"Чёрная жемчужина" за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова

В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России — 2021" Бурлаков занимал 177-е место с состоянием $650 млн. Широкой публике он был известен как владелец роскошной 107-метровой яхты Black Pearl ("Чёрная жемчужина").

Ещё с нулевых 71-летний бизнесмен постоянно проживал за границей — в Княжестве Монако на живописном Лазурном Берегу Франции. Однако дела вёл в России и часто сюда приезжал.

Сейчас на его наследство претендуют родной брат, две дочери и супруга Людмила, с которой Бурлаков несколько лет находился в бракоразводном процессе, а также судился в Лондоне.

Жена не спит

В 2019 году по Москве поползли слухи, что у Олега Бурлакова, на тот момент более 40 лет состоявшего в браке, кроме жены есть и молодая пассия — София Шевцова. Пару регулярно видели в столичных фешенебельных ресторанах и дорогих бутиках.

Олег Бурлаков. Кадр из видео YouTube / Россия 24

Возможно, именно с этим оказался связан начавшийся в том же году в Монако его бракоразводный процесс с супругой Людмилой.

На тот момент совместными деньгами Бурлаковых управляла семейная управляющая компания из Цюриха Leo Trust.

Год назад в Лондоне Людмила неожиданно подала против супруга иск, который рассматривался в Высоком суде Англии и Уэльса. Кроме супруга ответчиками выступили 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе и Leo Trust.

Представитель Людмилы Бурлаковой тогда отказался раскрыть суть иска, заявив, что в отношении женщины были совершены многочисленные противоправные действия. Но дело могло быть связано с попытками Олега Бурлакова в ходе бракоразводного процесса создать впечатление, что его состояние меньше, чем думала его супруга.

Подтверждением этому может быть уголовное разбирательство, начавшееся в Leo Trust несколькими месяцами ранее. Директора компании обвинили в том, что он якобы подделал и оформил задним числом договор займа в $1,35 млрд в пользу Олега Бурлакова. Возможно, таким образом женщина решила проучить своего мужа.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года бизнесмен пережил покушение в Москве. Неизвестный якобы подбежал к внедорожнику Cadillac Escalade бизнесмена, окликнул его, а затем открыл огонь. Нападение произошло на оживлённом участке дороги на юго-западе столицы, рядом с Городской клинической больницей № 31. Бурлаков не пострадал, поскольку автомобиль был бронированным.

Пути отхода

В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк".

Кадр из видео YouTube / Louis Nineteen

Известно, что ещё до начала активной фазы бракоразводного процесса Олег Бурлаков последовательно избавлялся от своих оставшихся в России активов. Например, яхта Black Pearl неожиданно оказалась в залоге у якобы дальнего родственника и делового партнёра бизнесмена Николая Казакова, совладельца ОАО "Краснодарпромжелдортранс".

В июле 2019 года на него же Бурлаков переоформил свои 40 гектаров земли в Тюмени. Казаков после этого почти сразу продал их за миллиард рублей местному застройщику жилья — компании ТИС.

В 2020 году стало известно, что по аналогичной схеме на продажу выставлялся один из последних крупных тюменских активов бизнесмена — "Стройлесбанк". Якобы за него Бурлаков планировал выручить 1,5 млрд рублей.

Бизнес-центр "Калинка" в Тюмени — часть наследия Олега Бурлакова. Фото © shopandmall.ru

Газ и нефть

Ранее Бурлаков был известен как крупный бизнесмен из нефтегазовой и цементной сфер бизнеса.

Первые большие деньги он заработал ещё в конце 80-х – начале 90-х. Выходец из семьи инженера-испытателя ядерных боеприпасов многие годы служил кадровым офицером ВВС СССР, а после увольнения со своими сослуживцами основал компанию "Интеграл".

Она занималась научно-исследовательскими работами, а также разработкой топливных систем для военной промышленности и деталей для космических аппаратов. К началу 90-х эта деятельность приносила до 15 млн долларов в год.

На эти деньги в 1991 году компаньоны получили контроль над заводом "Белгородцемент", а в ноябре 1993 года приобрели ещё и акции предприятия "Новоросцемент", к 2003 году став его полными собственниками.

В 2005 году на продаже своего пакета акций белгородского цементного завода бизнесмен заработал $300 млн и вместе с известным тюменским олигархом Павлом Митрофановым в том же году создал компанию "Бурнефтегаз".

У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию. У "Бурнефтегаза" начались проблемы, и в марте 2014 года его купила "Башнефть" за $1 млрд. Из них 360 млн получил Бурлаков. По его же собственным словам, часть этих денег он потратил на строительство своей мечты — яхты.

"Чёрная жемчужина"

Олег Бурлаков является владельцем одной из самых больших яхт в мире. Длина Black Pearl составляет 106,7 метра. Судно проекта Solar голландской компании Oceanco, специализирующейся на создании суперяхт, построено на верфи компании в Роттердаме и спущено на воду в сентябре 2016 года, спустя шесть лет после начала строительства.

Уникальность лодки заключается в особой конструкции и расположении парусов, способных ловить ветер почти любого направления. Более того, они сами представляют собой специальные гибкие солнечные батареи, вращающие электродвигатель. Даже ночью в штиль судно не остановится и может идти на дополнительной дизельной тяге. Производитель хвастался, что инновационные технологии позволят судну развивать скорость до 56 км/час и пересечь Атлантический океан, потратив всего 20 литров солярки.

"Чёрная жемчужина". Кадр из видео YouTube / Louis Nineteen

Об особенностях внутреннего убранства известно, что роскошные интерьеры корабля украшены фамильными гербами Бурлаковых и копируют помещения дома бизнесмена.

Ходил в море он на ней достаточно часто. Яхту видели у британского Портленда, польского Гданьска, у берегов Риги и Санкт-Петербурга. В 2020 году она долго стояла пришвартованной в черногорском порту Тивата, а потом находилась на Кипре.