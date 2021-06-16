В то время как внимание всего мира приковано к встрече президентов США и России в Женеве, которая едва ли закончится принятием значимых решений, в Азербайджане происходят события, являющиеся судьбоносными не только для Закавказья, но и всего Большого Ближнего Востока.

— Освобождение Карабаха — самое большое достижение Азербайджана за прошедшие 30 лет, — заявил в своём выступлении в азербайджанском парламенте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция со всеми своими возможностями рядом с Азербайджаном "и пусть весь мир знает, что и дальше будет так".

Своё выступление турецкий лидер завершил стихотворением азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде. Напомню, в конце прошлого года в Баку на параде в честь победы Азербайджана над Арменией Эрдоган уже цитировал Вагабзаде, что вызвало взрыв возмущения у Ирана — там поэта считают вдохновителем сепаратизма.

Сепаратизма для иранцев и ирредентизма для тюрков, мечтающих о едином государстве — Великом Туране, тенденции к созданию которого в последнее время явно проглядываются во внешней политике Анкары. Проблема в том, что большая часть территории гипотетического Турана — это территория России (Крым, Кавказ, Поволжье, Чувашия, Алтай и даже Якутия) или наши бывшие республики — Азербайджан и страны Средней Азии. И Турция начала работать над этим проектом с самого распада СССР — задолго до Эрдогана.

Где-то у них получалось успешно, где-то не очень, но лучшего результата удалось добиться именно в Азербайджане, властями которого официально провозглашена формула "одна нация — два государства". Понятное дело, что речь не идёт о каком-либо равноправии и Турция была и остаётся "старшим братом", который продвигает в регионе свои интересы, главный из которых — выход к побережью Каспийского моря и максимальная нейтрализация в регионе России. Вообще-то, за Закавказье мы веками боролись с османами и персами, после распада Союза ситуация повторяется.

И если влияние Анкары на Баку все последние годы было очень велико, то после второй карабахской войны, выигранной во многом силой турецкого оружия, оно возросло в разы. Для понимания ситуации: в 2021 году турецкий военный экспорт в Азербайджан увеличился на 850,4% по сравнению с первым кварталом 2020 года! Это не считая многократно увеличившегося количества совместных учений и числа обучающихся в Турции азербайджанских военных, которые постепенно сменяют старых офицеров, имеющих ещё советские образование и менталитет, одним из которых был уволенный в прошлом году в разгар войны начальник Генштаба.

Ещё до символического визита Эрдогана в отбитую у армян Шушу было известно о том, что стороны подпишут некое "всеобъемлющее" соглашение, суть которого не раскрывалась. Ходили слухи о возможности появления в Азербайджане турецкой военной базы, что было бы вполне логично, учитывая необходимость для Анкары сохранять контроль над Баку и после войны. В подписанной в итоге декларации о базе ни слова, хотя сам факт соглашения значительно облегчает её появление — это становится чисто техническим вопросом.

— Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества, — заявил Алиев после встречи с Эрдоганом.

Документ, по сути, закрепляет на юридическом уровне союзнические отношения двух стран. Особое внимание уделяется продвижению совместных действий в политической и военной сферах, а также в сфере безопасности. Речь также идёт о совместных усилиях по модернизации армии, а также реализации мер, направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности.

Одной из таких мер, очевидно, является объявленное Эрдоганом начало производства беспилотников в Азербайджане, для чего вместе с президентом приехал брат его зятя — основателя фирмы – производителя "Байрактаров", которого Ильхам Алиев даже наградил орденом.

Это означает, что в ближайшее время доля России на азербайджанском рынке вооружений (сейчас именно Москва является главным поставщиком оружия для Баку) будет стремительно снижаться. Но главным в декларации можно считать следующий пункт: в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств декларацией предусматривается оказание необходимой помощи друг другу. Ничего не напоминает? Правильно, пятая статья НАТО!

Возникает опасная ситуация. Если Турцию, как члена НАТО, обязаны защищать страны альянса, а Турция, согласно Шушинской декларации, обязана защищать Азербайджан, то конфликт последнего с Арменией, которую, в свою очередь, обязана защищать Россия, может привести к столкновению НАТО и ОДКБ — то есть к третьей мировой.

На наших глазах создаётся новый военный блок, что перечёркивает участие Баку в Движении неприсоединения и его гипотетические перспективы в ОДКБ и ЕАЭС. А мы у наших границ получаем фактически очередную базу НАТО, ведь соглашение фактически легитимизует её появление в рамках реализации мер по обеспечению безопасности. А база Турции равно база НАТО.

В декларации отражены также такие вопросы, как активизация усилий по диверсификации национальных экономик и экспорта, создание механизмов для организации свободного движения товаров, открытие Зангезурского коридора, восстановление транспортных и коммуникационных связей в регионе.

И это тоже имеет сомнительные перспективы для России. Ведь реализация турками своей давней мечты — коридора к Каспию — окончательно замыкает на ней потоки углеводородов из Средней Азии, превращая в крупнейший энергетический хаб юга Европы — и в этой схеме места России не будет. Последняя зацепка в регионе у России — это миротворцы. Но через 4,5 года Баку может не продлить их мандат. Зачем, если есть военно-политический союз с Турцией? Третий тут явно лишний. И это, увы, далеко не предел амбиций Эрдогана.

На прошлой неделе президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Киргизией и Турцией, рассказал о важности регулярной военно-технической помощи для модернизации киргизских вооружённых сил. Он заявил, что власти двух стран вышли на "новый уровень" дружеских отношений, а потому в будущем планируют усилить координацию по вопросам военного партнёрства.

Ничего не напоминает? Киргизия, вообще-то, пока что страна ОДКБ. Правда, пока. После конфликта на границе с Таджикистаном в парламенте этой страны заговорили о бесполезности ОДКБ и необходимости выхода из неё. Стоит отметить, что именно турецкие СМИ и блогеры в период конфликта активно продвигали эту мысль, а Эрдоган поспешил опередить Москву, предложив Бишкеку помощь.

Не смущает его и членство в ОДКБ Казахстана, который недавно начал проявлять интерес к "Байрактарам". Что тут говорить об Узбекистане, которому, как и Азербайджану, ещё недавно прочили статус наблюдателя при ОДКБ, где уже производят турецкую бронетехнику. И даже нейтральной Туркмении Анкара в прошлом году прислала некоторое количество военных катеров, обеспечив техническое присутствие НАТО на Каспии. Кроме того, Эрдоган давно подбивает Ашхабад на присоединение к Тюркскому совету, и не исключено, что будущие власти этой страны, которые вообще ничем не связаны с Москвой, не устоят перед соблазном повторить путь Азербайджана.