9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Это вызвало бурную реакцию соратников блогера из-за рубежа. Они заявили, что организации были закрыты по надуманным основаниям, а все доказательства якобы не имеют юридической силы.

Сегодня сайт оппозиционера выложил в общественный доступ не только судебное решение, но и все материалы дела ФБК*, согласно которому сама организация и штабы Навального признаны экстремистскими. В соцсетях уже смеются над попыткой адвокатов оправдаться и уйти от позора.

Журналист Леся Рябцева пишет, что пока ещё никто не забыл "про педофилию Светова, оскорбления и нацизм Навального, кражи Волкова, чёрный нал, упрятанную в дом престарелых бабушку и обогащение за счёт госденег Яшина, проникновение в чужую квартиру имени Соболь, лицемерие в адрес пенсионеров и ветеранов ВОВ, лицемерие в адрес православных", врачей и вакцин. А блогер и публицист Михаил Шахназаров напоминает, как гасят маргинальную фронду в некоторых странах ЕС.

"Люди на протяжении последних лет занимались организацией несанкционированных митингов, в том числе с участием несовершеннолетних, которые периодически перерастали в массовые беспорядки, высокопоставленные функционеры заявляли о необходимости вешать политологов на столбах и расстреливать судей. И теперь с широко раскрытыми глазами удивляются: "Мол, да вы что, какие же мы экстремисты?!" — пишет автор телеграм-канала "Медиактивист".

Адвокат Дмитрий Аграновский сравнивает организацию с нацистами Украины, "у которой переход от помоев ("расследований") в Интернете до расстрела парламента из танков, как в Москве в 1993 году, или до сожжения людей живьём, как в Одессе-2014, совершается за один шаг и без малейшей рефлексии".

Обратимся к материалам дела, выложив их (за вычетом засекреченной их части; а то мало ли что там может всплыть интересного, правда?), соратники Навального ещё больше дискредитировали себя. Честно говоря, так и не понял, зачем коллеги оппозиционера это сделали: чтобы ещё больше доказать, что они являются экстремистами?

Решение Мосгорсуда даёт конкретные ответы на вопросы, за что запретили организации. Как заявляет руководитель запрещённых "штабов Навального" Волков, "основную массу доказательств составляют скриншоты. 1306 бесконечных страниц скриншотов. Это главное доказательство того, что Фонд борьбы с коррупцией — экстремисты".

Начиная со страницы десятой решения Мосгорсуда, там перечисляются конкретные факты экстремистской деятельности организаций Навального, его сотрудников и сторонников.

Первое — на сайтах организаций Навального размещались экстремистские материалы. В частности, видеоролик "Припомним жуликам и ворам их манифест 2002", факт размещения этого ролика не отрицает и Волков.

Решение Московского городского суда по делу 3а-1573/2021

Если кто не в курсе — в ролике содержались клеветнические утверждения в адрес партии "Единая Россия" и власти в целом. Что самое смешное — ролик основан на фейковой листовке ЕР, которую ещё давно сфальсифицировал сам Навальный. Например, на листовке изображён логотип ЕР, который в то время ещё не существовал в природе, есть и иные бесспорные доказательства грубой подделки листовки, что признают даже сторонники Навального. На возражение сторонников Навальный ответил крылатой фразой: "Вы не рефлексируйте — вы распространяйте".

Эту историю я разбирал ещё шесть лет назад, но соратники Навального по-прежнему "не рефлексируют". Решением суда признано (и не оспаривается ответчиком), что организации Навального транслировали на своих медиаресурсах экстремистские материалы.

Второе — судом установлено (стр. 11), что сотрудниками Навального (Ярмыш, Соболь, Албуров) регулярно проводились незаконные митинги, на которых зафиксировано неоднократное применение насилия к правоохранителям (все мы видели ролики, где участники митингов вступают в драки с полицией). Размещались призывы к проведению незаконных мероприятий в соцсетях. К административной ответственности привлекались все лица, входящие в руководство ФБК и "штабов Навального". При этом проведение митингов осуществлялось и в период коронавирусных ограничений, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ.

Как указано в решении суда, неоднократно звучали экстремистские призывы к расправе над оппонентами и правоохранителями. Приведу лишь несколько примеров таких высказываний: "В 2013 году на митинге после проигрыша на выборах мэра Москвы Навальный заявил, что, "когда надо будет переворачивать машины, я вас позову". "В 2017 году Навальный А.А. высказался о судьях и прокурорах: "Никого из них не надо люстрировать… Может, в расход, а может, на перековку". Милов на митинге на Трубной площади призвал "отрубать сучьи головы", адресовав это людям, не допустившим его на выборы.

Третье — помимо всего изложенного, к ответственности за экстремистские преступления и правонарушения (включая демонстрацию нацистской атрибутики) привлекались координаторы "штабов Навального" в регионах и участники движения (страница 12 решения суда).

Решение Московского городского суда по делу 3а-1573/2021

Таким образом, решением суда было установлено: организации Навального размещали экстремистские материалы, руководители движения допускали экстремистские высказывания, призывы к насилию, незаконные митинги, на которых имели место как призывы, так и реальное насилие над сотрудниками правоохранительных органов. Всё это подтверждается как материалами дела, так и вступившими в законную силу решениями различных судов.

Вы до сих пор считаете, что организации Навального "запретили ни за что"? Эти жалкие попытки оправдания со стороны Волкова и ко очень напоминают поговорку: "После драки кулаками не машут".

Именно это и делает команда Навального. Она проиграла решительно всё, что можно было проиграть: Навальный сидит, причём не за экстремизм, а за вполне реальные экономические преступления. Штабы самоликвидировались, сотрудники разбежались. Все более или менее значимые соратники Навального эмигрировали за границу. Митинги в поддержку Навального провалились. А решение суда закрыло дорогу в органы власти всем, кто хоть как-то был связан со структурами Навального.