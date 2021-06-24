Ковидоопыление: пыльца растений способна переносить коронавирус

Соблюдение двухметровой дистанции может оказаться неэффективной мерой защиты от заражения коронавирусом на улице, считают учёные из Университета Никосии (Кипр). С помощью компьютерного моделирования они установили, что патогенные частицы разносятся по воздуху с пыльцой растений.

В опубликованной ими статье говорится, что гранулы пыльцы способны захватывать вирусные РНК и таким образом распространять не только ковид, но и многие другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путём. По подсчётам учёных, на каждой грануле может быть до нескольких сотен вирусных частиц.

Исследователи воссоздали следующие условия: примерно 10 тысяч частиц пыльцы с цветущей ивы разносятся ветром со скоростью четыре километра в час. На расстоянии около 20 метров от дерева находится скопление людей. Для сравнения взяли группу из 11 человек и толпу, в которой 97 человек. В обоих случаях среди них есть некоторое количество заражённых ковидом. Температура воздуха на улице — 22 градуса тепла, прекрасный день для прогулки.

Распространение ивовой пыльцы в скоплении людей. Видео © Physics of Fluids

Выяснилось, что пыльца долетает до людей меньше чем за минуту и начинает среди них циркулировать. При этом в случае сравнительно небольшого количества людей она в основном пролетает насквозь и уходит по восходящим линиям, а в толпе потоки воздуха идут по-другому — он кружится среди собравшихся вместе со всем, что в нём есть. Учёные особо подчеркнули, что пыльца намного дальше и "эффективнее" разносит патогены, чем капельки слюны, — по той простой причине, что она легче.

Распространение ивовой пыльцы в толпе (слева) и в небольшом скоплении людей (справа). Фото © Physics of Fluids

— Насколько нам известно, это первый раз, когда мы показываем путём моделирования, как распространяемые по воздуху микрогранулы пыльцы перемещаются лёгким ветром, способствуя воздушно-капельной передаче вируса в толпе на открытом воздухе, — отметил один из авторов исследования Димитрис Дрикакис.

По мнению исследователей, эти данные говорят о необходимости усиления ограничений в местах возможных скоплений людей на открытом воздухе, особенно на природе.

Ивовые деревья распространены по всей России, только в Московском регионе их полтора десятка видов. А если учесть, что это далеко не единственный источник пыльцы, то картина складывается своеобразная. И логика требует поинтересоваться в этом смысле всем прочим летучим содержимым весеннего и летнего воздуха, например тополиным пухом. На этот счёт мнения аллергологов-иммунологов, надо сказать, разнятся. К примеру, кандидат медицинских наук Надежда Логина выразила уверенность, что тополиный пух может стать активным переносчиком коронавируса. А вот аллерголог и иммунолог Юрий Смолкин назвал это "полной ерундой". В способности пыльцы и пуха захватывать вирусы сомневается и директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.