Как это должно работать

До 12 июля в Москве QR-код не потребуется для посещения летних веранд, гостиничных ресторанов и летних кафе на открытом воздухе. После этой даты попасть в бесковидные зоны смогу только переболевшие и сдавшие ПЦР-тест, а также привитые жители столицы. Записаться на вакцинацию и получить электронный сертификат привитого можно через "Госуслуги" — достаточно зайти в приложение или на сайт единого портала услуг, ввести свои данные и выбрать ближайшую поликлинику. После того как в личном кабинете появится заявка на вакцинацию, нужно просто пойти по указанному адресу и получить укол первым компонентом.

Как только это будет сделано, в личном кабинете должно появиться подтверждение о прохождении первого этапа вакцинации. После укола вторым компонентом в личном кабинете пользователя создаётся сертификат (он же QR-код), который можно показывать на входе в общественные места с бесковидными зонами. Но работать на полную мощность система начала сравнительно недавно, а тем, кто привился отечественными вакцинами в числе первых, теперь приходится доказывать своё право на получение сертификата вакцинированного через службу поддержки.

Умереть от ожидания

Получившие первый и второй компоненты вакцины в обычных поликлиниках россияне ещё в 2020 году стали массово жаловаться, что электронные сертификаты об уколах с коктейлем против CoViID-19 до сих пор не появляются в личном кабинете, хотя все формальности соблюдены — укол поставлен, а документ из больницы о прохождении вакцинации имеется на руках.

Люди вынуждены по несколько раз в месяц писать в техподдержку приложения, разработанного Минцифры. Если обратиться туда и спросить, почему не появляется электронный сертификат, то приложение отвечает: данных нет, а вы ждите. Минимум две недели. А там, авось, что-нибудь да появится.

После того как скрипт на ответы взбешённых медлительностью сервиса россиян перестал работать, у сайта "Госуслуги" появился другой. Теперь при запросе на отсутствие сертификата всё валят на Минздрав — мол, работает всё медленно и данные от медиков поступают в ЕГПУ с задержкой.

При этом в электронной карте москвича на сайте Mos.ru всё работает — видно не только количество прививок, сделанных в городских поликлиниках, но и их даты.

В то же время никаких трудностей с платной вакцинацией у "Госуслуг" нет. Простой пример — на фото ниже. Первый укол — в феврале 2021 года, второй — в конце того же месяца. Электронный сертификат о вакцинации — на месте.

Жалобы в техподдержку приложения ЕГПУ от Минцифры тоже результатов не дают. После того как вся проблема описана, данные отправлены, появляется сообщение:

Здравствуйте! Сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с описанными трудностями. Для выяснения подробных обстоятельств описанной ситуации нам необходимы Ваши контактные данные (номер телефона), номер полиса ОМС, СНИЛС и место проведения вакцинации. Благодарим за обращение.

Если не обращаться в техподдержку повторно, то о проблеме могут просто забыть — минимум в двух случаях отсутствия электронных сертификатов вакцинации, о которых известно Лайфу, с момента отправки жалобы в техподдержку прошёл почти месяц. За разъяснениями по поводу отсутствия сертификата при бесплатной вакцинации и его моментальном получении, если вакцина вкалывается за деньги, мы обратились в Минцифры, однако на момент публикации ответа на интересующие вопросы не получили.

Точное количество россиян, сделавших обе прививки в городских поликлиниках, неизвестно. В мае 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что почти 17 млн человек получили первый компонент отечественной вакцины. Даже если погрешность в работе сайта "Госуслуг" (в случае с оформлением сертификата после бесплатной вакцины) составляет три-пять процентов, то электронного сертификата о вакцинации может не дождаться около миллиона человек по всей стране.