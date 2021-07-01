Новые знаки ПДД, пособия, ипотека: Что меняется в жизни россиян с 1 июля 2021 года Продление льготной ипотеки, пособия для семей с детьми, штрафы за использование иностранных кошельков и наказание за продажу электронных устройств без российского софта, особенности диспансеризации переболевших ковидом и другие новые законы, которые улучшат жизнь граждан России. 1 июля, 12:08 Фото © Shutterstock

Пособия для нуждающихся семей с детьми

С 1 июля нуждающимся неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет на каждого ребёнка начнут выплачивать ежемесячно 50% детского прожиточного минимума в регионе, что в среднем по России составляет 5,6 тыс. рублей. Пособие назначат в случае, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. Нуждаемость будут оценивать комплексно, учитывая недвижимость, машины и сбережения. Пособие полагается только при условии, если все взрослые члены семьи стараются зарабатывать сами либо получают стипендии и пенсии, но если не работают, то имеют уважительную причину — учитывается так называемое правило нулевого дохода. Известно, что пособие назначается на один год, продлеваться оно будет по заявлению. Его размер будет индексироваться вслед за ростом регионального прожиточного минимума на ребёнка.

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Аналогичная выплата в размере 50% прожиточного минимума ждёт и нуждающихся женщин, вставших на учёт по беременности на сроке до 12 недель. Выплата будет производиться, если доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе. Необходимые условия для его получения — обращение за выплатой в течение 30 дней с момента постановки на учёт или с месяца обращения, если женщина обратилась после 30 дней с момента постановки на учёт.

Карта "Мир"

Начало месяца ознаменует и перевод всех пособий, выплат и пенсий на российскую карту "Мир". Те, кто не может перейти на эту карту, по-прежнему будут получать выплаты наличными или на обычный банковский счёт без привязки к ней. При этом расширяется использование карты и в магазинах — с сегодняшнего дня принимать её должны все компании, чья выручка составила за прошедший год более 20 млн рублей.

Льготная ипотека

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Президент страны Владимир Путин предложил продлить истекающую 1 июля льготную ипотеку на год, продлив её таким образом до 1 июля 2022 года для всех регионов. Ставка будет повышена с 6,5% до 7%. Однако предельный размер кредита для всех субъектов РФ составит только 3 млн рублей. В то время как ранее можно было купить жильё в столицах стоимостью до 12 млн, а в остальных регионах — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос по льготной ипотеке остаётся без изменений и по-прежнему составляет 15%. Одновременно будет расширена семейная льготная ипотека под 6%, её распространят на семьи с одним ребёнком, если он появился на свет после 1 января 2018 года.

Штрафы за использование иностранных кошельков до 600 тыс. рублей

Россияне начнут отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если сумма операций за год превысит 600 тыс. рублей. Помимо этого, теперь запрещено принимать их к оплате, миновав российский банк. Однако для иностранных платёжных карт сделано исключение. Ничего не изменится только для тех, кто использует кошельки российских операторов электронных денег. Штрафовать будут за непредоставление отчёта. Сумма взыскания составит 20–40% от перечисленного через кошелёк перевода, также при нарушении в оформлении отчётности — от 2–3 тыс. рублей для граждан и до 40–50 тыс. рублей для юридических лиц, повторное нарушение составит уже 20 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно. А задержка отчётности покарается штрафом от 300 рублей до 1,5 тыс. рублей для граждан и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Новые экознаки ПДД

Начали действовать знаки, ограничивающие въезд автомобилей определённого экологического класса. Новый знак разрешает проезд машин только указанного на нём экологического класса или выше. А автомобилям, в регистрационных документах которых не указан экокласс, будет отказано в движении. Это норма не затронет транспорт военных, полиции, спасателей, пожарных, скорой, газовиков и федеральной почты с опознавательными знаками.

Диспансеризация для переболевших

На обследование при помощи СМС, по электронной почте, через портал госуслуг или звонком из поликлиники пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме, позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Первый этап будет состоять из нескольких исследований: общего и биохимического анализов крови, измерения насыщения крови кислородом, то есть сатурации, теста с шестиминутной ходьбой, спирометрии, рентгена грудной клетки и анализа на концентрацию D-димера в крови, помогающего выявлять признаки тромбообразования. Предполагается, что на обследования можно потратить один день. На втором этапе, если он потребуется, врачи проведут эхокардиографию, КТ лёгких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации выявят хронические заболевания или риски их возникновения, пациенту предоставят лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

Штрафы до 200 тыс. рублей за продажу техники без российского софта

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На электронных устройствах, которые продаются в России, с 1 июля по умолчанию должна быть установлена российская поисковая система. Это касается смартфонов, компьютеров и ноутбуков, Smart TV. Наказывать за её отсутствие будут штрафами до 200 тыс рублей: для физлиц сумма может составить 30–50 тыс. рублей, для компаний — 50–200 тыс. рублей. К примеру, на смартфонах должны быть установлены браузер "Яндекс", "Яндекс.Диск", система "Яндекс.Карты", программа "Госуслуги", почтовый ящик и "Новости Mail.ru", программы "ВКонтакте" и "Одноклассники", платёжная система MirPay и другие. Портативные и стационарные компьютеры должны быть оборудованы программным обеспечением "МойОфис Стандартный. Домашняя версия". Телевизоры с цифровым блоком управления — поисковой системой "Яндекс", программами "Первый", "Кинопоиск", IVI, НТВ и прочими.