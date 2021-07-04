"От прививок не умирают": Пульмонолог прокомментировал скандальное откровение медсестры
Женщина заявила, что в её больнице якобы умерло несколько вакцинированных от ковида пациентов.
На днях Instagram-пользователь wlast_naroda опубликовал "сенсационный" видеоролик о том, что якобы привитые от ковида люди умирают в больнице. Судя по логотипу, изначально он был выложен в TikTok. В кадре, очевидно, сам автор, мужчина разговаривает с собеседницей и записывает свой разговор во время вождения автомобиля. Рядом с ним на пассажирском сиденье, судя по голосу, сидит женщина. В кадре её не видно, с её слов, она медсестра.
Позволим себе привести полную расшифровку всего прозвучавшего в двухминутном диалоге.
— Вот, парни, я медика везу с больницы, получается, городской, по Северному округу, и постоянно сюда свозили людей, которые болеют коронавирусом. А сейчас, она говорит, везут больных помирать после прививки коронавирусом. Ну и как, много людей привозят вообще в день, кто поставил себе прививку?
— Очень много людей у нас на отделении, у нас два отделения терапии, два поста, у нас на сегодняшний день 103 человека.
— За день?
— Нет, всего.
— Всего 103 человека. И какой срок прошёл после того, как они поставили, и после того, как приезжать им умирать уже?
— Это врачи уже с ними беседуют, мы же медсёстры.
— То есть такую информацию вам не говорят, да, когда они поставили?
— Нет, не говорят. Может, они врачам говорят. Но дело в том, что они приезжают с температурой с высокой и умирают. Сейчас муж с женой поступили после прививки, муж живой, жена умерла. На следующий день девочка 27 лет умерла, тоже поставила.
— Вот мне рассказывали, 94 года, что ли, девчонка недавно, четыре дня, говорят, как прививку поставила и умерла, говорят, через четыре дня. А что, у них кровь сворачивается или что?
— Наверное. Видно, какую-то гадость вводят, какие-то эксперименты. Но я сказала, подохну, не сделаю. И сейчас у нас на хирургии, по-моему, лежит женщина с Роспотребнадзора, а вы же знаете Роспотребнадзор, они (неразборчиво. — Прим. Лайфа), наоборот, чтоб все делали прививки. Ну, сказала, я не делала и не буду делать. Вот Роспотребнадзор.
— Так сколько девчонок я отсюда с больнички перевозил, обычно только здесь, по северам, мотаюсь. Девчонки то же самое говорят, мол, и себе, и родственникам сказала: "Не вздумайте ставить. Не хотите сдохнуть — не вздумайте".
— Да, я тоже сыну сказала.
— А сейчас они хотят, вон, Москву 60% привить этой заразой. Они что, хотят Россию убить, что ли?
— Хотят, чтобы ещё меньше было на Земле.
— А, населения. Чтоб русских меньше стало.
— Так что вот такие дела. Ребята, не делайте никакие прививки.
— Парни, мотайте на ус, сами думайте своей башкой, если в ней что-то ещё есть.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Итак, что здесь есть помимо "лирики". 103 человека в двух отделениях терапии одной из больниц Северного округа Москвы. Не совсем понятно, это общее количество пациентов или количество пациентов, привитых вакциной от коронавируса. Но поскольку автор ролика задавал женщине вопрос конкретно о количестве вакцинированных больных, то остаётся только предполагать, что эта цифра — ответ именно на этот вопрос.
Далее. "Приезжающие с высокой температурой и умирающие". Скончавшаяся женщина. Возраст не уточняется. Что именно случилось, тоже не сказано. Скончавшаяся девушка 27 лет. И, наконец, заболевшая якобы сотрудница Роспотребнадзора, которая категорически против вакцинации от ковида. Да, и ещё многочисленные "девчонки", которых "перевозил" видеоблогер из местных больниц. Выходит, что эмоциональный обмен "принципиальными соображениями" происходил именно с "девчонками".
Мы обратились за комментарием к практикующему пульмонологу Дорожной больницы имени Семашко Вячеславу Овечкину.
Я считаю, что в данном случае это фейк, в общем-то, люди после прививок не ложатся и не умирают. На моей практике в стационарах я не встречал людей, у которых были какие-то серьёзные осложнения после прививок. Да, я встречал людей, которые действительно заболевали. Но в основном те, кто привит, переносят ковид в более лёгкой форме, чем те, кто не привит
Врач рассказал, что недавно после вакцинации от ковида заболели его собственные родственники. Но медик не считает, что в этом виновата сама прививка.
Мой тесть заболел спустя несколько дней после прививки "Спутником", и я сразу сказал о том, что он был уже инфицирован в момент прививки. И спустя неделю заболела проживающая с ним моя тёща, что вполне логично: подтверждает, что он где-то отдельно от неё заразился, в момент прививки уже был инфицирован, спустя пять дней проявился ковид и он уже заразил свою супругу. Но болезнь у них протекала в лёгкой форме
В середине июня 2021 года главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал, что по состоянию на 16 июня в клинике было зарегистрировано 136 пациентов с CoViD-19, которые ранее получили прививку от коронавируса. По его словам, первый такой больной поступил в стационар 30 декабря 2020 года. Он уточнил, что в общей сложности за этот период в больнице побывало 23 280 заражённых, то есть привитые составляют 0,6% от этого количества. Кроме того, Проценко упомянул ещё одну примечательную деталь: в среднем они оказывались на больничной койке через пять дней после получения укола. Он подчеркнул, что достаточное количество защитных антител вырабатывается лишь примерно через две недели после прививки. О том, что это не происходит немедленно, что на это нужно время, сообщалось с самого момента появления вакцин.
Случаи заражения после прививки связаны с тем, что либо пациенты в момент прививки уже были заражены, либо при посещении поликлиники, или где-то в транспорте, или ещё где-то при контакте с людьми они заразились, и спустя несколько дней появились симптомы. От самой прививки никак нельзя заразиться
Известно, что любая вакцина — это стресс для организма, он тратит силы на создание защиты, а значит, в первые дни после укола организм, наоборот, ослаблен, поэтому нужно очень себя беречь и терпеливо ждать, пока наберётся столько антител, сколько нужно. Кстати, через две-три недели неплохо бы сдать анализ крови и посмотреть, а сколько, собственно, набралось. Имеется статистика, по которой у 5–10% привитых от ковида иммунитет не вырабатывается, потому что у каждого организма есть свои индивидуальные особенности.
А если сделать первый укол, радостно крикнуть "Ура!" и тут же побежать в толпу людей, среди которых наверняка есть заражённые ковидом, то это неизбежно означает риск "загреметь" в больницу.