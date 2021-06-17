Нет повести печальнее на свете, чем сказ о порнографии в Рунете

Роскомнадзор одарил российского обывателя идеей: доступ к порнографии теперь, возможно, будет предоставляться через портал госуслуг. Нет, я не опечаталась. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил разделить весь порноконтент на законный и незаконный. Ко второму будет относиться детская порнография и прочие безобразия — к нему доступ закроют. А вот первым теперь, вероятно, можно будет насладиться, подтвердив свой возраст по паспорту.

Есть новости, которые комментировать — только портить. Но я всё равно попробую, потому что, как говорила одна бабушка, глядя на цены в супермаркете, с некоторыми эмоциональными переживаниями невозможно справиться самостоятельно. Мы все знаем, как работает портал Госуслуг. Так и видится разгоряченное желанием лицо обывателя, который решил припасть, так сказать, к источнику наслаждений. "Ваш пароль содержит недопустимые символы. Повторите попытку". Кровь обывателя кипит. На экране всё мигает синим, всплывает табличка: "Для окончания регистрации вам необходимо аутентифицировать документы в Тьмудонном РОВД города Выдропужска".

Пользователь произносит короткое, но яркое словосочетание и стучит по клавиатуре. На экране появляется табличка: "Портал госуслуг приветствует вас. Чтобы продолжить регистрацию, вам необходимо пройти по ссылке...".

Уважаемый Роскомнадзор, скажи, пожалуйста, это тайный правительственный план по повышению рождаемости? Начала наконец реализовываться государственная политика по улучшению демографии? Ведь совершенно очевидно, что ни один человек никакую порнографию при таком раскладе никогда не посмотрит, а скорее наоборот, станет нервно вздрагивать при слове "Интернет". Выработается рефлекс, как у собаки Павлова: сексуальное возбуждение, госуслуги, штрафы, налоговые оповещения, глубокий обморок.

Помимо роста рождаемости случаи массовой импотенции прогнозирую и всплески психических заболеваний! Но даже не это больше всего тревожит. Дорогой Роскомнадзор, скажи, пожалуйста, а будет специальная подведомственная структура, которая станет вести статистику? Я просто только что представила себе эти отчёты. Иван Иванович Иванов, два штрафа ГИБДД, налоговая задолженность, 72 ролика (а дальше названия списком с делением на жанры, так сказать).

Это ж какая очередь выстроится с целью трудоустройства! Лично я первая готова, а юмористические передачи на всех каналах сразу можно будет закрыть. А какие возможности появятся в сфере рекламы! Государство теперь будет знать о предпочтениях граждан буквально всё! О таких предпочтениях, о которых граждане жене под одеялом не рассказывали, простите за каламбур.

Также болезненно интересует, а кто будет выбирать, так сказать, контент? Отделять правильную порнографию от запрещённой, заливать правильную на платформу? Мне пригрезился сейчас полный восьмичасовой рабочий день этих людей, этих титанов духа! Их наверняка ещё не набрали на работу, а я уже мечтаю быть с ними знакома. Ни слова не скажу, просто взглянуть. Ну, может, полюбоваться на резюме.