"Очередные хотелки страховщиков воплотят в жизнь": Журналист Александра Баязитова — о том, для кого повысят цены на ОСАГО

Автовладельцев ждёт уже третья реформа автогражданки с 2015 года, в результате которой полис может подорожать на 30%.