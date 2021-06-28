Самый популярный телевизионный проект в мире стал тяжелейшим испытанием не только для казахских знаменитостей, но и для зрителей. Как и в российском аналоге, в нём приняли участие 14 знаменитостей. Но если НТВ вложил огромные средства в постановку, декорации и костюмы, то его казахские коллеги явно были ограничены в бюджете. В итоге шоу получилось не гламурно-трешевым, а просто угарно-трешевым. Впрочем, рейтинг канала "Хабар" всё равно был высоким, а значит, продюсеры в любом случае в выигрыше.

Что такое "Маска"

Для тех, кто не в курсе, "Маска" — засекреченное шоу, в котором знаменитости скрываются под масками различных животных. Они поют, танцуют, записывают видеоподсказки с изменёнными голосами. Задача жюри и зрителей — отгадать звезду. Съёмки проходят в режиме повышенной секретности, знаменитости связаны юридическими обязательствами, которые не позволяют им раскрыть своё участие в шоу даже членам семьи — иначе миллионные штрафы. Интрига нарастает от выпуска к выпуску и подогревается бурными дискуссиями в социальных сетях и в СМИ.

Ну ты баран!

В казахской "Маске" участвовали в основном певцы. Было только три актёра и один блогер. Победил Ерден Жаксыбеков, который сразу после шоу признался, что выступать в костюме барана было невыносимо тяжело.

Костюм был очень тяжёлый, мы надевали маску за минуты до выступления, иначе бы я просто не выдержал. Каждый раз я забывал, что не хватает воздуха, и едва не терял сознание. Не ожидал, что выиграю Ерден Жаксыбекков

Мэйд ин Казахстан!

Качество костюмов сильно отличалось от тех, что использовали на НТВ. Едва ли они были специально сшиты для проекта, продюсеры просто решили, что обычные ростовые куклы вызывают нужную эмоцию у зрителя. Впрочем, их московские коллеги тоже не далеко ушли, а просто перекупили или взяли в аренду костюмы у британских партнёров из The Mask Singer. Особого внимания удостоилась "упоротая стрекоза", как её прозвали в социальных сетях.

Стрекоза любви

В стрекозе пряталась известная казахская певица Асем Жакетаева. У неё очень узнаваемый голос, и жюри пришлось до четвёртого выпуска притворяться, что они не узнают, кто это. Слишком велик был соблазн удержать этого персонажа подольше — его обсуждали больше всех. Тем не менее в финале оказались другие певцы, которые выступали в образе горного барана (архара), лебедя и льва. Решение вызвало массу споров, как и в случае с российским проектом, где незаслуженно "слили" Носорога (Кирилл Туриченко), самого любимого у казахской публики персонажа Беркута почему-то разоблачили в одном из последних выпусков. Певец Ернар Садирбаев был явно сильнее всех участников с точки зрения вокала и постановки шоу.

Ожидание и реальность