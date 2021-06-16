Туманные берега Великобритании: Почему русские миллионеры бегут в Лондон
Журналист Игорь Мальцев — о том, что русская финансовая элита не совсем русская.
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В те далёкие времена, когда до Лондона можно было долететь простым рейсовым самолётом, я любил туда заглядывать — на концерты (чтобы понять, что будут играть через десять лет в Москве), в театры (чтобы увидеть, что через пять лет поставит Серебренников), подышать местным кирпичным ароматом и в очередной раз посмотреть на прекрасные дома на Чейни-Уок, где до отъезда в Лос-Анджелес жили миллионеры Эрик Клэптон с Кейтом Ричардсом. С тех пор многое поменялось. И, собственно, понятно, почему местные богатые стараются свалить оттуда подальше к солнцу и безналоговым зонам. А их места и дома стабильно занимаются нуворишами из России, Саудовской Аравии и прочих небританских регионов. Это сегодня.
Но история повторяется: на самом деле в девятнадцатом веке индийские бегумы и раджи, обогатившись на драгоценных камнях и эксплуатации соплеменников, точно так же ломились в Лондон и селились в шикарных домах Белгрейвии и Челси, привозили свои сокровища и думали, что они поймали Шиву за бороду. А потом английские земельные законы и финансовая система высасывали их досуха. И где теперь эти магараджи? Нету давно.
А англичане стали ещё богаче. Собственно, на пиратстве, грабеже и мошенничестве зиждется всё финансовое благополучие UK. Поэтому первые российские миллионеры, чьё состояние необъяснимо ни открытиями, ни многовековой традицией шитья обуви, так полюбили Лондон. Они чувствовали в местных морально близких. Ну и лондонцы не выдают, если что, обратно. Нашли дураков — они сами распотрошат нуворишей. Пусть платят, платят и платят за всё бешеные деньги. Всё краше и краше становится Слоун-стрит. Пускай себе. Лондон как гавань для складирования денег — так себе гавань. Лондонские университеты и частные школы всё равно не делают из дочки прокурора Урюпинской губернии англичанку. Только разве что говорящую по-английски такую же дочку прокурора провинции Синь-Чжао КНР.
Когда я читаю сообщение о том, что "спрос на элитное жильё в Лондоне весной 2021 года среди россиян, имеющих активы от $30 миллионов, вырос на 50% (об этом сообщает в своём исследовании консалтинговая компания Knight Frank)", я сразу вспоминаю о миллионах бегумы и магараджи. Как говорит наш друг Максим Кононенко, "нормальному человеку делать в Лондоне нечего". А кому есть что? Ну посмотрите на перекошенную от злобы и "кокса" физиономию Чичваркина. И вы поймёте кому.
— Среди российских ультрахайнетов спрос на элитную жилую недвижимость в Лондоне увеличился на 50% весной 2021 года (относительно аналогичного периода 2020 года), — говорится в исследовании. В Knight Frank пояснили, что в основном российские миллионеры выбирают квартиры в элитном сегменте "с целью переезда для себя или детей".
Понятно, что российские богачи сливают валютные активы. Именно в год активного CoViD-19. Дело в том, что и американцами, и европейцами машина для печати денег запущена на полную — печатаются триллионы бумажек якобы для выдачи "пострадавшим от ковида". Что бы ни говорили по поводу уровня инфляции купленные экономисты и тем более политики, всем, у кого в кармане больше тысячи евро/долларов, понятно, что деньги на глазах превращаются в мусор, которым можно прокормить вэлферщиков из самых поганых районов Портленда.
— По прогнозам Knight Frank, к концу 2021 года цены на элитное жильё в Великобритании могут увеличиться на 5%, а к 2025 году — на 24%. Похожая динамика ожидается и в Лондоне (плюс 2–4% к концу текущего года, и плюс 18–25% — к 2025 году).
На самом деле это показатель истерики в аппер-классе, который понял, что, в отличие от десятка мегабогатых мира, которые стали ещё богаче в период пандемии ковида, их тоже поимели. И сейчас задача — сохранить заработанное и награбленное.
Русская финансовая элита — она же не совсем русская, она давно уже живёт вне границ и национальных законов. Один только трафик частных самолётов Россия — Лондон в год (когда перестали летать самолёты для всех остальных) — показатель и яркая демонстрация этого тезиса. Никакой ковид им не помеха. А вот стремительное обесценивание активов — помеха.
И Лондон не единственная столица первого мира, где растут цены на недвижимость, в первую очередь на элитную, потому что она устойчива на вторичном рынке. Даже в полукоммунистическом Берлине "недвижка" растёт не по дням, а по часам. Одна преграда для наших богатых — они знают, что рано или поздно местные марксистские партии у власти всё это могут и отобрать. А Лондон всё сожрёт сам. Ну и доброго полёта и хороших покупок, соотечественники. Флаг вам в руки! Флаг ЛГБТ предпочтителен.
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