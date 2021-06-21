Мокрые полотенца, лёд, вентиляторы: как спастись от жары без кондиционера

Вентилятор

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Купите вентилятор. Таких устройств на рынке много. Маленькие и маломощные делают работу у компьютера чуть комфортнее, а большие можно устанавливать дома для охлаждения комнаты. Единственный минус больших напольных вентиляторов: они сильно шумят, поэтому спать на фоне работы таких устройств сложновато.

Добавляем льда

Кубики с замороженной водой перед вентилятором — ещё один лайфхак из советского прошлого. Его эффективность трудно измерить, но если положить достаточно льда и поставить вентилятор прямо перед собой, метод может сработать.

Умывание холодной водой

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Вода гораздо сильнее отводит тепло по сравнению с воздухом. Контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу организма и позволяет быстро "остыть". Но регулярно прикладывать ледяные компрессы врачи не рекомендуют. Кардиолог Ольга Скворцова поясняет: людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в жару нужно быть особенно осторожными.

Прыгать в ледяную воду и принимать холодный душ не стоит. Вода должна быть едва тёплой. Нужного эффекта получится достичь, без риска получить спазм сосудов. Кроме того, на холодную воду тело реагирует обратным образом — старается сохранить тепло. Поэтому моментально остыть не получится Ольга Скворцова Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог

Самый простой способ быстро снизить температуру тела дома или на работе — подержать руки под напором холодной воды. Ладони сработают как радиатор, и температура тела понемногу начнёт снижаться. Такую "процедуру" можно повторять каждые час-полтора.

Откройте окна

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Вентилятор в обычной комнате с закрытыми окнами будет бесполезен, если помещение будет закрыто. Заставьте воздух циркулировать — откройте окно, а вентилятор поставьте в центре комнаты. Тёплый воздух будет выдуваться через окно, а воздушный поток от вентилятора создаст комфортные условия. Не стоит забывать и о проветривании. Днём держать окна открытыми без вентилятора не рекомендуется. Оптимальное время для проветривания — раннее утро и поздний вечер, когда воздух на улице ещё не успел нагреться или наоборот, уже остывает.

Эффект экрана

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Зеркальная плёнка на окна или специальные рулонные шторы помогут защититься от солнечного света днём. Первое решение проще и бюджетнее — купить такую плёнку можно в ближайшем строительном магазине. Рулонные шторы дороже, но позволяют регулировать уровень дневного освещения в квартире. Их специалисты по энергоэффективности квартир советуют обязательно вешать, если окна квартиры или дома выходят на солнечную сторону. Установка штор или зеркальной плёнки на окна поможет снизить температуру на три-пять градусов.

А вот мочить занавески или вешать их перед открытыми окнами сразу после стирки медики не советуют: плотность ткани за счёт воды будет только увеличиваться и горячий воздух из помещения будет выходить гораздо хуже.

Растения в комнате

Другая "палочка-выручалочка" в жару в СССР — домашняя оранжерея. Пока в стране не появились кондиционеры, некоторые люди верили, что растения "потребляют тепло". На самом деле растения, как и обычно, потребляют углекислый газ, очищают воздух и делают его чуть свежее, но к потреблению тепла это никак не относится.

Вода и острая еда

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В жару организм человека охлаждается гораздо интенсивнее. Чтобы сохранить водный баланс и не упасть в обморок от обезвоживания, пейте больше воды. Норму с двух литров в обычных условиях можно увеличить до трёх литров жидкости. В сильную жару температура воды, которую вы употребляете, не должна быть низкой — лучше всего пить воду комнатной температуры. Чтобы повысить тонус и улучшить самочувствие, в воду можно добавить пару кубиков льда и лимон.

Ещё один "народный лайфхак" — острая пища. Соус карри, острые супы и другая острая еда помогают наладить теплообмен и быстро пропотеть. После этого можно принять душ и температура тела должна быть в пределах нормы.

Делаем уборку

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Дышать в жару сложнее, чем обычно. Поэтому, как только позволяет обстановка, проведите влажную уборку и протрите пыль везде, где можно. Чтобы горячий воздух и пыль не задерживались в доме, стоит избавиться от всех поверхностей, где оседает пыль, — все ковры, пуховые одеяла и тёплые вещи — в шкаф.

Мокрые полотенца

Если жара уже добралась до квартиры, а вентилятора или кондиционера нет под рукой, то есть более простой способ. Намочите полотенце прохладной водой и оберните вокруг головы. Прохладная и влажная ткань поможет быстро прийти в норму даже после прогулки по улице. Ледяной воды стоит избегать по той же причине, что и ледяного душа, — сосуды вокруг головного мозга могут резко сузиться. Не хочется держать полотенце на голове? Развесьте влажные полотенца по дому. Общая влажность в помещении повысится, и дышать станет чуть легче.

Есть решение и попроще: купите или сделайте своими руками пульверизатор. Распыление небольшого количества едва прохладной воды на лицо, шею и грудь поможет чувствовать себя гораздо лучше.

Быстрый сон

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Уснуть в жару особенно трудно, но и на этот случай есть лайфхак. За час до сна попробуйте сложить постельное бельё в целлофановый пакет и оставить ненадолго в холодильнике. Лёгкая прохлада поможет уснуть гораздо быстрее. Само бельё тоже стоит заменить — вместо атласа и синтетики на лето стоит выбрать хлопок или лён. Для комфортного сна есть и ещё один "бабушкин метод" — перед сном можно протереть полы холодной водой. После этого температура в помещении станет чуть ниже.

Вредный совет

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