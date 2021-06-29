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Путин провёл совещание по подготовке к прямой линии

В нём приняли участие руководство Администрации Президента, некоторые заместители председателя правительства и министр финансов.

29 июня, 16:35
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65942/photos/65998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание по подготовке к прямой линии, которая намечена на 30 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оно прошло с участием руководства Администрации Президента, некоторых заместителей председателя правительства и министра финансов РФ Антона Силуанова.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня, а общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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