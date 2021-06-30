Российская партия пенсионеров решила примерить "стальной венец"

Свою речь накануне выборов в Государственную думу глава Российской партии пенсионеров Владимир Бураков закончил словами Островского из романа "Как закалялась сталь" о жизни, которую нужно прожить, сами знаете как. Ну а начал весьма интересными механизмами возвращения социального статуса российскому пенсионеру, поскольку один из главных пунктов предвыборной кампании РППС — реальное повышение пенсии, которая должна составлять "70% от средней зарплаты". В ходе съезда он напомнил, что собирается внести в нижнюю палату парламента интересный документ — концепцию Социального кодекса Российской Федерации. Что, по его утверждению, "позволит покончить с запутанностью и противоречивостью нынешнего социального законодательства". Так как социальные нормы будут едины во всех регионах, и пенсионеры из отдалённых сёл будут получать такие же пенсии, как, например, москвичи.

В ходе выступления он коснулся и фундаментальных гуманистических ценностей, таких как семья, дети, культура и духовность. По его мнению, если не защитить их, то их потеря приведёт общество "в состояние дикости, войне всех против всех или к новому тоталитарному строю во главе с большим братом, который видит всё и решает за всех".

Видео © Партия РППС

Программа партии включает и такие пункты, как гарантию пенсий "всем достоянием Российской Федерации", а на их повышение необходимо направить часть поступлений от экспорта нефти и газа. Выплаты должны "назначаться не за возраст, а за трудовой стаж", что позволит "гражданам России самостоятельно определять возраст выхода на пенсию". Ещё одна важная цель партии, которая намерена преодолеть пятипроцентный барьер в будущем созыве Госдумы, — борьба с бедностью.

РППС намерена также сделать действенный и своевременный акцент РППС на медицине. Владимир Бураков коснулся сферы здравоохранения, в которой, по его мнению, преобладает бухгалтерский подход и во главу угла ставится экономическая целесообразность и эффективность.

— Единственным критерием оценки работы сферы здравоохранения должно быть здоровье граждан. Следует полностью отказаться от финансирования медицинских учреждений в соответствии с принципом "деньги следуют за пациентом", — заявил Бураков.

Видео © Партия РППС

Для этого необходимо восстановить сеть медицинских учреждений в малых городах и сельской местности, а пациенты должны получить возможность регулярно консультироваться с врачами-специалистами. При этом регионам, которые не могут в полном объёме финансировать учреждения здравоохранения за счёт собственных средств, государство обязано оказывать необходимую помощь, добавил спикер в ходе выступления.