Кого отобрали единороссы для думской кампании

Тимофей Баженов

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Избирается по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу № 196. Родился 25 января 1976 года в Москве, журналист, работал на телеканале НТВ, наиболее известен как телеведущий передач, посвящённых экстремальному туризму.

Антон Гетта

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Избирается по Нижнедонскому одномандатному избирательному округу № 150. Родился 29 апреля 1980 года в городе Ростове-на-Дону. Депутат Госдумы — с 2016 года. За это время выступил соавтором свыше 300 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Однако Гетта стал известным не из-за законотворчества, а благодаря пьяному дебошу в самолёте, произошедшему в конце марта этого года. Находясь на борту авиалайнера, следовавшего по маршруту Москва — Казань, Гетта перебрал алкоголя и стал требовать "продолжения банкета", ходить по салону, "ежеминутно вызывая бортпроводника", угрожая тому удостоверением депутата Государственной думы. По прибытии в аэропорт дебошира сдали в полицию.

Пётр Толстой

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Избирается по Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199. Родился 20 июня 1969 года в Москве, представитель династии Толстых, является праправнуком писателя Льва Толстого, а также купца Саввы Мамонтова. С 2016 года — член высшего совета "Единой России", депутат Государственной думы седьмого созыва. Однако известность ему принесла прежде всего карьера телеведущего, в том числе таких программ, как "Время покажет", "Воскресное время" и "Скандалы недели".

Виталий Милонов

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Избирается по Южному одномандатному избирательному округу № 218. Родился 23 января 1974 года в Ленинграде. Один из самых скандальных общественников Санкт-Петербурга. Является одним из символов неприятия ЛГБТ-движения, был наблюдателем на референдуме о присоединении Крыма, а также помогал христианам из Косова. Воспитывает шестерых детей, трое из которых — приёмные.

Ирина Яровая

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Избирается по Камчатскому одномандатному избирательному округу № 45. Родилась 17 октября 1966 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР. Депутат Государственной думы с 2007 года. В 2016 году стала знаменитой благодаря своему законопроекту, который называется её именем — "Пакет Яровой". Смысл законопроекта в том, чтобы обязать операторов сотовой связи и интернет-провайдеров сохранять данные до трёх лет.

Николай Валуев

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Избирается по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77. Родился 21 августа 1973 года в Ленинграде. Легендарный российский боксёр, получивший от западных болельщиков прозвище Зверь с Востока, а от российских — Николай Гориллович. Всего провёл на ринге 53 боя, из которых победил в 50, были два поражения и одна ничья. Кроме этого, снимался в фильмах, наиболее удачным из которых считается "Каменная башка", а также с 2016 года является ведущим телепрограммы "Спокойной ночи, малыши".

Константин Затулин

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Избирается по Сочинскому одномандатному избирательному округу № 50. Родился 7 сентября 1958 года в городе Батуми — столице Аджарской Автономной ССР. Впервые стал депутатом Государственной думы в 1995 году. Директор и основатель Института стран СНГ, в 1996 году получил запрет на въезд на территорию Украины. В 2014 году активно поддерживал присоединение Крыма к Российской Федерации.

Денис Майданов

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Избирается по Одинцовскому одномандатному избирательному округу № 122. Родился 17 февраля 1976 года в городе Балакове Саратовской области. С 2001 года занимается музыкальным творчеством, имеет премии ФСБ России и Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, а также лауреат премий "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года" и прочих. Автор песен "ВДВ", "Пролетая над ними", "Ничего не жаль" и других.

Александр Хинштейн

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Избирается по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158. Родился 26 октября 1976 года в Москве. Обладает званиями почётного гражданина четырёх городов (Балахны, Городца, Шахуньи, Заволжья), а также пяти районов (Семёновского, Воскресенского, Володарского, Ветлужского, Уренского) Нижегородской области. Является регулярным гостем различных телепередач, где, как правило, выступает с небесспорными утверждениями, чем эпатирует публику. Активно занимается творчеством, пишет статьи на общественно-политические темы, снялся в телесериале "Золотой запас" в 2012-м, сыграв там эпизодическую роль.

Владислав Третьяк

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин