Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма. Договор денонсировал Кабинет министров Украины на заседании.

"Считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершённом 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", — говорится в пояснительной записке к документу.

Соглашение о сотрудничестве было подписано Украиной, Россией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Стороны договорились содействовать развитию сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы.