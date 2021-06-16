В столице фактически вводятся "ковидные паспорта" в режиме лайт. Во всяком случае, если нет такого документа, то посетить МФЦ можно только по предварительной записи через сайт госуслуг. Если таковой нет — только по предъявлении сертификата и паспорта. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать обязательную вакцинацию части работников столицы. Это госслужащие, а также работающие в сфере услуг.

Работодатели должны отчитаться к 15 июля о вакцинации первой дозы препарата 60%. За нарушение — штраф до одного миллиона рублей. Вслед за Москвой аналогичные меры введены в Подмосковье, другие регионы внимательно следят за тем, что происходит в столице, и готовят свои меры.

Реакция московских властей очевидно является вынужденной. Мы все устали от ограничений и расслабились — и вот нас и накрыла третья волна. За последние дни произошёл резкий (на 80%) скачок заражения CoViD-19. При этом случаи госпитализации пациентов с тяжёлой формой увеличились, койки в больницах уже сейчас стремительно заканчиваются.