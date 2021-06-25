Согласно статистическим исследованиям, рынок общественного питания в России по итогам пандемийного 2020 года сократился на 26%. Только в Москве на начало нынешнего года вынуждено были закрыться более 200 заведений, в Петербурге — свыше 120. Среди основных причин, которые вызвали крах многих точек общепита, временные ограничения работы, вызванные требованиями властей, подорожание продуктов и коммунальных платежей. При этом, как отмечают аналитики, в большинстве своём россияне значительно сократили количество своих визитов даже в среднеценовые кафе или рестораны, не говоря уже о заведениях премиум-класса.

Мысль о том, что в период ограничений без господдержки общепиту не выжить, высказывалась давно, однако конкретные предложения по поводу помощи данному сектору экономики в виде возврата НДС стали появляться только после того, как о такой возможности высказался президент Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Меньше чем за месяц были подготовлены и одобрены законодателями поправки в статью 149 Налогового кодекса, которые должны позволить полностью освободить от НДС те рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и т.д., чья годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей в год, при условии что услуги общепита в структуре бизнеса этих компаний составляют более 70%.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

— Закон неплохой, жаль, что он не был принят ещё в начале 2020-го, тогда, возможно, он позволил бы немного сдержать цены в большинстве заведений общепита, — замечает начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. — Сейчас даже те кафе и рестораны, которые выжили в пандемию, всё равно внесли изменения в свою работу. У кого-то изменился ассортимент блюд и незаметно уменьшился размер порций, а где-то хозяева вообще поменяли профиль заведения, например переформатировали ресторан средней ценовой категории в более дешёвую столовую самообслуживания, тем самым пытаясь повысить загруженность арендуемой площади.

Мнение Абелева находит своё подтверждение в ряде исследований, проведённых компаниями ресторанного консалтинга. Так, по данным NPD Group, наименьшие потери понесли те компании общепита, которые смогли быстро переориентироваться на работу в секторе "невысокого чека" и при этом организовать услуги по доставке своей продукции на дом. А по мнению аналитиков из компании JLL, хуже всего пришлось тем монозаведениям, бизнес которых был сосредоточен исключительно на центральных улицах больших городов с ориентиром на большой трафик, так как по их прибыли ударило снижение туристического потока, восстановления которого до полного окончания коронавирусных ограничений не предвидится.

НДС цену не уронит

В настоящее время в России к продукции общепита применяются ставки НДС в размере 10% и 20% (так следует из положений статьи 164 Налогового кодекса), и, в теории, после введения в действие положений о льготном НДС - хозяева заведений могли бы в связи с экономией на налогах немного снизить стоимость блюд или хотя бы увеличить порции. Такой шаг, несомненно, привлек бы больше клиентов, а значит, повысил бы оборот компаний. Но произойдет ли это на самом деле - россияне смогут заметить только после того, как новый закон вступит в силу.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов

-Скорее всего, быстрого снижения цен в кафе и ресторанах после начала действия нового закона не будет, - считает старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. - Сейчас большинство компаний общепита стараются минимизировать свои налоговые расходы посредством упрощенной системы налогообложения, в этом случае они платят 6% - с доходов или 15% - с величины «доходы минус расходы». Конечно ставка 0% ещё лучше, но для её применения потребуется выполнить ряд действий, в том числе связанных с предоставлением налоговой отчётности, а это потребует времени и желания работать полностью “в белую”.

Но есть и ещё один стоп-фактор, который может повлиять на нежелание рестораторов применять нулевую ставку. Среди условий, которые необходимо выполнить компании общепита, чтобы можно было не платить НДС - установление обязательного уровня зарплаты для своих работников не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе. Например, в Москве, статистически это более 90 тыс. руб, в Петербурге, более 60 тыс. руб, а в Воронеже примерно 39 тыс. руб. Такие данные Росстат вывел как среднюю из всех зарплат по региону, а не по конкретной отрасли, но в большинстве заведений общепита среднеценового сегмента сейчас таких зарплат нет.

- В небольших кафе и ресторанчиках официальный размер оплаты труда очень не высок, - утверждает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" - Глеб Задоя. - Например, официанты, как правило, формально работают за региональную “минималку”, а всё остальное - это “чаевые”, и менять данную ситуацию хозяевам заведений экономически не выгодно.