Кормить больше не будут: как Путин и Байден оценили деятельность российской оппозиции

Нарвался

Путин ярко, чётко, а иногда показательно дерзко — с нотками троллинга, присущими ему в периоды хорошего настроения — расписал итоги саммита. При этом как минимум на половину вопросов и уж точно больше половины всего времени пресс-конференции он отвечал западным корреспондентам (российских корреспондентов на свою пресс-конференцию Байден, кстати, не допустил, да и американским отвечал по заранее согласованному списку).

Американских корреспондентов на встрече с Путиным интересовали отнюдь не самые важные вопросы саммита (ядерная стабильность, недопущение войны на Украине и тому подобное). Большая часть их вопросов касалась якобы притеснений, которым сейчас подвергается финансируемая с Запада часть вещающей в России прессы, а также самопровозглашённый фюрер несистемной оппозиции (тоже отчасти финансируемой Западом) Алексей Навальный.

И Путин на эти вопросы ответил — опять же чётко, сущностно и даже два раза, ибо одна журналистка повторила эти вопросы за своим коллегой. То ли не дошёл ответ, то ли хотела ответ эксклюзивный.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По Навальному позиция российского президента проста.

— Этот человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в Интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона — его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить?" — пояснил Владимир Путин.

То есть Алексей Анатольевич демонстративно нарывался на посадку — вот он на неё и нарвался. Видимо, с большим удивлением для себя.

Отдельно от себя хочу отметить, что предъявлял и предъявляю руководству Российской Федерации одну-единственную претензию по делу Навального: судить его должны были не только за нарушение условий освобождения, но и по статье "Госизмена". Ибо намеренное участие Навального в фейковой "новичкиаде" подпадает именно под эту статью. Однако власти почему-то решили этого не делать. Вот такие вот мы мягкосердечные.

Ваш номер пятый

Что же касается структур Навального и иностранных СМИ, находящихся на американском балансе и якобы преследуемых в России, то и тут Владимир Путин был предельно честен. Речь идёт не о преследовании, а о банальной защите российских интересов от враждебных организаций.

— Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединённых Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации… Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия — враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают, а это цель Соединённых Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединённых Штатов на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью. Но действовать будем исключительно в рамках российского закона, — пояснил российский президент.

Вполне логичная позиция. Напомним, что не только в американских документах, но и в программных заявлениях НАТО и ЕС Россия указана либо врагом, либо противником, либо соперником. А значит, политические, образовательные или информационные структуры в РФ из числа тех, в которые Запад инвестирует (а выделяемые деньги есть, по сути, не финансирование, а именно инвестиции), являются пятой колонной. Работающей в интересах Запада — то есть на ослабление соперника. Сказки про "независимую редакционную политику" товарищи с "Радио Свобода" и иже с ними могут рассказывать сектантам Навального и незамутнённым подросткам, верующим в альтруизм и "свободную журналистику". Взрослые же понимают, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. А значит, Москва должна к структурам, которые вытанцовывают западные организации, относиться более чем с настороженностью — но, естественно, в рамках закона. Мы ж не американцы, чтобы устраивать своим соперникам Гуантанамо.

Представьте себе

Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

И Байден, что интересно, позицию Путина хоть и не принимает, но понимает — причём понимает более-менее правильно. По словам американского президента, его российский коллега защищает право государства поступать так, как это государство считает нужным. Что Путин пытается объединить россиян не посредством идеологии, а "посредством правительства и правительственного контроля" (так, по всей видимости, Джозеф Джозефович говорит о принципе вертикали власти).

Да, Байден говорит, что этот вариант "не подходит для того, чтобы Россия сохраняла свой статус как одна из великих держав мира", однако тут американскому президенту стоит спуститься с вашингтонских небес на грешную землю. Во-первых, именно государственный аппарат сейчас сохраняет единство и стабильность не только России, но и Соединённых Штатов. Вспомним ситуацию конца прошлого года, когда Демократическая партия сфальсифицировала итоги президентских выборов, дабы не пустить Трампа на второй срок. Отнюдь не идеология (демократия, ценности) заставила тогда большую часть истеблишмента Республиканской партии предать Трампа и поддержать фальсификацию — они были принуждены государственным аппаратом. Профессиональной бюрократией, тем самым "вашингтонским болотом", частью которого они являются. Грубо говоря, система съела Трампа просто потому, что он угрожал стабильности этой системы.