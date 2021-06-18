Первым регионом, где власти пошли на радикальные меры, стала Москва. Согласно целому ряду распорядительных документов (Постановление Главного санитарного врача №1 от 15.06.2021 «О проведении профилактических прививок» и Указ Мэра Москвы от 16 июня 2021 года № 32-УМ), в обязательном порядке должна быть проведена вакцинация граждан, работающих в сфере услуг (торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, общепит, банки, почтовые отделения и МФЦ), здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, культуры, и многих других. При этом до 15 июля не менее 60% сотрудников должны получить первую дозу (или однокомпонентную вакцину), а до 15 августа - второй компонент вакцины.

Вслед за Москвой аналогичные меры приняли: Московская, Кемеровская и Сахалинская области. В этих регионах перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации, ещё более длинный. По оценкам экспертов, только в столице срочные прививки должны сделать не менее 2 млн горожан. И, понятно, среди них есть и те, кто недоволен новыми требованиями. По их мнению, эта медицинская манипуляция посягает на их гражданские права. Но с правовой точки зрения всё как раз наоборот, уверяют эксперты.

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— Некоторые граждане путают два понятия: “Обязательная вакцинация” и “Принудительные меры медицинского характера”, — поясняет заведующий Западной коллегии адвокатов г. Москвы Александр Инютин. — В первом случае речь идет о профилактических мероприятиях, реализуемых на территории конкретного региона или страны в целом для тех граждан, которые не имеют противопоказаний к этим мероприятиям (п.1 ст.10 закона 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»), и исполнение этих мер носит добровольный характер, а второй случай — это принудительное действие, назначаемое судом, и оно не имеет никакого отношения к вакцинации. Другое дело, что отсутствие прививки может быть основанием для невозможности заниматься определенной трудовой деятельностью или стать основанием исполнять требования некого специального режима, если такой будет введён на какой-либо территории.

Объективно согласно статье 51 закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» прививки из календаря по эпидемическим показаниям предписаны как обязательные для отдельных категорий горожан. А вакцинация от COVID-19 была включена туда ещё в феврале приказом Минздрава от 03.02.2021 №47н. Так что распоряжения региональных властей о вакцинации для определенных категорий граждан — носят законный характер.

А если всё-таки не вакцинироваться?

Для тех из россиян, кто попадает под действие распорядительных документов о вакцинации, но всё же решит от прививки отказаться, такая возможность существует (п.1 ст. 5 закона 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»), но при этом они должны быть готовы к неблагоприятным последствиям. Прежде всего в виде отстранения от работы без сохранения заработной платы, это позволяет сделать ст. 76 Трудового кодекса РФ.

Помимо этого, п.2 ст.5 закона 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» дает право работодателям вообще не принимать граждан, не прошедших соответствующую вакцинацию, на работу, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Как раз эта логика и взята за основу в нормативных актах регионов, которые объявили об обязательной вакцинации.

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— У меня вызывает некоторое недоумение ситуация, когда те же россияне, которые достаточно неплохо себя чувствуют, живя с прививками от других вирусов — выражают недовольство прививками от ковида, — заметил врач общей практики Рихард Бакаев. — На мой взгляд, это связано с инертностью мышления некоторых обывателей, которые почему-то забывают о том, как их массово вакцинировали, и считают, что они не болели серьезными инфекционными заболеваниями просто в силу своего “природного” здоровья.

Сертификат без укола - себе дороже

Некоторые россияне, которые опасаются потерять своё место работы, но и вакцинироваться не хотят, пытаются “перехитрить систему”, просто купив сертификат о прохождении вакцинации. Объявлений на просторах Интернета о подобного рода “услугах” громадное количество. Среди “липовых” сертификатов, предлагаемых предприимчивыми дельцами, большая часть — это просто цветные бумажки, которые не пройдут проверку на Едином портале государственных услуг. Но есть и другие — которые оформляются точно так же, как и настоящие, и заносятся в соответствующие базы, но только без укола.

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— Те, кто продает сертификаты без укола — по факту несут минимальные риски, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Во-первых: доказать факт того, что вакцина на самом деле не вводилась — очень сложно, для этого понадобится, как минимум, медицинская экспертиза, которую без возбуждения уголовного дела никто проводить не будет, а, во-вторых: на сегодня, сам сертификат не является документом, подтверждающим какие-либо исключительные права у его предъявителя, то есть, отсутствует состав уголовного преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов...). Но, если медик, оформляющий “липовый” сертификат, либо продавец этих “изделий”, будут уличены, и от них поступит информация о приобретателях их “продукции” (например, найдётся некий список), то покупатели “липы” могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».