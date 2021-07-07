Чума была совсем другой: Найден древнейший известный штамм страшной инфекции По мнению учёных, эта разновидность заметно отличалась от той, что "чёрной смертью" косила миллионы людей в Средние века. 6 июля, 21:40 Фото © studyfinds.org Dominik Göldner, BGAEU, Berlin

Этому человеку было лет 20. Во всяком случае, по оценкам, никак не больше 30. Он жил у берега реки Салаца на севере современной Латвии чуть больше пяти тысяч лет назад. Занимался тем, чем занимались тогда все: охотой, ловлей рыбы, собирательством.

Если судить по фото, все зубы у него на месте, ровные, вообще создаётся впечатление, что парень был здоров и полон сил. Конечно, по тем временам прожить столько — это уже относительно неплохо, и всё-таки его смерть была безвременной и скоропостижной. К такому выводу пришли генетики.

Его останки нашли ещё в 1875 году вместе со скелетом девушки-подростка, она была не старше 18. Они хранились в коллекции известного немецкого врача и антрополога Рудольфа Вирхова. После Второй мировой войны более полувека считались пропавшими, лишь в 2011 году их удалось снова обнаружить. А через несколько лет там же, на берегу Салацы, нашли кости ещё двоих: мужчины и маленького ребёнка. Радиоуглеродный анализ показывает, что все четверо жили в одно и то же время, — вероятно, были соплеменниками. Впрочем, не родственниками.

Их останки подвергли генетическому анализу. А надо сказать, что ДНК хранит память не только обо всех предках человека, но и о некоторых событиях в его жизни. Прежде всего — о болезнях. Так вот, в ДНК того мужчины "записано", что у него была чума. А ещё интереснее то, что у остальных троих — нет.

Вообще, по современным научным данным, чумная палочка Yersinia pestis появилась примерно 7 тысяч лет назад и произошла она, по всей видимости, от палочки Yersinia pseudotuberculosis — "псевдотуберкулёзной". Эта бактерия-предок вызывала лёгкую кишечную инфекцию, но потом после некоторых мутаций научилась проникать в лёгкие, а далее — через лимфоузлы по всему организму. В итоге в определённый момент из неё развился новый вид — Y. pestis, который в ходе эволюции дошёл до максимума заразности и смертоносности в середине первого тысячелетия нашей эры. Как свидетельствует история, первый мор случился в Египте в 541 году, а через несколько лет прошёл по Византийской империи, где тогда правил император Юстиниан. Отсюда название — Юстинианова чума. Следующие десятилетия эта смерть косила жителей Италии, а в 660-е годы настигла Англию. Судя по описаниям в летописях, это была в основном бубонная чума: она поражала лимфатическую систему и попадала в организм через блох. Напомним, существует ещё одна разновидность — лёгочная чума. Она разносится воздушно-капельным путём непосредственно от человека к человеку. Когда спустя ещё шесть столетий в cередине XIV века разразилась вторая эпидемия ("Чёрная смерть"), там уже было и то, и другое: и бубонная, и лёгочная. Бывало, что бубонная переходила в лёгочную.

Так вот, у того молодого парня пять тысяч лет назад не было ни того, ни другого. Учёные не нашли никаких следов внешних проявлений инфекции. Похоже, человек казался совершенно здоровым. Учёные предполагают, что он заразился от укуса грызуна и умер даже не собственно от чумной палочки, а от септического шока: у него развилась септицемия — заражение крови. Палочка распространялась только в крови. Это была чума не бубонная, не лёгочная, а септицемическая. Этим можно объяснить и отсутствие заразы у соплеменников: она могла передаться только через кровь. Исследователи заявили, что это самая древняя из ныне известных разновидностей легендарной болезни.