Забронзоветь — значит проиграть

19 июня в Москве начался юбилейный, XX съезд партии "Единая Россия". Но значимость его не только в круглой цифре. Во-первых, съезд проходит аккурат за три месяца до выборов в Государственную думу. Во-вторых, не простых, а крайне важных выборов. Одних из самых важных за последние избирательные циклы. Напоминаем, что после внесения поправок в Конституцию РФ Госдума обретает новые полномочия, а в преддверии транзита власти 2024 года депутаты должны будут сделать всё возможное для того, чтобы повысить уважение народа к Думе (которую считают "не местом для дискуссий") и превратить её из придатка в институциональный оплот российской власти. И президент России Владимир Путин, выступавший на съезде, уже заявил, что всем придётся вкалывать.

— Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности, это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несёте эту ответственность перед людьми. Празднуете вместе со страной её победы и разделяете то, что не получилось, ответственность за это несёте. Это серьёзный груз. Наша работа, ежедневная жизнь не состоят из праздников ежедневных, и за всё это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решения задач, которые перед ней стоят, — отметил президент.

И напомнил для тех, кто забыл, что "Единая Россия" — это прежде всего партия социальной направленности". Не партия забронзовевших чиновников, "поросших казённой коркой", и не правоконсервативная сила, а партия, которая должна служить народу и постоянно чувствовать его чаяния. — Отмечу, что "Единая Россия" всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи. Чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения, наказы, прозвучавшие или звучащие в ходе регулярных встреч с гражданами, в рамках предварительного партийного голосования, а также масштабного социального онлайн-форума, который был проведён в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной программе… Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть, — сказал президент.

Самой большой сенсацией съезда на момент сдачи материала стал, конечно, состав первой пятёрки предвыборного списка "Единой России", которую представил Путин в заключительной части своего выступления. А точнее, отсутствие там председателя партии, бывшего президента страны и нынешнего зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Некоторые эксперты уже начали делать из этого глубокие и далекоидущие выводы. Что Медведев потерял шанс стать преемником, что Медведев в ближайшее время лишится даже тех постов, которыми владеет сейчас...

На самом деле всё гораздо проще, даже математичнее. В любой нормальной стране и любой нормальной партии первая пятёрка федерального списка должна формироваться исходя из двух критериев: диверсификации и рейтинговости (кто-то, конечно, скажет про административный вес, но это, скорее, к региональным спискам, 49 из 57 которые у "Единой России" предсказуемо возглавили губернаторы). То есть там должны быть люди как разные, так и уважаемые. Обоим этим параметрам пятёрка соответствует.

Цифры подсказали

В ней действительно находятся разные люди из тех сегментов общества или общественной жизни, которые Путин и российский народ считают ключевыми. Два чиновника-функционера — министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Представитель системы здравоохранения и одновременно символ борьбы с коронавирусом (им стал, заметим, не глава Минздрава Михаил Мурашко, а главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко). От общественников и активистов (а о необходимости укрепления в РФ институтов гражданского общества президент ещё раз упомянул на съезде, уделив значительную часть своей речи волонтёрскому движению) идёт сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва. Ни для кого не секрет, что именно ОНФ позиционируется властью как некий орган, который контролирует чиновников и восстанавливает справедливость там, где людей её лишают. Наконец, правозащиту и в то же время детей представляет уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова — опять же, в ходе своей речи Владимир Путин напомнил (в который уже раз), что одним из важнейших приоритетов страны является поддержка семей с детьми.

Так что выставлять Медведева третьим политиком в пятёрке было бы неразумно. Теоретически, конечно, можно было поставить его вместо Лаврова и Шойгу, но тут уже вступает в дело фактор рейтинговости. Опросы ВЦИОМа показывают , что именно Лавров и Шойгу пользуются наибольшим (за исключением, конечно же, недосягаемого для всех Владимира Путина) доверием населения. Когда респондентов спрашивали, кому они доверяют больше всего (специально для наших псевдолиберальных псевдосоциологов отметим, что именно "доверяют больше всего", а не доверяют в принципе), то 27,2% поставили на первое место Путина, 14,2% — Шойгу и 11,6% — Лаврова. Медведев оказался на 11-м месте с 2,2%. Позади, между прочим, такого откровенно лживого и двуличного персонажа, как Навальный. Понятно, что с такими цифрами наиболее эффективными локомотивами федерального списка будут Лавров и Шойгу, символизирующие российский суверенитет (Путин, напоминаем, список не возглавляет по принципиальным причинам — президент и без того в имиджевом плане тащит на себе всю партию).