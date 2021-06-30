Мы уже в 5G?

Интерес граждан России к технологии 5G уже сейчас можно назвать огромным. 42 процента россиян готовы перейти на 5G, как только появится такая возможность. Это значение выше, чем в Северной Америке и Европе. Производители следуют за этим спросом. В этом смысле Россия практически не отстаёт от остального мира, где коммерческие (то есть общедоступные) 5G-сети функционируют уже два года. На сегодняшний день активными пользователями 5G являются почти полмиллиарда человек на планете, и их число растёт в геометрической прогрессии. К примеру, 4G-сетям для достижения такого же показателя по числу абонентов понадобилось вдвое больше времени — четыре года.

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Реальный интерес пользователей к 5G-сетям гораздо выше, чем к 4G. Приведём лишь несколько примеров. За последний год в российских сетях число абонентов, использующих 5G-устройства, выросло в 118 раз. Общее число моделей смартфонов и других гаджетов, поддерживающих 5G-сети, увеличилось в девять раз.

Ретейлеры и производители, исследовавшие российский рынок смартфонов, отмечают, что всего за пять месяцев 2021 года продажи девайсов, совместимых с 5G-сетями, выросли более чем в 30 раз. За январь – май было продано порядка 850 000 таких устройств. Продажи первых 5G-смартфонов начались на российском рынке в четвёртом квартале 2019 года, и уже на июнь 2021-го потребителям доступно более 100 моделей.

К 2025 году, по прогнозам GSMA (международная организация, отвечающая за развитие всех стандартов сотовой связи в мире), 20% всех соединений в России будет осуществляться через 5G-технологию. По сути, Россия — один из мировых лидеров по положительному отношению населения к внедрению новых технологий. Дело за малым — превратить тестовые зоны в точки роста, с которых развёртывание 5G-сетей начнётся по всей стране.

5G — высокая готовность к старту

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В течение последних пяти лет операторы протестировали технологические возможности и разнообразные сценарии применения сетей пятого поколения, показав при этом невероятно высокие скорости передачи данных — до 4Гбит/с на смартфонах.

Успешные тесты состоялись практически во всех основных отраслях. Например, в медицинской сфере несколько операторов показали примеры использования преимуществ 5G для удалённой диагностики и удалённого консилиума при проведении операций.

Были реализованы проекты с беспилотным транспортом в горнодобывающей промышленности, на производстве и в инновационных парках. Низкие задержки, высокая скорость передачи данных показали высокую эффективность при дистанционном управлении разными видами транспорта: самосвалы, автобусы, легковые автомобили и т.д.

Большие перспективы 5G даёт направлению развлечений — гейминг, стриминг, VR/AR и многое другое. В разных городах операторы открывают пилотные зоны, в которых к сети пятого поколения могут подключиться обычные абоненты, если их смартфоны поддерживают нужный диапазон.

Из недавних примеров можно привести тестовую 5G-зону "МегаФона" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Во время ПМЭФ оператор проводил тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) — тестирование проводилось в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом, миллиметровом диапазоне. При сочетании различных полос частот максимально возможная скорость мобильного интернета может достигать 1 Гбит/с в существующих диапазонах и 4,1 Гбит/с — в новом, миллиметровом диапазоне. Жители и гости Северной столицы с устройствами, поддерживающими технологию DSS, смогли протестировать и оценить меньшее время отклика с преимуществом в полтора раза.

Для примера: у вас дома скорость доступа в Интернет, скорее всего, не превышает 300–500 Мбит/с.

В Москве тестовые 5G-зоны, доступные обычным пользователям, открыты также в парках, в СК "Лужники" и на Воробьёвых горах.

Но почему при таком высоком интересе к новым технологиям, готовности и пользователей, и операторов, и поставщиков оборудования 5G в России никак не запустится?

Объединиться, чтобы освободить: как в России решают проблему высвобождения частот

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Проблема строительства 5G-сетей в России состоит в том, что диапазоны, в которых 5G-сети будут эффективны, уже заняты.

Выделенный на текущий момент миллиметровый диапазон 24,25–24,65 ГГц — возможность связи на максимальных скоростях и без потери пакетов данных на небольших территориях (заводы, промышленные зоны и т.д.). Однако применять его на улицах городов или в сельской местности просто невозможно из-за расстояния, на котором распространяется такой высокочастотный сигнал.

Другой диапазон (4,8–4,9 ГГц) фактически отсекает от 5G-сетей чуть ли не четверть населения России. Дело в том, что существует международный запрет на использование этих частот в коридоре 300 километров линии государственной границы. В этом "радиусе запрета" окажутся такие города, как Мурманск, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград, и другие крупные населённые пункты страны. Кроме того, он имеет недостатки в части экосистемы, стоимости оборудования, малого покрытия сети.

Особые надежды все операторы возлагают именно на c-band (3,4–3,8 ГГц) — этот средний диапазон частот, по сути, должен стать основным для развёртывания 5G-сетей в России, как и во всём мире. Его технические особенности и доступность оборудования позволяют максимально эффективно запустить сети нового поколения. К запуску 5G Россия уже готова, достаточно только принять решение.

Для того чтобы ускорить этот процесс, крупнейшие сотовые операторы России объединили усилия по расчистке оптимального частотного диапазона и взаимодействию с различными ведомствами в одном предприятии — "Новые цифровые решения" (НЦР). В него вошли "МегаФон", "Ростелеком" и "Вымпелком".