Глава государства первым прошёл к мемориалу и возложил памятные гвоздики, склонив колено у могилы. Следовавшие за ним ветераны поднялись к мемориалу, отдали честь и также возложили цветы. После этого Владимир Путин оставил гвоздики у каждого мемориала городам-героям.

"Сегодня тяжёлая, трагическая дата — 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", — сказал Путин.