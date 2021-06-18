Компания Google произвела целый переполох в российском блогерском сообществе. Она объявила, что уже с июня текущего года весь доход, полученный от просмотра контента с территории США, будет облагаться американским налогом. А там налог — аж до 37%.

Но тут на помощь пришла российская налоговая служба. Она выпустила специальное письмо с напоминанием, что ещё в 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России. И это всего лишь 13%.