Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Киев намерен продолжить сотрудничество со странами — участниками договора, но в двустороннем порядке.
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Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма. Договор денонсировал Кабинет министров Украины на заседании.
"Считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершённом 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", — говорится в пояснительной записке к документу.
Соглашение о сотрудничестве было подписано Украиной, Россией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Стороны договорились содействовать развитию сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы.
Одной из сторон соглашения является Россия, с которой Украина уже остановила фактическое сотрудничество. При этом Киев продолжит сотрудничество с остальными странами — участниками соглашения, но в рамках двусторонних договоров.
Ранее в феврале украинское правительство приняло решение о выходе страны из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. А в конце прошлого года Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве в использовании атомной энергии.
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