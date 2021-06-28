Девушка закрашивала лаком тёмную полосу на ногте, не догадываясь, что ей срочно нужно к онкологу
Несколько лет назад Алана Северс обнаружила, что ноготь на большом пальце её правой руки стал странно выглядеть. Под пластиной проявилась тёмная продольная полоса, что сильно смущало женщину. Но вместо того, чтобы поинтересоваться, что же стало причиной изменений, она просто закрашивала всё красным лаком. Так прошло три года, пока британка случайно не наткнулась на статью, которая спасла ей жизнь.
В 2017 году Алана читала свежий выпуск Cosmopolitan. В одной из статей автор описывал редкий признак рака кожи — оказывается, иногда под ногтями может появиться опухоль. Визуально она выражается в виде едва заметной полоски под ногтевой пластиной. Северс сразу поняла — то, что она тщательно замазывала, нужно было показать врачу.
Так как это была лишь крошечная линия, я не обращала внимания на неё и всегда красила ногти красным лаком, чтобы её скрыть. Иначе было как-то неловко. Но потом я нашла эту статью в журнале и сильно запаниковала. Но я рада, что наткнулась на неё, ведь она помогла спасти мою жизнь
В панике я отправила своему партнёру статью и сказала, что мой ноготь выглядит точно так же. Я была в ужасе от того, что у меня рак, и не могла поверить, что я игнорировала его так долго. Я пошла к терапевту на следующий день, и тогда же мне выписали срочное направление к онкологу
Уже через пару дней врачи больницы в Портсмуте, Англия, поставили Алане диагноз "меланома" и поставили перед фактом — ноготь вместе с опухолью под ним нужно срочно удалять, пока раковые клетки не попали в кровоток
Благо для Аланы история с её раком закончилась хорошо. Теперь она живёт без меланомы и без ногтя. Всю маленькую опухоль удалось убрать всего за пару операций, пишет Metro. Британка спасла себе жизнь, и всё благодаря одной статье
Я прочитала статью и на следующий день пошла к врачу. Он сказал, что мне ещё повезло, что опухоль не распространилась на всю руку. Она росла наружу, так что в кровь не попала. Мне очень повезло, что за три года этого не произошло. <...> Никогда бы не подумала, что такое может спасти жизнь
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