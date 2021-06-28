В июне 1982 года двухмесячный военный конфликт из-за Фолклендских островов завершился безоговорочной победой Британии. Эта война была первой со времен Второй мировой, полноценно задействовавшей военно-морские силы. И Британия, и Аргентина понесли чувствительные потери. Но кому и зачем понадобилась «война двух лысых из-за расчёски», как окрестили её современники?

О чем спор

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Спор за Фолклендские (аргентинцы называют их Мальвинскими) острова уходит корнями вглубь веков. В середине 18 столетия англичане основали на островах маленькую колонию. Позднее они покинули остров, и там обосновались испанцы. С началом Наполеоновских войн испанцы также ушли с острова, но после распада Испанской империи претензии на владение островами заявил один из её осколков – Аргентина. К этому времени англичане уже повторно организовали на островах небольшую колонию.

Следующие сто лет государства спорили, у кого больше прав на территорию. После Второй мировой Фолкленды утратили своё значение в качестве ремонтной базы для британских судов. Экономически регион был замкнут на Латинскую Америку, и с 1960-х англичане начали подумывать о том, как бы избавиться от ненужных островов. Рассматривался план передачи Фолкленд Аргентине с условием немедленной обратной аренды на переходный период.

Камнем преткновения стало категорическое нежелание двух с небольшим тысяч местных жителей становиться аргентинцами. Все они были потомками британских колонистов. Их радикализм в этом вопросе можно понять. Они являлись гражданами развитой страны и самостоятельно управляли островами. Аргентина же в то время была нестабильной военной диктатурой, которую раздирали политические противоречия и тяжелейший экономический кризис. Вдобавок там все говорили по-испански.

Островитянам удалось поднять такой шум, что за них вступилась парламентская оппозиция, и переговоры с Аргентиной в конце концов остановились. Новые аргентинские лидеры – генерал Галтиери и адмирал Анайя посмотрели на метания англичан и пришли к выводу, что им острова не очень-то нужны и воевать за них они не станут.

Такого же мнения придерживалось и большинство военных экспертов по всему миру. Острова находятся недалеко от побережья Аргентины, а англичанам пришлось бы добираться туда с другого конца света. Конечно, английский флот сильнее аргентинского, но не в непосредственной близости от берегов Аргентины, где последние имели бы подавляющее преимущество в воздухе.

Будучи убежденными в том, что англичане не станут отвечать силой, аргентинцы 2 апреля 1982 года произвели высадку морского десанта на острова. Крошечный местный гарнизон не оказал сопротивления. Спорные территории перешли под контроль Аргентины.

Дипломатический провал

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Аргентинцы были уверены в своих позициях в ООН и рассчитывали на то, что Совбез призовет не обострять ситуацию и Буэнос-Айрес будет иметь преимущество в дальнейших переговорах. Однако британцам удалось полностью разгромить оппонентов на дипломатическом поле боя. ООН принял резолюцию, объявляющую Аргентину агрессором и требующую немедленного ухода захватчиков. Ко всеобщему удивлению, даже СССР и Китай де-факто встали на британскую сторону, воздержавшись от наложения вето при голосовании. По одной версии, СССР рассчитывал на поражение англичан в войне и неминуемый политический кризис, который привел бы к уходу правительства Маргарет Тэтчер. По другой, СССР руководствовался идеологическими соображениями, отказавшись поддерживать правую военную диктатуру аргентинцев. Так или иначе, после голосования англичане получили карт-бланш на любые действия по восстановлению контроля над островами и начали формирование морской оперативной группы для возвращения Фолкленд.

Миссия невыполнима

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Решительность Тэтчер, которую аргентинская пресса именовала в те дни не иначе как «Ведьмой», неприятно поразила Галтиери и Анайю, которые рассчитывали на маленькую победоносную высадку на Фолклендах без всякой войны.

Тем не менее, преимущество все еще оставалось за Аргентиной. Англичане были ограничены в ресурсах. Они могли задействовать в операции втрое меньше самолетов, чем у противника. Что касается флота, то некоторое преимущество в количестве крейсеров и дизельных подлодок имели аргентинцы, в то время как число атомных подлодок и фрегатов у англичан было больше.

Имея глобальное превосходство в воздухе, аргентинцы делали основную ставку на применение «Экзосетов» - новейших французских противокорабельных ракет, против которых британские системы ПРО были почти бессильны. Впрочем, Железной Мэгги удалось надавить на французского президента Миттерана, который в последний момент наложил вето на продажу Перу огромной партии ракет (перуанцы в данной сделке выступали посредниками в пользу Аргентины). Из-за этого у аргентинцев оказалось в наличии лишь совсем небольшое число «Экзосетов».

25 апреля Британия нанесла первый удар. Морпехи высадились на острове Южная Георгия, аргентинский гарнизон сдался без боя. В тот же день британский вертолет обстрелял аргентинскую подлодку «Санта Фе». Повреждения оказались столь серьезны, что экипажу пришлось бросить её.

Психическая атака

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1 мая британский бомбардировщик «Авро Вулкан» совершил налет на аэродром в Порт-Стэнли. Разрушения были незначительны, но атака все равно шокировала аргентинцев. Поскольку дальность полета этого бомбардировщика не позволяла ему долететь до островов. В действительности англичане с самого начала рассматривали эту атаку в качестве «психической», поэтому задействовали значительные ресурсы – бомбардировщик сопровождали топливозаправщики, несколько раз дозаправлявшие его в воздухе.

Ход сработал. Аргентинцы, испугавшиеся возможных атак на материковые аэродромы, перебазировали часть самолетов. Тем самым лишив себя главного козыря – подавляющего превосходства в воздухе.

На следующий день британская подлодка «Завоеватель» торпедировала аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Это был первый в истории случай затопления корабля атомной подлодкой. Погибло свыше 300 моряков. Известие о гибели корабля вызвало настоящий шок в стране, опасаясь новых атак, аргентинцы вернули большую часть кораблей в порты.

Ответный удар

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4 мая Аргентине удалось отомстить за гибель крейсера. В этот день ударом «Экзосета» был поражен эскадренный миноносец «Шеффилд». Команда не смогла справиться с пожаром и покинула корабль, который был уничтожен огнем. Хотя число жертв (20 человек) было несопоставимо с гибелью аргентинского крейсера, для британцев потеря судна стала не меньшим шоком. Это был первый со времен Второй мировой войны корабль британского флота, уничтоженный в бою.

21 мая в результате авиаатаки был потоплен фрегат «Ардент» (19 погибших). 23 мая ко дну пошел фрегат «Антилопа». 25 мая аргентинский самолет атаковал британский контейнеровоз, перевозивший партию вертолетов. Погибло 12 моряков и почти весь груз. В тот же день ударом с воздуха был потоплен эскадренный миноносец «Ковентри».

Возвращение Юнион Джека

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Однако, несмотря на некоторые успехи, аргентинцам не удалось сорвать ключевую часть операции – высадку морской пехоты на Фолклендские острова. К середине июня британские силы блокировали Фолкленды, лишив противника возможности перебрасывать подкрепления и припасы. Сухопутные войска, укомплектованные в основном юнцами-призывниками, быстро пали духом. 14 июня аргентинский гарнизон единственного города Фолклендских островов – Порт-Стэнли, капитулировал, оказав символическое сопротивление. В необъявленной двухмесячной войне англичане потеряли убитыми 255 человек, аргентинцы – 649.

Последствия

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«Война двух лысых из-за расчески» имела серьезные политические последствия для обеих стран. В Англии консерваторы во главе с Тэтчер упрочили свои позиции, разгромно победив на следующих выборах. В Аргентине произошли прямо противоположные процессы. На волне начавшихся протестов военные в конце концов вынуждены были распустить хунту. Генерал Галтиери, возглавлявший страну в период войны, впоследствии был осужден за провальное руководство боевыми действиями и несколько лет провел в тюрьме. Адмирал Анайя – главный вдохновитель войны, несколько раз побывал на скамье подсудимых, но осужден так и не был. Аргентинская армия утратила свой элитарный ореол и престиж и больше никогда не претендовала на власть в стране.