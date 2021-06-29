Российский лидер Владимир Путин провёл совещание по подготовке к прямой линии, которая намечена на 30 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня, а общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).