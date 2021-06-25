Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом. По его словам, если не получатся любые альтернативные договорённости с США, с Россией и параллельно в "нормандском формате", то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане. Кроме того, он признал, что Минские соглашения "еле живы", и заявил, что необходима новая повестка дня.

Зеленский в очередной раз признал, что ничего выполнять Украина как не собиралась, так и не планирует. И снова предлагает искать варианты. По выходу из "Минска" может быть два пути: или Украина возобновляет боевые действия ("Минск" ведь был в первую очередь соглашением о прекращении огня, и его денонсация означает прекращение перемирия), или отказывается от Донбасса.

И тут надо понимать, что есть две большие разницы: отказываться реинтегрировать Донбасс, оставляя фактический статус-кво — то есть "чёрную дыру" на границе, или вообще отказываться от Донбасса, что подразумевает признание его независимости.

Когда-то, когда был референдум в Крыму, в Киеве его назвали незаконным, потому что в таком плебисците должны были участвовать все граждане Украины. Почему же тогда им не приходило в голову провести референдум о "разрыве" с Донбассом? Едва ли они боялись, что большинство украинцев выскажутся за, как раз можно не сомневаться, что большинство было бы против, что придало бы уверенности сторонникам реинтеграции. Но они предпочли войну.

Тогда, весной 2014-го, я не раз слышал от "умных" майданщиков: мол, зачем нам этот Крым, Донбасс и прочие "ватные" регионы? Давайте откажемся от них, если они так хотят быть с Россией, и построим нормальную европейскую процветающую Украину — в НАТО и ЕС. После этого все эти сепаратисты сами назад попросятся, а мы ещё подумаем, кого брать и на каких условиях.

Однако этот голос разума оказался гласом вопиющего в пустыне, что не удивляет. Ведь изложенная мысль логична с точки зрения человека, который реально верит в европейское будущее. Но она неправильна и враждебна с точки зрения селюковского националиста, который пытается свою бандеровскую идеологию насадить по всей Украине и ещё, хорошо бы, Кубань, Ростовщину и ещё чего прихватить.

Эта точка зрения и возобладала в идеологическом поле Украины. Добавляем к этому интересы олигархов, не желавших расставаться с привлекательными активами промышленного центра Украины, и интересы американцев, заключавшиеся в поддержании перманентной нестабильности у российской границы.

Трудно сказать, рассчитывали ли те, кто начинал войну, на быструю победу или предвидели, что это растянется на годы. В конце концов, Донбасс и впрямь оказался для Украины чемоданом без ручки, тяжесть которого непрерывно росла по мере того, как европейские спонсоры Киева начинали понимать, что тот не собирается выполнять обязательства.

Слушая заявления Зеленского, хочется воскликнуть: неужели наконец дошло?! Или Зеленский в очередной раз пытается оправдаться за невыполнение "Минска", мол, пусть народ решит, что со всем этим делать. В том, что решит народ, он явно не сомневается.

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", 69% украинцев считают, что неподконтрольная часть Донбасса должна остаться частью Украины. При этом не возражают против её "особого статуса" (обязательного, кстати, по Минским соглашениям) только 10% опрошенных, и лишь 6% респондентов поддерживают предоставление независимости. Так что итоги референдума можно считать предсказуемыми.

Да никто и не позволит провести такой референдум. Вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны, заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков. Неужели президент Украины не знает об этом? Видимо, это такой ход, призванный продемонстрировать Байдену перед их будущей встречей, что, с одной стороны, Киев не может выполнить Минские соглашения и не стоит пытаться его к этому принуждать. А с другой — что у Зеленского, как обычно, есть план Б, который он может ввести в действие в случае провала "Минска". Ну а подробности не имеют значения.

Если не ставить вопрос о нарушении территориальной целостности, то в чём может заключаться "разрыв"? Тем более что, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, трудно комментировать возможность разрыва Киевом связей с Донбассом, поскольку де-факто они и так разорваны.

И это действительно факт. Киев давно не воспринимает Донбасс как часть Украины, а его жителей — как своих граждан: не платит пенсии, пособия. В республиках не функционирует ни одно украинское учреждение, давно нет гривны, между сторонами нет товарного обмена.

Даже общая энергетическая сеть разорвана — республики давно получают электроэнергию и газ напрямую из России. Хотя остаётся вода, о чём, кстати, спрашивает сам Зеленский: что делать с предприятием "Вода Донбасса"?

Ситуация для украинской стороны действительно пикантная. Канал Северский Донец — Донбасс начинается в Славянске, идёт через Артёмовск, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. В Пантелеймоновке начинается Южнодонбасский водовод, рядом — принадлежащие ему и постоянно находящиеся на слуху Васильевская насосная станция и Донецкая фильтровальная станция. Если Киев перекрывают подачу воды ДНР, то Мариуполь и весь Юг остаются на очень скудном водном пайке.

Можно, конечно, построить обвод длиною 80 километров и пару-тройку новых насосных станций. Можно реанимировать почившую в бозе после 1991 года ударную советскую стройку второй очереди канала Днепр — Донбасс от Краснопавловского водохранилища под Изюмом в направлении Карловского и Кураховского водохранилищ под Донецком. Но на всё это нужно много денег.

Строительство условной "стены" могло бы для Зеленского стать выходом: независимость Донбасса не признаём, закрепляем статус-кво, установив многочисленные препоны на пути его нарушения. Вопрос с водой, конечно, нужно будет решать, но, думаю, они выкрутятся — выкручивались же все эти годы, закупая у сепаров "африканский и американский уголь".

Вопрос в том, как России и самим республикам на это реагировать, ведь нам не нужна эта консервация на грани войны, как долгое время было в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Тем более что Донбасс остаётся разорванным — Зеленский ведь имеет в виду "разрыв" с неподконтрольной его частью, а это разрыв не только производственных цепочек, но и людей, семей.