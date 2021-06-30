Постковидная волчанка: Индийский штамм коронавируса грозит детям мультисистемным синдромом Спустя несколько недель после выздоровления у некоторых детей возникают самые разнообразные симптомы, и родители часто не обращают на них особого внимания. 29 июня, 21:40 Фото © Shutterstock

В Индии у переболевших коронавирусом детей и подростков всё чаще выявляют MIS-C — мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщили в индийском Институте постдипломного медицинского образования и исследований PGIMER. Врачи заявили, что для профилактики такого синдрома школьникам нужно делать больше физических упражнений. Лишний вес — один из основных факторов риска. Кроме того, они подчеркнули, что надо быть бдительными, даже если ребёнок перенёс ковид бессимптомно.

Диагноз "мультисистемный воспалительный синдром у детей" в мировой медицине появился вскоре после CoViD-19 — весной 2020 года. Тогда врачи стали замечать, что минимум через несколько недель (а иногда и через полтора месяца) после выздоровления у некоторых юных пациентов поднимается температура, появляются высыпания на коже, понижается давление и даже внезапно отказывают органы. По многим проявлениям это напомнило педиатрам синдром Кавасаки — болезнь кровеносной системы, она тоже детская и тоже странная. В общем и целом она заключается в том, что отмирают стенки сосудов. Синдром MIS-C часто называли Kawasaki-like — похожим на Кавасаки. Тем не менее впоследствии медики пришли к выводу, что это всё же два разных диагноза. Как объяснил в интервью Лайфу педиатр, главный врач клиники Евгений Тимаков, на это указывают данные лабораторных исследований и отличия в степени поражения органов. Тем не менее, по его словам, лечат мультисистемный синдром по той же схеме, что и синдром Кавасаки, в том числе противовоспалительными средствами и препаратами для разжижения крови.

— Синдром серьёзный, поражает все органы и ткани в организме ребёнка и, к сожалению, маскируется под различные аллергические состояния, высыпания, то есть родители могут не распознать его сразу. Он коварен тем, что проявляется не сразу, а через 2–6 недель после перенесённой коронавирусной инфекции, и при его нелечении он на самом деле опасен для жизни ребёнка, — рассказал детский врач.

Он также отметил, что этот синдром отчасти можно сравнить со знаменитым цитокиновым штормом у взрослых заболевших. В обоих случаях это чрезмерная защитная реакция организма на вторжение патогенов.

— Это гиперреакция иммунитета с формированием различных аутоиммунных процессов. Атака иммунитетом своих органов. Только у взрослых цитокиновый шторм проявляется сразу, а у детей с отсрочкой. Но по факту по степени осложнений это почти такое же проявление вот этих нарушений иммунных процессов, — подчеркнул Евгений Тимаков.

Как выявить детский мультисистемный синдром

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Педиатр Евгений Тимаков особо подчеркнул, что родителей должно настораживать любое изменение состояния переболевшего ковидом ребёнка.

— Мышечные боли, температурная реакция, высыпания на коже, отёчность, кровоизлияния, геморрагии те же самые, различные специфические заболевания — это должно насторожить взрослого человека. И нужно срочно показаться врачу, потому что может оказаться, к сожалению, что всё это не просто так, — предупредил врач.

Его коллега педиатр Андрей Степанов заверил, что этот синдром совершенно точно связан со способностью ковида поражать сосудистую систему.

— Коронавирус тропен к эндотелию сосудов, а так как сосуды находятся везде, то и сбои могут происходить, собственно говоря, на всех уровнях и во всех системах. Аритмия со стороны сердца, головные боли, нарушения познавательных функций организма, тремор руки, слюноотделение — всё это относится к нарушениям со стороны органов и систем, которые могут быть последствием ковида по той причине, что он тропен к сосудистой выстилке, к эндотелию сосудов, — разъяснил врач.

Вместе с тем он посетовал на сложность диагностики этого синдрома — у него настолько разнообразные проявления, что его очень сложно определить.

— Синдром — это сборище симптомов. Это не ветрянка, когда мы видим прыщи и ставим диагноз, когда мы можем взять глобулин к герпесу и сказать, что это ветрянка. Это совершенно другое. Мультисистемный синдром — это когда со стороны любого органа или системы происходит отклонение. Это не какое-то отдельное заболевание. Это сбоит организм, если вам угодно, — объяснил Андрей Степанов.

Почему это детский синдром?

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— Можно предположить, что это связано с тем, что у детей и подростков развивается иммунная система, организм ещё не полностью сформировался. Это один из возможных вариантов, то есть это чисто моё предположение, — поделился пульмонолог Дорожной больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин.

Он также заявил, что в медицине давно существует общее понятие постковидного синдрома — особого непростого состояния, которое в той или иной степени бывает практически у всех переболевших. Впрочем, врач не связывает его конкретно с детским мультисистемным воспалительным синдромом. То есть постковидный настигает людей всех возрастов.

— Постковидный синдром очень многогранен, самые разнообразные жалобы у людей бывают: и головные боли, и стойкое повышение температуры, и длительная потеря обоняния, и слабость, и одышка. При этом, как правило, каких-то серьёзных изменений при обследовании врачи не находят, — сказал медик.

Пульмонолог также добавил, что у медиков пока нет однозначного ответа на вопрос о причинах всех этих синдромов. Он упомянул лишь об одной из версий. Она гласит, что после выздоровления коронавирус не полностью покидает организм, а остаётся в нём в некоем "законсервированном", спящем виде. Примерно как вирус герпеса.