Битва якутских НЛО: Куда исчезли инопланетяне с неопознанного объекта, разбившегося под Жиганском Почему разбившийся корабль пришельцев пролежал на территории Якутии более трёх месяцев, куда исчезло НЛО и что стало с его шестипалыми пилотами, а также какие опыты проводили в секретной лаборатории советские учёные, работавшие над его восстановлением, — в материале Александра Лаврентьева. 23 июля, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Якутия — огромный, таёжный край на карте России, неизведанные территории, полные загадок и тайн. Что манит сюда неопознанные летающие объекты? Почему многие крупные метеориты падают на просторах Республики Саха? Быть может, виной тому огромные размеры региона или особенности геологического строения? Или где-то в горах и в самом деле могут скрываться базы пришельцев? Места для этого почти идеальные — малолюдные, труднодоступные. Больше шансов наткнуться на медведя или на стаю волков, чем на человека.

Падение

Сведения о том, что в Якутии, восточнее посёлка Жиганск, в предгорьях Верхоянского хребта в 1978 году разбился неопознанный летающий объект, появились сравнительно поздно: о катастрофе в конце 1990-х годов журналистам поведал некий бывший офицер КГБ Андрей Петров, житель Конькова. Отставной капитан якобы лично присутствовал на месте крушения объекта и в силу служебного положения был проинформирован о дальнейшей судьбе разбившейся "тарелочки" и её пилотов.

Он рассказал, что крушение неопознанного летающего объекта случилось в Якутской АССР 17 февраля 1978 года в 22:13 по местному времени. Космический корабль неизвестной до того времени в СССР цивилизации разбился в 56 километрах от Жиганска на правом берегу реки Лены, возле её притока — речки Бегиджян. Упавший объект представлял собой блестящий диск с куполом, его диаметр составлял 6,2 метра, а высота — 3,8 метра. Причиной падения по свидетельствам местных жителей был бой между неопознанными летающими объектами, который они наблюдали в ночном небе над посёлком за полчаса до крушения НЛО. Так как военные не зафиксировали в небе Советского Союза никаких нарушителей, властям стало известно о происшедшем только после звонка в Якутск местных сотрудников аэропорта. Однако из-за сильных морозов и короткого дня, который зимой в Заполярье длится всего несколько часов, военные от поисков упавшего объекта отказались — возможно, сочли сигнал о падении НЛО ошибочным.

Находка в тундре

Однако в июне 1978 года серебристый объект был обнаружен лётчиками полярной авиации, выполнявшими на Як-40 пассажирский рейс из Жиганска в Верхоянск. После повторного сигнала о том, что объект на берегу реки Бегиджян действительно существует, на место вылетела специальная группа сотрудников Комитета государственной безопасности. В экспедиции принимало участие 14 человек из Москвы. На двух вертолётах Ми-8 они были доставлены из Якутска к месту крушения космического корабля, где тщательно осмотрели его снаружи, а позже закрыли объект каким-то специализированным материалом, а сверху — брезентом.

Сам капитан КГБ Петров на месте крушения был, но к "тарелочке" не приближался, видел её только издалека, да и желания подходить ближе не было — некоторым из учёных, обследовавшим объект, становилось плохо. Прямо из Жиганска двоих пришлось отправить в больницу в Якутск срочным бортом — они теряли сознание и жаловались на сильную слабость. У одного стали тут же, в лагере, выпадать волосы.

© Кадр из сериала "Секретные материалы"

Однако проникнуть внутрь космического корабля пришельцев учёным всё-таки удалось. Они обнаружили, что корабль имеет три палубы. Кабина пилотов была расположена на самой нижней. Там в странных, похожих на коконы креслах учёные нашли и тела двух инопланетян. Рост внеземных существ составлял около полутора метров, они имели крупные головы без волос, большие глаза и по шесть пальцев на конечностях. Одеты инопланетяне были в комбинезоны, причём нашивки на них были разные: у одного — в виде квадрата, а у второго — в виде окружности с вписанным в неё треугольником.

Конечный пункт — Москва

Чтобы получше изучить останки инопланетян, их корабль и неизвестные технологии, было решено вывезти НЛО из тундры на Большую землю. Это было сделано с помощью грузового вертолёта Ми-6, способного поднять до 15 тонн груза. Сначала диск, тщательно упакованный в защитную мембрану и брезент, был вывезен в столицу Якутии, а затем через 10 дней объект через Усть-Кут и Красноярск был транспортирован в закрытый сибирский город Томск-7, он же Северск — город, где располагались секретные объекты по производству высокообогащённого урана. Это означало, что в город и из города постоянно поступают сверхсекретные грузы и поступление ещё одного груза должно было остаться незамеченным. Кроме того, советские учёные, возможно, считали, что космический корабль пришельцев может иметь атомный двигатель, а в Северске находились нужные специалисты — физики и инженеры.

Известно, что в Северске НЛО был спрятан в подземный бункер, предназначенный для хранилища ядерных отходов. Там его долгое время изучала группа учёных, собранная по всему СССР. Экс-кагэбэшник Петров уверял, что осматривать НЛО в Северск приезжал даже сам корифей советской атомной науки — академик Анатолий Александров. В поездке его якобы сопровождал доктор физико-математических наук Анатолий Логунов, разработчик релятивистской теории гравитации, которая отрицала теорию относительности Эйнштейна и предполагала переход на новый уровень знаний.

Попытка не удалась

Репродукция. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Неизвестно, насколько новые факты обогатили теорию гравитации Логунова после такой поездки, зато вполне известно, что через полтора года, в самом конце 1979-го, диск был тайно доставлен в советский подмосковный наукоград Протвино — в Институт физики высоких энергий, где его надёжно спрятали в одном из ангаров опытно-экспериментальной базы института. Почти десять лет советские учёные изучали корабль пришельцев, а в 1988 году предприняли попытку поднять его в воздух. Однако эксперимент провалился — корабль поднялся над землёй всего на пять метров, после чего упал на стартовую площадку. Травмы получили пилоты-испытатели, занявшие место пришельцев на мостике корабля.

С тех пор эксперименты по восстановлению "тарелки" были прекращены, а после развала СССР объект был законсервирован. В каком состоянии "тарелка" сейчас, неизвестно, как неизвестно и то, находится ли она на территории России или в 1990-х годах её вывезли из страны в США либо Западную Европу.

Тела инопланетных пилотов в 1978 году были доставлены в Москву — в так называемую секретную военную лабораторию "Внуково", расположенную неподалёку от одноимённого аэропорта. Там, в подземном помещении, было произведено вскрытие инопланетян. К сожалению, о его результатах капитан Петров ничего рассказать не смог — очевидно, это был не его уровень компетентности.

Авторы Александр Лаврентьев