Ещё пару дней назад один грязноватый главный редактор грязноватого радио надувал щёки и загадочно шамкал про то, что ЕР "выдвинет какую-нибудь неожиданную фигуру в топ политсовета партии", и на униженную просьбу собственного корреспондента "открыть страшную тайну" продолжал наводить тень на плетень.

А что тут было гадать с умной рожей? Время поп-звёздочек прошло. Любой, у кого есть больше одной извилины, понимает, что самым выигрышным ходом для любой партии и тем более уж для партии власти было интегрировать в свой фронт реальных героев нашего времени. А время у нас какое? Ковидное. А кто самый известный герой этого времени? Правильно — доктор Проценко!

Кто не слышал про Дениса Проценко, который вместе с Коммунаркой встретил первые волны ковида? Думается, нет таких людей. Он не только встретил, но и боролся — как врач и как пациент — тоже. То есть он проблему знает со всех сторон. Он говорит честно, чётко и ярко. Он вызывает стопроцентное доверие у собеседников — сколько бы их ни было. Он вообще вполне себе воплощение русского мужчины XXI века. Так что понятное дело — его и позвали. Точнее, позвал, насколько я понимаю, судя по звонку от первого лица. Тут уж как-то не с руки отказываться.

Но одно дело — звонок. Другое дело — что Путин озвучил это на всю страну — предложил кандидатуру Проценко в федеральный список "Единой России". И знаете что? Вот никогда бы не подумал, что наши записные оппозиционеры настолько неумны. Что подлы и продажны — это понятно. Но мозги, мозги-то куда подевали? Или не было их никогда?

Потому что надо быть в России моральным самоубийцей или круглым идиотом, чтобы нападать на Дениса Проценко. Мало того, он точно ничего дурного оппозиции не сделал — разве что вылечил внезапно названного отравленным Диму Быкова. Видимо, это было лишнее, по мнению революционеров в дорогих шмотках.

Первыми откликнулись те, у кого гормонов оказалось больше, чем мозгов. Похотливая Любовь Соболь накинулась на доктора со всей нерастраченной страстью революционерки. Дескать, Проценко говорил, что не собирается идти в Думу, а теперь идёт. "Начал свою кампанию со вранья — вя-вя-вя, где совесть?" Ну, не собирался, а теперь собрался. Кто угодно соберётся, когда ему позвонит Путин и предложит. Это во-первых. А во-вторых, мы не готовы слушать эту чушь про "совесть" от вконец изолгавшихся как в политике, так и в быту персонажей, которые собирают деньги на избирательную кампанию, точно зная, что никакой избирательной кампании не будет и что это чистые личные заработки. Точнее — нечистые. Люба, деньги верни сначала, а?

Буйный мышонок русской оппозиции некто Яшин тоже не упустил момент промолчать. "Всего четыре дня назад доктор Денис Проценко уверял, что не пойдёт на выборы и "не чувствует в себе законотворческого потенциала". А сегодня всплыл в предвыборной тройке "Единой России". Вот объясните — зачем так унижать самого себя? Ну не пытали же его, в конце концов", — пишет у себя в телеграме это ходячее муниципальное недоразумение. И столько зависти в этих словах, столько боли вечного неудачника… Кстати, как там в муниципальном округе — всё ли нормально? Мусорок уже раздельный? Как новая квартирка поживает? Не жмёт?

Немудрено, что, глядя на этот парад бессовестных и бесстыжих, русский "Телеграм" встал на защиту Дениса Проценко.

— Денис Проценко спасал людей. И продолжает спасать. К слову, он житель многострадального Тверского района. То есть наш. Вместо того чтобы постить провокационные заявления, пусть Соболь лучше расскажет, как она передумала баллотироваться и когда вернёт донаты людям. Иначе её отказ от "участия в выборах, потому что я так решила" тянет на ст. 159 УК РФ, — пишет резко Илиас Меркури.

Политолог Чеснаков рубит с плеча: "Глупенькие навальнисты уже начали атаку на лидеров списка ЕР. Это очень недальновидно. Как верно говорит один из атакуемых: ДБ!"

Как вы поняли, наши оппо недовольны также выдвижением Лаврова и Шойгу в том же списке. У них работа такая — быть вечно недовольными в ожидании денег. Публицист Сергей Карнаухов пишет:

— Обратите внимание, как методично и безошибочно экстремисты выбирают мишени для атак: Игнат Артёменк <…> Леонид Рошаль <…> герои "Бессмертного полка" <…> И вот теперь Денис Проценко. С первого больного CoViD-19 в нашей стране он на передовой. Каждый день он видит умирающих, он лечит, лечит, лечит. Пожалуй, трудно найти более самоотверженного человека в стране. И вот на фоне этой гигантской личности вдруг возникает Люба Соболь.

Да, Сергей, реально смешно. Тем более когда персонаж разрывается между крестиком и блудом на камеру. Алексей Мухин точно расставляет акценты: "Пафос этой своры не очень понятен: их верность западным методичкам вообще не даёт им права говорить от лица этики или морали. Видимо, иноагентский статус освобождает не только от наличия мозгов, но и от комплексов. Впрочем, что за беда: атакуя врачей-героев, эта оппота роет себе не яму — могилу".