Мастера шухера: Кокорин-младший опять попал в неприятности Ранее судимого за побои брата форварда "Фиорентины" Александра Кокорина задержали в Москве за дебош. Лайф разбирался, как провёл ночь молодой человек и чем известны его друзья. 30 июня, 14:54 Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Неисправимый

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, 21-летний Кирилл Кокорин всю ночь пил и веселился вместе со своим приятелем — 28-летним Кареном Григоряном. Также в их компании была замечена 29-летняя Люсьен Белоусова — дочь калининградского сталелитейного магната. Есть версия, что именно она катала друзей по заведениям. В двух из них Кокорин и Григорян якобы и устроили дебош.

По первоначальным данным силовиков, на рассвете компания приехала в один из гламурных ресторанов на Пресненской набережной. Там у них потребовали QR-коды, которых ни у кого не оказалось. Кокорина-младшего и его товарища Григоряна не пустили в заведение, они устроили потасовку с сотрудниками, а затем ушли.

Кирилл Кокорин с братом и Кареном Григоряном. Фото © vk.com/karen

Затем, по одной из версий, весёлая компания попыталась заехать на территорию Центра международной торговли, где шла подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным. Из-за мероприятия туда пропускали только тех, у кого был пропуск или аккредитация. Молодым людям отказали в проходе. Очевидцы утверждают, что они якобы стали обзывать полицейских нищебродами, после чего их задержали. Было около семи утра. По некоторым данным, Кокорин и Григорян были навеселе. Их доставили в отдел полиции.

— Почему никто не написал, что мы хотели в отель заселиться? Правду почему никто не пишет? — обращался к полицейским Григорян. Кокорин на камеру высказываться не стал и лишь улыбнулся оператору.

По обоим участникам скандала было видно, что проблемы с законом их совсем не напрягают.

Старый знакомый

Карену Григоряну не впервой попадать в скандал — он являлся главным свидетелем по делу футболистов Кокорина и Мамаева три года назад. В суде тогда он утверждал, что избитый спортсменами водитель сам спровоцировал драку.

Судя по соцсетям, Карен Григорян — большой друг братьев Кокориных. У него десятки совместных фотографий с ними: из бизнес-класса самолётов, с гламурных тусовок, дорогих отелей и партера футбольных стадионов. Все трое друг на друга подписаны.

Карен Григорян получил высшее образование в МГУУ Правительства Москвы. А ещё, согласно порталу Transfermarkt , он футбольный вратарь и выпускник академии ЦСКА. В 2009 году подающий надежды голкипер за неизвестную сумму компенсации перешёл в московский молодёжный клуб "Локомотив-2", за который сыграл всего восемь матчей . В 2011 году Григорян завязал с любительским футболом и расторг контракт.

В начале нулевых он был прописан в типовом панельном доме на Пролетарском проспекте, 17, к.1 . Вместе с ним там жили его родители и брат. Чем занимался его отец Георгий Григорян, непонятно. Судя по базе СПАРК, когда-то давно был ипэшником. Брату Карена Григоряна, Давиду, возможно, принадлежат бензоколонки. По крайней мере, в реестре есть лишь один полный тёзка Давида, и он числится владельцем топливной компании "Альфа-Гарант". У неё проблемы с фискалами. Налоговики считают, что эта фирма неверно указывает свои данные в ЕГРЮЛ и отсутствует по юридическому адресу.

Вратарь Карен Григорян. Фото © vk.com/karen

Ранее многие СМИ писали , что в марте 2021 года Карена Григоряна, полузащитника ЛФК "Царское Село", задержали с пятью миллионами настоящих и 75 тысячами фальшивых рублей. Было высказано предположение, что именно он друг Кокориных и свидетель по их делу. Сейчас тот инцидент всплыл вновь. Однако, вероятно, речь идёт о разных Григорянах. У них разные футбольные амплуа и клубы, отличаются возраст и внешность .

Роковая женщина

По сведениям источника, полиция не стала задерживать Люсьен Белоусову. Тем не менее ей якобы тоже грозит штраф — она не была пристёгнута.

Люсьен — настоящее имя девушки. Её отец — Валерий Белоусов — владелец нескольких крупных компаний в сфере обработки металлолома в Калининграде, в том числе БВР и "Бравобвр" с суммарным оборотом свыше 1 млрд рублей..

Белоусова успела выиграть несколько калининградских конкурсов красоты и отучиться на журфаке МГУ в столице. Папарацци пишут, что она тусовщица. Интересно, что, согласно базе СПАРК, она не имеет отношения ни к одному из бизнесов отца, в то время как её младшие сёстры Василиса и Аполлинария владеют на двоих "Корпорацией Пуэлл". Это компания, которая управляет самыми дорогими бизнес-активами отца.

Люсьен Белоусова. Фото © instagram.com/skysoulmate

Однажды Люсьен Белоусову даже обвинили в отношениях с одним из женатых губернаторов.

Дело Кокориных

В 2018 году правоохранительные органы и суд были менее снисходительны к Кокорину-младшему. После того как Кирилл вместе с братом, Павлом Мамаевым, и Александром Протасовицким устроили две драки за ночь в центре Москвы, их приговорили к году и шести месяцам колонии общего режима. Конкретно Кирилла Кокорина осудили по статье "Нанесение лёгкого вреда здоровью" и оправдали по статье "Хулиганство".

В сентябре 2019-го Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению. Тогда Кирилл утверждал, что сделал выводы.

— Молодым ребятам лучше не драться, а словами такие ситуации решать. Можно случайно так попасть — люди заезжают и на восемь, и на десять лет. Такие довольно неприятные сроки, — говорил Кокорин-младший.

В материалах его дела отмечается, что, если бы не УДО, Кирилл бы провёл в колонии на три месяца дольше — до 9 декабря 2019 года. Суд также возложил на Кирилла Кокорина обязанности: в течение оставшейся неотбытой части наказания не менять место жительства и работы и не нарушать общественный порядок.

Другая сторона

За Кирилла Кокорина заступился его юрист.

— Произошло недопонимание между сотрудниками полиции и ребятами (Кириллом Кокориным и его другом Кареном). Припарковались рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они вышли из авто и спросили, почему должны покинуть данное место. В итоге их задержали, — утверждает адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

Мать Кирилла Кокорина и вовсе говорит, что инцидент произошёл из-за полицейских.

— Старший силовик приказал своим Карена (обозвав его чёрным) размазать по асфальту. Карена схватили за шею, а Кирилл начал снимать на телефон. Кирилла ударили по рукам, выхватили телефон, скрутили, и двоих поволокли в отделение, — высказывает свою версию мать Кирилла Кокорина Светлана.