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ФНС защитила российских блогеров от налогов США: Журналист Александра Баязитова — о том, как не платить налоги в американский бюджет

18 июня, 17:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Компания Google произвела целый переполох в российском блогерском сообществе. Она объявила, что уже с июня текущего года весь доход, полученный от просмотра контента с территории США, будет облагаться американским налогом. А там налог — аж до 37%.

Но тут на помощь пришла российская налоговая служба. Она выпустила специальное письмо с напоминанием, что ещё в 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России. И это всего лишь 13%.

Чтобы подтвердить своё резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), с помощью которой подтвердить, что блогер — гражданин России, и направить её в Google LLC. А потом необходимо не забыть подать декларацию 3-НДФЛ. В этом году это необходимо было сделать до 30 апреля, крайний срок уплаты — 15 июля.

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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