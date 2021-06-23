Блогерша объявила о смерти 2-летней дочки, за которую переживало более 600 тыс. человек в Instagram

В блоге американки Кейт Хадсон появился душераздирающий пост. Её дочь Элиза скончалась после двух лет борьбы с агрессивной формой рака. По словам мамы, девочка умерла в день отца, который жители Штатов в 2021 году отметили 20 июня.

Моя милая девочка. Я не знаю, как мы будем жить без тебя. Я знаю, мы обещали тебе быть храбрыми, как ты. Но мы сломлены. Хоть и знаем, что теперь тебе больше не приходится страдать и испытывать ту ужасную боль <...> Мы также знали, что ты умираешь, и думали, что будем готовы к этому. Но твоя смерть всё равно оказалась невыносимо внезапной Кейт Хадсон

Фото © Instagram / katehudson007

Сегодня утром ещё в полудрёме я протянула руку к твоей кроватке. Но тебя там не было. Ты покинула нас прошлой ночью. В фургоне, за которым я так хотела бежать. Но не могла. Я должна принять эту новую реальность... но пока я не готова отпустить тебя. И не уверена, что когда-нибудь смогу Кейт Хадсон

Маленькая Элиза родилась в августе 2018 года. Всего в десять месяцев у девочки нашли раковые опухоли в мозгу и почке. С тех пор жизнь малышки была похожа на ад: постоянные операции, химиотерапия. В то время пока остальные дети едва учатся уверенно ползать, Элизе удаляли поражённую раком левую почку и опухоль в мозгу.

Но, несмотря на все сложности, которые подготовила для неё судьба, кроха постоянно улыбалась, подбадривая родителей. Её папа Чанс ещё не скоро забудет этот день отца.

Чанс не просто отец — он настоящий папа! Он любит Элизу больше всего на свете. <...> С днём отца, Чанс. Ты навсегда останешься папой... Сегодня, завтра и даже спустя годы после того, как Элизы с нами уже не будет. Я люблю тебя, Чанс. Элиза тоже любит тебя больше всех. Ты был и всегда будешь невероятным человеком Кейт Хадсон

Фото © Instagram / katehudson007