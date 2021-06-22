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"Те страшные годы впечатаны в нашу память": Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава государства произнёс речь, пообщался с ветеранами, а также принёс гвоздики ко всем мемориалам городов-героев.

22 июня, 09:38

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной под кремлёвскими стенами. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

Глава государства первым прошёл к мемориалу и возложил памятные гвоздики, склонив колено у могилы. Следовавшие за ним ветераны поднялись к мемориалу, отдали честь и также возложили цветы. После этого Владимир Путин оставил гвоздики у каждого мемориала городам-героям.

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"Сегодня тяжёлая, трагическая дата — 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", — сказал Путин.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала текст статьи Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, которую он посвятил 80-летию с начала Великой Отечественной войны, призвав мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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