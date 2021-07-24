Музыка их развязала: Почему на личном фронте у участниц группы "Мираж" всё так сложно У группы "Мираж" состав менялся так часто и так отчаянно, что сейчас уже и не вспомнить, кто всё-таки был главной солисткой. Один из первых гёрлз-бэндов постсоветской эстрады для кого-то из его участниц стал трамплином, а для кого-то — мёртвым грузом, который до сих пор не отпускает. Объединяет их лишь то, что участие в "Мираже" стало для всех настоящей ярмаркой тщеславия. 23 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Жуков / Елизавета Клементьева / Олег Дьяченко / Вадим Тараканов

Во все тяжкие

Фото © ТАСС / Евгений Стукалин, кадр из видео © YouTube / НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА

Маргарита Суханкина — удивительная женщина. Когда-то она делала всё, чтобы не стать публичной солисткой "Миража", а теперь борется за право исполнять те самые песни. Суханкина всегда позиционировала себя как человека с классическим, консерваторским образованием. Она прочила себе сцену Большого театра и поэтому, записав сольные партии для "Миража", выдвинула условие: её имя должно оставаться в тени. В итоге на сцене выступали другие девушки, которые пели под фонограмму Суханкиной. Но, когда группа "Мираж" стала сверхпопулярной, Суханкина не побрезговала воспользоваться славой, чтобы сделать себе имя. Так начались её тяжбы с создателем гёрлз-бэнда Андреем Литягиным. История их противостояния до сих пор не завершена. Они судились, "женились", обвиняли друг друга в избиениях, в общем сплошная "Санта-Барбара". Параллельно у Суханкиной было всё сложно и на личном фронте. Она вышла замуж за какого-то иностранца и жила с ним в Германии. Затем он изменил ей и ушёл к другой. Она же вернулась в Россию и вышла замуж за музыканта — снова неудачно. Затем был бизнесмен — и опять провал. Казалось, что она отчаялась найти того самого мужчину, и решила усыновить детей из неблагополучных семей — сначала девочку, а затем сразу и мальчика, которым сейчас 11 и 12 лет. Суханкина продолжает писать песни, но исполнять композиции "Миража" не имеет права по суду. Что, впрочем, не мешает ей использовать бренд: последний альбом она назвала "Музыка нас связала". К слову, этой песни там нет.

Якорь славы

Фото © Instagram / gulkina_natalia, кадр из видео © YouTube / НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА

У Гулькиной тоже всё сложно и в карьере, и в личной жизни. Литягин также запретил ей исполнять песни "Миража", хотя её до сих пор многие считают лицом группы. На самом же деле Наталия Гулькина, так же, как и Овсиенко, Ветлицкая и Салтыкова, вначале пела под фонограмму. При том что свой вокал у неё был вполне себе самодостаточный. На пике популярности группы Гулькина поняла, что ей недоплачивают, и покинула коллектив. Она пыталась сделать сольную карьеру и решила выступать с теми же песнями, но всё тот же Андрей Литягин, а также автор слов и продюсер группы Валерий Соколов засудили певицу. В какой-то момент ей удалось вырваться из зависимости от "Миража" — она записала один вполне удачный хит, но дальше дело не пошло. Гулькина до сих пор в различных ток-шоу сетует на то, что просто не была посвящена в юридические вопросы. На личном поприще у неё всё так же неровно. Наталия разводилась трижды. От первого брака у неё есть сын, от третьего — дочь. Сейчас она замужем за врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Последнее её яркое появление на публике было в шоу "Маска" на НТВ в прошлом году, где она выступила в образе Человека-зеркала как специальный гость.

Избранная

Кадр из видео © YouTube / Группа Мираж, © 24smi.org

Екатерина Болдышева — единственная, кто не претендовал на лавры "истинного солиста" группы "Мираж". Возможно, поэтому сейчас ей и позволено исполнять те самые песни. Она появилась в музыкальном коллективе в 1990 году, когда его покинула Татьяна Овсиенко. Как и Ирина Салтыкова, она не устраивала Литягина с точки зрения вокала — они выступали строго под фонограмму. Когда же будущие звёзды покинули "Мираж", решив делать сольную карьеру, на их место пришла более сговорчивая Болдышева. Он была лицом группы до 1999 года, пережив с Литягиным самый трудный с точки зрения финансов период. Всё, что происходило потом, можно назвать театром кукол, в котором Литягин уже окончательно запутал всех: в группе появились ещё четыре новые солистки, а затем он пригласил и всех старых, в том числе Салтыкову, Овсиенко и Ветлицкую. На этот раз пели все уже своими голосами. Как бы то ни было, Болдышева ушла на второй план, зато обрела личное счастье в лице гитариста "Миража" Алексея Горбашова. В итоге, когда всё устаканилось, они вместе с Андреем Гришиным и Сергеем Крыловым стали единственными, кому было позволено выступать под брендом "Мираж". Сейчас Екатерине Болдышевой 52 года, детей у них с Горбашовым нет и, возможно, некоей компенсацией для артистки является её активная благотворительная работа — она очень часто выступает в детских домах, хосписах и колониях.

Плохому танцору...

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, кадр из видео © YouTube / vvite 794

Светлана Разина оказалась в группе в 1980 году, но всегда была в относительной тени. При том что она стала соавтором нескольких главных песен "Миража". Именно она когда-то пригласила Гулькину на прослушивание и вместе с ней же покинула группу в 1988 году. Понять, в какой момент она ушла, невозможно. В 2009 она написала книгу, в которой раскрыла "все тайны группы "Мираж". Но её фотография на сайте гёрлз-бэнда была удалена в 2011 году. Первым мужем Разиной был Валерий Соколов, автор большинства песен группы и её продюсер. От него у неё родилась дочь Алиса, но брак развалился через несколько лет. Светлана увлеклась молодым музыкантом, который был младше её на 15 лет, но удержать его она не смогла. Третьим мужем стал бизнесмен из Тюмени, а затем её концертный директор Борис Карпов. С ним она развелась через полгода после свадьбы. Сейчас Разиной 58 лет, но она продолжает вести образ жизни светской львицы, предпочитая мужчин помоложе. В последний раз глянцевые издания писали о том, что у певицы новое увлечение — 25-летний танцор.

Вместо послесловия...

На днях компания Microsoft выпустила трейлер к новой игре, сопроводив его самой известной песней группы "Мираж" — "Музыка нас связала". Казалось бы, где любители компьютерных стрелялок и где аудитория, ностальгирующая по 90-м? Но именно в этом и есть гений маркетинга крупнейшей в мире корпорации: трейлеров и игр выходит много, но сделать так, чтобы их обсуждали все вокруг, удаётся немногим. Ну а то, что представители крупнейшей транснациональной компании сумели договориться с Литягиным, кажется, ни у кого не вызывает сомнения.

Авторы Василий Климов