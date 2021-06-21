Всё для бессмертных: учёные предлагают пересаживать головы, замораживать тела и делать цифровые копии человека

Челябинск. У окна старой хрущёвки на первом этаже стоит 88-летний философ Игорь Вишев — как всегда, в затемнённых очках. В 14 лет учёный потерял зрение, играя с другими дворовыми пацанами с заброшенными авиадвигателями: вскрывали клапаны, заливали водой, отбегали и восторженно наблюдали за пламенем. В тот день клапан взорвался в руках человека, который всю свою жизнь посвятит проблеме бессмертия.

Игорь Вишев. Фото © LIFE

Игорь Вишев — доктор философских наук, бывший профессор кафедры философии социально-гуманитарного института Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Ещё в 60-е годы прошлого века он создал новую дисциплину — иммортологию, то есть науку о бессмертии. Это сейчас футурологи открыто дискутируют на тему бессмертия — тогда произносить вслух такие крамольные вещи мало кто отваживался. Первым шагом на пути к цели учёный видит крионирование, то есть заморозку себя до лучших времён — до тех пор, пока не появятся прорывные технологии в области генной инженерии и микрохирургии. Философ и его жена подписали контракт на заморозку мозга с российской криокомпанией.

— К сожалению, жене пришлось почти сразу этим договором воспользоваться в 2012-м году. Но хорошо, что успели. На это же рассчитываю и я, что и мой мозг тоже заморозят и позднее вернут меня к жизни, — говорит философ Игорь Вишев.

В мире всего пять компаний, замораживающих людей после смерти. Одна из них находится в России. Криохранилище с "пациентами", как их называют сотрудники компании, — в Московской области. Больше 80 людей, не смирившихся со смертью, находятся в огромных круглых холодильниках, по сути, висят вниз головой, завёрнутые в спальные мешки. И ждут, если можно так выразиться, появления технологий разморозки. Нейросохранение (заморозка головы) стоит 15 тысяч долларов, крионирование тела — 36 тысяч долларов.

Для появления технологии разморозки могут понадобиться десятки лет, считает футуролог Данила Медведев, поэтому лично он пошёл по более практичному, как он считает, пути — со своей командой трансгуманист занимается экспериментами по подготовке человека к подсадке головы. Пока на животных, но в перспективе это будут люди. Голову умирающего человека по задумке можно будет пересадить на тело другого — здорового молодого человека.

Данила Медведев. Фото © LIFE

— Волонтёрская голова, конечно, тоже останется, — объясняет основатель Российского трансгуманистического движения Данила Медведев. — Это совершенно нормальная ситуация, так же, как мы, например, едем в такси несколько человек одновременно, мы же не говорим, что каждому человеку нужна своя машина.

По его словам, так же и с телом: если мы смотрим кино, какая разница, сколько тел смотрит?

— Главное, что есть две головы, две пары глаз, и вот мы можем смотреть и радоваться. В том, что касается того, как есть, та голова, которая дополнительная, она есть не будет, питаться будет основная голова, которая подключена к пищеварительной системе, зато та голова, которая не занята, она может разговаривать или читать газету. Я бы, конечно, хотел найти себе через лет пять-семь каких-то волонтёров, которые скажут: "Данила, ты настолько замечательный, что мы можем твою голову, если что, к нам пересадить. И носить с гордостью", — говорит Медведев.

Это кажется чем-то невероятным, но технически в такой операции не так много сложностей, утверждает футуролог, такие опыты ещё 60 лет назад проводил на собаках учёный, основоположник трансплантологии Владимир Демихов.

— Таким образом, мы можем для мозга и для личности человека обеспечить десятки жизней, а может, и безграничное продление, — продолжает Данила Медведев. — Это проект, которым мы занимаемся в наших тайных лабораториях. Мы не говорим, какая страна, мы не говорим, какая планета, мы не даём никакой пока информации. Но это нормальная серьёзная медицинская научная работа. Дело в том, что существуют во всём мире люди, борющиеся за права животных. Мы полностью поддерживаем их гуманистический настрой, но в данном случае мы имеем дело с биоэтическим конфликтом. Для того чтобы разработать методы радикального продления жизни, нам нужны эксперименты на животных.

Дмитрий Иванов с собакой-клоном. Фото © LIFE

Деревня Сатал под Якутском. Собаковед-любитель Дмитрий Иванов ведёт по дороге свою клонированную лайку — Кэрэчээнэ. В 2017-м южнокорейский научный центр Sooam совместно с учёными Северо-Восточного федерального университета клонировали якутскую лайку. Двух клонированных щенков подарили местному охотничьему клубу, с тех пор член этого клуба Дмитрий Иванов заботится о собаке-клоне.

— Сказали сначала по секрету, что клонировали собак. Это какой-то секрет был, — гладя свою пятилетнюю собаку-клона, говорит Дмитрий Иванов. — Сперва было как-то необычно, как это возможно такое — клонирование. А потом привыкаешь, забываешь, что она у тебя клонированная. Она, как обычная собака, три раза уже рожала. Если так подумать, человека клонировать — то же самое, что и собаку, просто по идейным соображениям и по закону это неправильно.

Клонированная лайка — Кэрэчээнэ. Фото © LIFE

Клонирование как процесс абсолютно изучено, утверждают генетики. И, для того чтобы создать клона, технически нет никаких проблем. Однако такие манипуляции по очевидным причинам запрещены во всём мире.

— Другой путь — продление своей жизни за счёт органов. Человека разрезать на куски — как-то неудобно, — говорит с юмором генетик, заслуженный врач РФ, основатель первой в СССР кафедры медицинской генетики Евгений Лильин. — А вот если мы научимся выращивать органы — печень, сердце. Выходит из строя — раз, в холодильнике лежит, достаёшь — заменяешь.

Евгений Лильин. Фото © LIFE

Выращивать отдельно органы пока не научились, однако технология биопечати уже есть: это по сути та же 3D-печать, но с использованием клеток. Российская команда учёных во главе с Юсефом Хесуани ещё в 2015-м напечатала и успешно пересадила мыши щитовидную железу мыши — это была первая в мире работа по замещению функций утраченного органа. Сейчас специалисты переходят на следующий этап — от исследования на животных к человеку. Такие эксперименты, уверен Юсеф Хесуани, помогут решить проблему трансплантологии в ближайшем будущем. Трансгуманисты же видят в такой технологии ещё один путь к бессмертию. Миллиардер Дэвид Рокфеллер семь раз пересаживал себе сердце, таким образом продлив жизнь до 101 года.

Юсеф Хесуани. Фото © LIFE

— Но мы ведь вряд ли научимся выращивать мозг. Вот сердце, ткань, лёгкие, печёночку — святое, — в своей юмористической манере продолжает генетик Евгений Лильин. — А вот заставлять этот мозг работать бесконечно долго — проблематично, с моей точки зрения.

Мозг невероятно мало изучен, и пока нейроучёные пытаются исправить эту проблему, IT-специалисты идут по иному пути — к цифровому бессмертию.

Стартаперы Сколково объединяются в одну команду и создают метавселенную Осирис — альтернативную виртуальную реальность. Сейчас они оцифровывают людей и помещают в VR-вселенную их цифровые 3D-копии. Платформу планируют запустить к концу этого года, так что пока в этой метавселенной среди жителей — лишь разработчики и автор материала. В будущем метавселенная, по задумке авторов, станет местом, где аватары смогут общаться, влюбляться, учиться и жить. Сначала под управлением своих хозяев, а потом и автономно, когда появятся технологии оцифровки мозга. Чтобы не умирать, по крайней мере в цифре, нужно будет переселиться в своего аватара.

Ярослав Ферт. Фото © LIFE

— Технологии разработки копирования и оцифровки мозга пока в зачатке, — говорит разработчик метавселенной Ярослав Ферт. — Однако благодаря Илону Маску компании "Фейсбук" это будет доступно. И тогда мы научимся вытаскивать личность из человека, закладывать в искусственный интеллект и помещать его уже в виртуальную копию.