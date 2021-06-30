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Постковидная волчанка: Индийский штамм коронавируса грозит детям мультисистемным синдромом

Спустя несколько недель после выздоровления у некоторых детей возникают самые разнообразные симптомы, и родители часто не обращают на них особого внимания.

29 июня, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Индии у переболевших коронавирусом детей и подростков всё чаще выявляют MIS-C — мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщили в индийском Институте постдипломного медицинского образования и исследований PGIMER. Врачи заявили, что для профилактики такого синдрома школьникам нужно делать больше физических упражнений. Лишний вес — один из основных факторов риска. Кроме того, они подчеркнули, что надо быть бдительными, даже если ребёнок перенёс ковид бессимптомно.

Диагноз "мультисистемный воспалительный синдром у детей" в мировой медицине появился вскоре после CoViD-19 — весной 2020 года. Тогда врачи стали замечать, что минимум через несколько недель (а иногда и через полтора месяца) после выздоровления у некоторых юных пациентов поднимается температура, появляются высыпания на коже, понижается давление и даже внезапно отказывают органы. По многим проявлениям это напомнило педиатрам синдром Кавасаки — болезнь кровеносной системы, она тоже детская и тоже странная. В общем и целом она заключается в том, что отмирают стенки сосудов. Синдром MIS-C часто называли Kawasaki-like — похожим на Кавасаки. Тем не менее впоследствии медики пришли к выводу, что это всё же два разных диагноза. Как объяснил в интервью Лайфу педиатр, главный врач клиники Евгений Тимаков, на это указывают данные лабораторных исследований и отличия в степени поражения органов. Тем не менее, по его словам, лечат мультисистемный синдром по той же схеме, что и синдром Кавасаки, в том числе противовоспалительными средствами и препаратами для разжижения крови.

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Синдром серьёзный, поражает все органы и ткани в организме ребёнка и, к сожалению, маскируется под различные аллергические состояния, высыпания, то есть родители могут не распознать его сразу. Он коварен тем, что проявляется не сразу, а через 2–6 недель после перенесённой коронавирусной инфекции, и при его нелечении он на самом деле опасен для жизни ребёнка, — рассказал детский врач.

Он также отметил, что этот синдром отчасти можно сравнить со знаменитым цитокиновым штормом у взрослых заболевших. В обоих случаях это чрезмерная защитная реакция организма на вторжение патогенов.

Это гиперреакция иммунитета с формированием различных аутоиммунных процессов. Атака иммунитетом своих органов. Только у взрослых цитокиновый шторм проявляется сразу, а у детей с отсрочкой. Но по факту по степени осложнений это почти такое же проявление вот этих нарушений иммунных процессов, — подчеркнул Евгений Тимаков.

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Как выявить детский мультисистемный синдром

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Педиатр Евгений Тимаков особо подчеркнул, что родителей должно настораживать любое изменение состояния переболевшего ковидом ребёнка.

Мышечные боли, температурная реакция, высыпания на коже, отёчность, кровоизлияния, геморрагии те же самые, различные специфические заболевания — это должно насторожить взрослого человека. И нужно срочно показаться врачу, потому что может оказаться, к сожалению, что всё это не просто так, — предупредил врач.

Его коллега педиатр Андрей Степанов заверил, что этот синдром совершенно точно связан со способностью ковида поражать сосудистую систему.

Коронавирус тропен к эндотелию сосудов, а так как сосуды находятся везде, то и сбои могут происходить, собственно говоря, на всех уровнях и во всех системах. Аритмия со стороны сердца, головные боли, нарушения познавательных функций организма, тремор руки, слюноотделение — всё это относится к нарушениям со стороны органов и систем, которые могут быть последствием ковида по той причине, что он тропен к сосудистой выстилке, к эндотелию сосудов, — разъяснил врач.

Вместе с тем он посетовал на сложность диагностики этого синдрома — у него настолько разнообразные проявления, что его очень сложно определить.

Синдром — это сборище симптомов. Это не ветрянка, когда мы видим прыщи и ставим диагноз, когда мы можем взять глобулин к герпесу и сказать, что это ветрянка. Это совершенно другое. Мультисистемный синдром — это когда со стороны любого органа или системы происходит отклонение. Это не какое-то отдельное заболевание. Это сбоит организм, если вам угодно, — объяснил Андрей Степанов.

Почему это детский синдром?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Можно предположить, что это связано с тем, что у детей и подростков развивается иммунная система, организм ещё не полностью сформировался. Это один из возможных вариантов, то есть это чисто моё предположение, — поделился пульмонолог Дорожной больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин.

Он также заявил, что в медицине давно существует общее понятие постковидного синдрома — особого непростого состояния, которое в той или иной степени бывает практически у всех переболевших. Впрочем, врач не связывает его конкретно с детским мультисистемным воспалительным синдромом. То есть постковидный настигает людей всех возрастов.

Постковидный синдром очень многогранен, самые разнообразные жалобы у людей бывают: и головные боли, и стойкое повышение температуры, и длительная потеря обоняния, и слабость, и одышка. При этом, как правило, каких-то серьёзных изменений при обследовании врачи не находят, — сказал медик.

Пульмонолог также добавил, что у медиков пока нет однозначного ответа на вопрос о причинах всех этих синдромов. Он упомянул лишь об одной из версий. Она гласит, что после выздоровления коронавирус не полностью покидает организм, а остаётся в нём в некоем "законсервированном", спящем виде. Примерно как вирус герпеса.

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