"МегаФон" обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон"

Работы на трассе М4 "Дон" пройдут в два этапа. В 2021 году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года — более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, в Краснодарском крае и Адыгее.

В результате повысится качество голосового соединения. К тому же особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу. В частности, позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

— Бесперебойная связь на трассе — это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача — обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы, — отмечает директор по сетевой инфраструктуре "МегаФона" Валентин Полозенко.

Абоненты "МегаФона" активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 "Дон" составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты регулярно используют мобильный интернет и приложения. Более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис "МегаФон ТВ".