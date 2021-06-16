Штрафы для антиваксеров: Журналист Александра Баязитова — об обязательной вакцинации в Москве
За последние дни число заражений коронавирусом в Москве увеличилось на 80%. При этом возросло количество случаев госпитализации пациентов с тяжёлой формой, койки в больницах уже сейчас стремительно заканчиваются. В связи с этим власти столицы обязали работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников. За нарушение им грозит штраф до миллиона рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В столице фактически вводятся "ковидные паспорта" в режиме лайт. Во всяком случае, если нет такого документа, то посетить МФЦ можно только по предварительной записи через сайт госуслуг. Если таковой нет — только по предъявлении сертификата и паспорта. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать обязательную вакцинацию части работников столицы. Это госслужащие, а также работающие в сфере услуг.
Работодатели должны отчитаться к 15 июля о вакцинации первой дозы препарата 60%. За нарушение — штраф до одного миллиона рублей. Вслед за Москвой аналогичные меры введены в Подмосковье, другие регионы внимательно следят за тем, что происходит в столице, и готовят свои меры.
Реакция московских властей очевидно является вынужденной. Мы все устали от ограничений и расслабились — и вот нас и накрыла третья волна. За последние дни произошёл резкий (на 80%) скачок заражения CoViD-19. При этом случаи госпитализации пациентов с тяжёлой формой увеличились, койки в больницах уже сейчас стремительно заканчиваются.
Но и нам будет спокойнее, если мы будем знать, что курьер или продавец в магазине точно провакцинирован, не болеет и нас с вами точно не заразит. Кроме того, в подобных ситуациях создаётся благоприятная почва для мутации вирусов. И если срочно не заглушить волну, то вполне вероятно, что появится, например, "московский" штамм короны. Так что приходится действовать на опережение.
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