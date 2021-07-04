Женщина заявила, что в её больнице якобы умерло несколько вакцинированных от ковида пациентов.

На днях Instagram-пользователь wlast_naroda опубликовал "сенсационный" видеоролик о том, что якобы привитые от ковида люди умирают в больнице. Судя по логотипу, изначально он был выложен в TikTok. В кадре, очевидно, сам автор, мужчина разговаривает с собеседницей и записывает свой разговор во время вождения автомобиля. Рядом с ним на пассажирском сиденье, судя по голосу, сидит женщина. В кадре её не видно, с её слов, она медсестра.

— Вот, парни, я медика везу с больницы, получается, городской, по Северному округу, и постоянно сюда свозили людей, которые болеют коронавирусом. А сейчас, она говорит, везут больных помирать после прививки коронавирусом. Ну и как, много людей привозят вообще в день, кто поставил себе прививку?

— Очень много людей у нас на отделении, у нас два отделения терапии, два поста, у нас на сегодняшний день 103 человека.

— За день?

— Нет, всего.

— Всего 103 человека. И какой срок прошёл после того, как они поставили, и после того, как приезжать им умирать уже?

— Это врачи уже с ними беседуют, мы же медсёстры.

— То есть такую информацию вам не говорят, да, когда они поставили?

— Нет, не говорят. Может, они врачам говорят. Но дело в том, что они приезжают с температурой с высокой и умирают. Сейчас муж с женой поступили после прививки, муж живой, жена умерла. На следующий день девочка 27 лет умерла, тоже поставила.

— Вот мне рассказывали, 94 года, что ли, девчонка недавно, четыре дня, говорят, как прививку поставила и умерла, говорят, через четыре дня. А что, у них кровь сворачивается или что?

— Наверное. Видно, какую-то гадость вводят, какие-то эксперименты. Но я сказала, подохну, не сделаю. И сейчас у нас на хирургии, по-моему, лежит женщина с Роспотребнадзора, а вы же знаете Роспотребнадзор, они (неразборчиво. — Прим. Лайфа), наоборот, чтоб все делали прививки. Ну, сказала, я не делала и не буду делать. Вот Роспотребнадзор.

— Так сколько девчонок я отсюда с больнички перевозил, обычно только здесь, по северам, мотаюсь. Девчонки то же самое говорят, мол, и себе, и родственникам сказала: "Не вздумайте ставить. Не хотите сдохнуть — не вздумайте".

— Да, я тоже сыну сказала.

— А сейчас они хотят, вон, Москву 60% привить этой заразой. Они что, хотят Россию убить, что ли?

— Хотят, чтобы ещё меньше было на Земле.

— А, населения. Чтоб русских меньше стало.

— Так что вот такие дела. Ребята, не делайте никакие прививки.

— Парни, мотайте на ус, сами думайте своей башкой, если в ней что-то ещё есть.