Напольный кондиционер

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Если желания дырявить стены нет, то самый простой способ добиться комфортной температуры — купить напольный кондиционер. Внешне они похожи на очистители воздуха или обогреватели. Это прямоугольный прибор, который ставится на полу. Единственное, с чем придётся смириться, — "рукав" для вывода горячего воздуха наружу. Его нужно вывести либо в форточку, либо в окно через специальный переходник-уплотнитель.



Плюсы такого решения очевидны: кондиционер можно переносить из одной комнаты в другую, не нужно пробивать отверстие под воздуховоды в стене. К тому же напольный работает гораздо тише обычного. Но есть и минусы: контейнер с конденсатом нужно регулярно вынимать — влага скапливается там, как мусор в контейнере пылесоса.

Цена: 2 тыс. рублей (небольшое устройство для одного человека) — 15 тыс. рублей (напольный кондиционер для одной комнаты или офиса)

Сплит-системы

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Самый популярный вид кондиционеров, с ним и ассоциируется весь сегмент климатической техники. Главный минус — монтируется на стену и требует вмешательства людей со строительным инструментом, поэтому устанавливать их лучше до того, как начался ремонт.

Плюсы: долговечность, заводская гарантия, быстрое охлаждение одной комнаты, работа по таймеру, возможность установить систему в несколько комнат.

Минусы: высокая стоимость (нужно платить за само устройство и работу мастера, а после — проводить небольшой ремонт), высокое время ожидания (в сезон загрузка мастеров приводит к нескольким дням ожидания работ).

Цена: 15 тыс. рублей (внешний блок + вывод в одну комнату) — 85 тыс. рублей (внешний блок + разводка в три комнаты)

Оконный (моноблочный) кондиционер

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Этот тип климатической техники монтируется быстрее, чем сплит-система, но работают оконные кондиционеры с рядом ограничений.

Плюсы: низкая стоимость, быстрая установка, простое обслуживание.

Минусы: требуется работа со стеклопакетом. После установки может быть нарушена герметичность окна. Не имеют большинства дополнительных функций, предлагаемых сплит-системами, часто отсутствует антибактериальное покрытие или функция ионизации воздуха.

Цена: 15 тыс. — 80 тыс. рублей

Как выбрать кондиционер?

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Специалисты по климатическим системам выделяют пять базовых функций, которые необходимы для комфортного использования такой техники.

Автоматическое поддержание температуры. Кондиционер может поддерживать заданную температуру, переключаясь из одного режима в другой (охлаждение, обогрев, вентиляция) или меняя скорость работы вентилятора.

Датчик движения. При отсутствии движения в помещении устройство автоматически переходит в режим экономии. Помогает избежать переохлаждения или перегрева, а также сэкономить на электроэнергии.

Очистка воздуха. Дорогие модели оснащаются дополнительными фильтрами, рассчитанными на уничтожение бактерий и аллергенной пыльцы.

Поддержка Wi-Fi. Позволяет удалённо управлять кондиционером со смартфона в мобильном приложении. Можно включить его до прихода домой, чтобы к этому моменту устройство охладило помещение.

Ночной режим. Кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора для уменьшения шума и плавно повышает температуру на два-три градуса в течение нескольких часов.

Как рассчитать мощность кондиционера?

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Чтобы правильно выбрать кондиционер, нужно знать размеры помещения. Если нет времени заниматься измерениями вручную, то можно воспользоваться обычным климатическим калькулятором.

Мощность охлаждения кондиционера рассчитывается следующим образом: 1 кВт производимой мощности на холод равен 10 квадратным метрам площади помещения. Для стандартной однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров нужен кондиционер мощностью 3 кВт.

При выборе кондиционера важно учитывать дополнительные источники теплопритоков. Например, если в помещении окна выходят на солнечную сторону, следует приобретать кондиционер с запасом по мощности. Более мощный кондиционер будет потреблять чуть больше электроэнергии, но проработает дольше.