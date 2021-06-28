Девушка закрашивала лаком тёмную полосу на ногте, не догадываясь, что ей срочно нужно к онкологу

Несколько лет назад Алана Северс обнаружила, что ноготь на большом пальце её правой руки стал странно выглядеть. Под пластиной проявилась тёмная продольная полоса, что сильно смущало женщину. Но вместо того, чтобы поинтересоваться, что же стало причиной изменений, она просто закрашивала всё красным лаком. Так прошло три года, пока британка случайно не наткнулась на статью, которая спасла ей жизнь.