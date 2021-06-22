Трагедия 22 июня: О чём говорят Путин и Меркель

Читаю сегодня в газете Zeit: "Прекрасные слова со всех сторон. Следуют ли за этими словами соответствующие поступки? Или все ждут, когда "другой" сделает это первым?"

"Можно предположить, что со стороны Запада, особенно со стороны США, никогда не было заинтересованности в объединении ЕС и России. В конце концов, это сделало бы НАТО ненужным и вывело бы значительный арсенал и инструмент власти из рук США".

"Путин во время своей первой инаугурации произнёс речь на немецком языке в Бундестаге и выразил надежду на сотрудничество, но это было полностью проигнорировано Западом, потому что США нужен враг, чтобы продолжать вести себя в мире как задира со школьного двора".

Как вы уже догадались, это читатели газеты обсуждают сегодняшнюю статью президента РФ Путина, которая была опубликована под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Подзаголовок: "80 лет после вторжения в Советский Союз: Владимир Путин пишет о своём взгляде на историю Европы и о своём видении общего будущего".

Судя по всему, немецкий читатель видит в этом тексте продолжение разговора Путина с Байденом в новой стилистике "скажи всё оппоненту прямо в лицо" и считает это обращение к европейской нации также и обращением к США как к "старшему брату Европы", потому что эта ситуация всё больше и больше самих европейцев и немцев, в частности, напрягает. О чём же пишет Путин?

— Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя... Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте — даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока... Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе, — говорит президент России.

Вообще-то, только глухой или украинец не слышит, что Путин каждый раз обращается к европейским политикам и общественности в исключительно спокойном и доброжелательном тоне, несмотря на тонны грязи, которые изливают и на него лично, и на страну тамошние средства массовой информации. Он готов снова и снова излагать свою позицию, разъяснять, предлагать снова и снова конструктив в отношениях, показывая, что кому-кому, а России конфликта с Европой вообще не нужно, потому что Россия считает себя неотъемлемой частью Европы. Собственно, как это было в веках.

Как точно выражается один из читателей путинской статьи в комментариях в Zeit: — Всякий раз, когда речь заходит о России, используются другие стандарты и часто придумывается вымышленная опасность с востока. Следует помнить, что Россия никогда не совершала нападения на Запад. С другой стороны, за последние 250 лет, начиная с Наполеона, с территории Германии против России было начато по меньшей мере три разрушительные крупные агрессивные войны, кульминацией которых стало бесчеловечное вторжение нацистов. Россия и её народ очень сильно пострадали в результате этого. В этом отношении примечательно, что в России нет ярко выраженного продолжающегося враждебного отношения к Европе.

Именно так и есть. Поэтому весьма странно, когда мы с немецкой стороны слышим какие-то претензии и упрёки от отдельных политических деятелей. Русские очень хорошо относятся к немцам, но в такие минуты в памяти всплывает старая русская поговорка "Чья бы корова мычала". Которую, впрочем, Владимир Владимирович (как человек крайне вежливый) не стал использовать в статье, которую, я подозреваю, он писал по-немецки. Но Байден, конечно, Байденом, а мы не должны забывать, что 19 июня (перед датой 80-летия со дня нападения Германии на СССР) в своём подкасте выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. И, таким образом, Путин выстроил диалог между руководством двух стран.

Ein Tag der Scham / "День стыда". Так озаглавили в "Твиттере" её подкаст. — Для нас, немцев, это повод для стыда, — отметила глава германского правительства. Миллионы людей погибли, особенно на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Белоруссии, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.