависеть от пускового окна. Для нас это первая миссия на Южный полюс, в том числе для изучения динамики полярной атмосферы", — сказал Рогозин.

Он добавил, что на 2024 и 2025 годы намечено выполнение следующих этапов исследования Луны — запуск орбитального зонда "Луна-26" и крупногабаритного спускаемого аппарата "Луна-27". Одной из главных задач этих миссий будет исследование лунного водяного льда.

"По сути дела, "Луна-27" позволит значительно расширить изучение полярного реголита Луны на основе того опыта, который мы надеемся приобрести в экспедиции "Луна-25", — отметил глава "Роскосмоса".