Это не первая пандемия коронавируса: Учёные нашли аналоги CoViD-19 в древних временах Специалисты пришли к выводу, что пандемия CoViD-19 — повторение событий времён каменного века. 4 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Пещера Ваньшоуянь, Южный Китай, провинция Фуцзянь. Люди обитали здесь 25–30 тысяч лет назад. Археологов особенно поразил выложенный галькой пол. Они предполагают, что его сверху ещё дополнительно выстилали растениями и от этого зимой здесь было гораздо теплее.

Археологи выступили на симпозиуме к 90-летию открытия первого черепа пекинского человека. Фото © Институт археологии и этнографии

Это жилище времён палеолита — каменного века. Тогда люди жили в основном охотой, собирательством, ловили рыбу и выражали свои мысли, своё понимание окружающего мира с помощью удивительной наскальной живописи.

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Так вот, оказывается, не только рисунки на стенах пещер хранят память о том, как боролись за жизнь древние художники. На самом деле их потомки, наши с вами современники, носят эту память в себе — она осталась в их генах.

Учёные из Университета Квинсленда (Австралия) изучили ДНК 2,5 тысячи жителей разных стран. Искали строго определённые "детали" в многосложной молекуле — гены, которые кодируют выработку в организме особых белков, взаимодействующих с вирусами. Дело в том, что после проникновения в клетку человека (или животного) патоген при разворачивании своей разрушительной деятельности вступает в контакт именно с этими специфическими белками. И это оставляет свой след в геноме. Некоторые гены от этого видоизменяются, "адаптируются" в попытке защититься от вторжения. И если знать, на какие именно гены "смотреть", то можно даже примерно подсчитать, когда именно произошла эта адаптация.

А теперь — внимание. Австралийские генетики искали конкретно гены выработки белков, взаимодействующих с SARS-Cov-2 — тем самым вирусом, от которого страдает вот уже второй год человечество XXI века. И нашли 42 гена с соответствующими следами видоизменения. Все 42 находятся в ДНК жителей Восточной Азии — Китая, Японии и некоторых других соседних стран.

Согласно расчётам учёных, со времён их "приспособления" к коронавирусу сменилось приблизительно 870 поколений. Каждое поколение — 28 лет. Получается, что эпидемия случилась около 25 тысяч лет назад.

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Генетики не гарантируют, что тогда бушевал именно наш ковид, но все данные указывают на то, что это был какой-то его близкий родственник. То есть это совершенно точно был коронавирус. Учёные даже специально синтезировали в лаборатории с помощью этих генов соответствующие человеческие белки и посмотрели, будут ли они взаимодействовать с белками нашего с вами SARS-Cov-2. Взаимодействуют. Всё сходится.

Более того, та эпидемия каменного века поразительно точно совпадает с оценками появления на Земле сарбековирусов — подразделения коронавирусов, к которому, собственно, относятся и возбудитель CoViD-19, и вирус атипичной пневмонии, например.

А ещё учёные обратили внимание, что и ковид, и атипичная пневмония, и ещё один их родственник — вирус ближневосточной лихорадки — они все родом из Восточной Азии.

У исследователей напрашивается вывод о том, что всё новое — это хорошо забытое старое и в то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, на жителей Земли может напасть древняя пещерная болезнь. Но есть в этом и нечто обнадёживающее: если хорошенько покопаться в закромах генетической памяти, можно попытаться выяснить, что ещё внезапного нас может ожидать в будущем.

— Это, в принципе, позволяет нам составить список потенциально опасных вирусов, а затем разработать диагностику, вакцины и лекарства на случай их возвращения, — заключил ведущий автор исследования, профессор Кирилл Александров.