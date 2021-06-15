"Очередные хотелки страховщиков воплотят в жизнь": Журналист Александра Баязитова — о том, для кого повысят цены на ОСАГО
Автовладельцев ждёт уже третья реформа автогражданки с 2015 года, в результате которой полис может подорожать на 30%.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Автовладельцев ждёт ещё одна реформа ОСАГО. Как заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, это необходимо для того, чтобы решить "оставшиеся вопросы". В результате полис может подорожать на 30%.
Это будет уже третья реформа автогражданки с 2015 года, когда право регулирования тарифов ОСАГО перешло к ЦБ. Пока в результате реформирования за эти годы средняя стоимость ОСАГО выросла на 120% — вдвое выше, чем накопленная инфляция за эти годы. Последняя состоялась два года назад, когда для каждого гражданина были введены индивидуальные тарифы. И вот третий круг реформы.
Оставшиеся вопросы, о которых говорит Чистюхин, — это отмена понижающих коэффициентов для небогатых регионов, кроме того, отменяется учёт износа деталей для расчёта выплат, расширяется сумма компенсаций до 2 млн рублей. И на это потребуется увеличение тарифа.
Не уверена, что для обязательной автогражданки эти вопросы так уж принципиальны. Но точно знаю, что по итогам первых двух реформ миллионы автовладельцев приняли решение бойкотировать повышенные тарифы — и уже сейчас по дорогам страны ездит более трёх миллионов водителей без полиса или с фальшивкой.
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