Укол не прошёл: Почему тысячи россиян не могут получить сертификат вакцинации на Госуслугах
После того как власти столицы приняли решение ввести QR-коды для бесковидных зон, люди выстроились в очередь на вакцинацию. Однако у многих могут возникнуть проблемы с получением QR-кода. На портале госуслуг, который курирует Минцифры, творится полная неразбериха: там уже несколько месяцев не появляется актуальная информация о привитых людях.
Как это должно работать
До 12 июля в Москве QR-код не потребуется для посещения летних веранд, гостиничных ресторанов и летних кафе на открытом воздухе. После этой даты попасть в бесковидные зоны смогу только переболевшие и сдавшие ПЦР-тест, а также привитые жители столицы. Записаться на вакцинацию и получить электронный сертификат привитого можно через "Госуслуги" — достаточно зайти в приложение или на сайт единого портала услуг, ввести свои данные и выбрать ближайшую поликлинику. После того как в личном кабинете появится заявка на вакцинацию, нужно просто пойти по указанному адресу и получить укол первым компонентом.
Как только это будет сделано, в личном кабинете должно появиться подтверждение о прохождении первого этапа вакцинации. После укола вторым компонентом в личном кабинете пользователя создаётся сертификат (он же QR-код), который можно показывать на входе в общественные места с бесковидными зонами. Но работать на полную мощность система начала сравнительно недавно, а тем, кто привился отечественными вакцинами в числе первых, теперь приходится доказывать своё право на получение сертификата вакцинированного через службу поддержки.
Умереть от ожидания
Получившие первый и второй компоненты вакцины в обычных поликлиниках россияне ещё в 2020 году стали массово жаловаться, что электронные сертификаты об уколах с коктейлем против CoViID-19 до сих пор не появляются в личном кабинете, хотя все формальности соблюдены — укол поставлен, а документ из больницы о прохождении вакцинации имеется на руках.
Люди вынуждены по несколько раз в месяц писать в техподдержку приложения, разработанного Минцифры. Если обратиться туда и спросить, почему не появляется электронный сертификат, то приложение отвечает: данных нет, а вы ждите. Минимум две недели. А там, авось, что-нибудь да появится.
После того как скрипт на ответы взбешённых медлительностью сервиса россиян перестал работать, у сайта "Госуслуги" появился другой. Теперь при запросе на отсутствие сертификата всё валят на Минздрав — мол, работает всё медленно и данные от медиков поступают в ЕГПУ с задержкой.
При этом в электронной карте москвича на сайте Mos.ru всё работает — видно не только количество прививок, сделанных в городских поликлиниках, но и их даты.
© Mos.ru
В то же время никаких трудностей с платной вакцинацией у "Госуслуг" нет. Простой пример — на фото ниже. Первый укол — в феврале 2021 года, второй — в конце того же месяца. Электронный сертификат о вакцинации — на месте.
Жалобы в техподдержку приложения ЕГПУ от Минцифры тоже результатов не дают. После того как вся проблема описана, данные отправлены, появляется сообщение:
Здравствуйте! Сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с описанными трудностями. Для выяснения подробных обстоятельств описанной ситуации нам необходимы Ваши контактные данные (номер телефона), номер полиса ОМС, СНИЛС и место проведения вакцинации. Благодарим за обращение.
Если не обращаться в техподдержку повторно, то о проблеме могут просто забыть — минимум в двух случаях отсутствия электронных сертификатов вакцинации, о которых известно Лайфу, с момента отправки жалобы в техподдержку прошёл почти месяц. За разъяснениями по поводу отсутствия сертификата при бесплатной вакцинации и его моментальном получении, если вакцина вкалывается за деньги, мы обратились в Минцифры, однако на момент публикации ответа на интересующие вопросы не получили.
Точное количество россиян, сделавших обе прививки в городских поликлиниках, неизвестно. В мае 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что почти 17 млн человек получили первый компонент отечественной вакцины. Даже если погрешность в работе сайта "Госуслуг" (в случае с оформлением сертификата после бесплатной вакцины) составляет три-пять процентов, то электронного сертификата о вакцинации может не дождаться около миллиона человек по всей стране.
В Минцифры проблемы с ЕГПУ стараются не афишировать. Напротив, ведомство "отмечает ажиотажный рост записи на вакцинацию на "Госуслугах", за последнюю неделю записалось 200 тыс. человек". Однако именно увеличение желающих получить вакцину может спровоцировать более серьёзные проблемы с получением электронного сертификата через "Госуслуги". Если доступ по QR-кодам будет действовать по всей территории РФ, то почти миллион человек может лишиться работы, права ездить в общественном транспорте или посещать курорты Краснодарского края, доступ на которые с 1 августа для невакцинированных россиян будет закрыт.
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