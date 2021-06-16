В те далёкие времена, когда до Лондона можно было долететь простым рейсовым самолётом, я любил туда заглядывать — на концерты (чтобы понять, что будут играть через десять лет в Москве), в театры (чтобы увидеть, что через пять лет поставит Серебренников), подышать местным кирпичным ароматом и в очередной раз посмотреть на прекрасные дома на Чейни-Уок, где до отъезда в Лос-Анджелес жили миллионеры Эрик Клэптон с Кейтом Ричардсом. С тех пор многое поменялось. И, собственно, понятно, почему местные богатые стараются свалить оттуда подальше к солнцу и безналоговым зонам. А их места и дома стабильно занимаются нуворишами из России, Саудовской Аравии и прочих небританских регионов. Это сегодня.

Но история повторяется: на самом деле в девятнадцатом веке индийские бегумы и раджи, обогатившись на драгоценных камнях и эксплуатации соплеменников, точно так же ломились в Лондон и селились в шикарных домах Белгрейвии и Челси, привозили свои сокровища и думали, что они поймали Шиву за бороду. А потом английские земельные законы и финансовая система высасывали их досуха. И где теперь эти магараджи? Нету давно.

А англичане стали ещё богаче. Собственно, на пиратстве, грабеже и мошенничестве зиждется всё финансовое благополучие UK. Поэтому первые российские миллионеры, чьё состояние необъяснимо ни открытиями, ни многовековой традицией шитья обуви, так полюбили Лондон. Они чувствовали в местных морально близких. Ну и лондонцы не выдают, если что, обратно. Нашли дураков — они сами распотрошат нуворишей. Пусть платят, платят и платят за всё бешеные деньги. Всё краше и краше становится Слоун-стрит. Пускай себе. Лондон как гавань для складирования денег — так себе гавань. Лондонские университеты и частные школы всё равно не делают из дочки прокурора Урюпинской губернии англичанку. Только разве что говорящую по-английски такую же дочку прокурора провинции Синь-Чжао КНР.

Когда я читаю сообщение о том, что "спрос на элитное жильё в Лондоне весной 2021 года среди россиян, имеющих активы от $30 миллионов, вырос на 50% (об этом сообщает в своём исследовании консалтинговая компания Knight Frank)", я сразу вспоминаю о миллионах бегумы и магараджи. Как говорит наш друг Максим Кононенко, "нормальному человеку делать в Лондоне нечего". А кому есть что? Ну посмотрите на перекошенную от злобы и "кокса" физиономию Чичваркина. И вы поймёте кому.

— Среди российских ультрахайнетов спрос на элитную жилую недвижимость в Лондоне увеличился на 50% весной 2021 года (относительно аналогичного периода 2020 года), — говорится в исследовании. В Knight Frank пояснили, что в основном российские миллионеры выбирают квартиры в элитном сегменте "с целью переезда для себя или детей".

Понятно, что российские богачи сливают валютные активы. Именно в год активного CoViD-19. Дело в том, что и американцами, и европейцами машина для печати денег запущена на полную — печатаются триллионы бумажек якобы для выдачи "пострадавшим от ковида". Что бы ни говорили по поводу уровня инфляции купленные экономисты и тем более политики, всем, у кого в кармане больше тысячи евро/долларов, понятно, что деньги на глазах превращаются в мусор, которым можно прокормить вэлферщиков из самых поганых районов Портленда.

— По прогнозам Knight Frank, к концу 2021 года цены на элитное жильё в Великобритании могут увеличиться на 5%, а к 2025 году — на 24%. Похожая динамика ожидается и в Лондоне (плюс 2–4% к концу текущего года, и плюс 18–25% — к 2025 году). На самом деле это показатель истерики в аппер-классе, который понял, что, в отличие от десятка мегабогатых мира, которые стали ещё богаче в период пандемии ковида, их тоже поимели. И сейчас задача — сохранить заработанное и награбленное.

Русская финансовая элита — она же не совсем русская, она давно уже живёт вне границ и национальных законов. Один только трафик частных самолётов Россия — Лондон в год (когда перестали летать самолёты для всех остальных) — показатель и яркая демонстрация этого тезиса. Никакой ковид им не помеха. А вот стремительное обесценивание активов — помеха.