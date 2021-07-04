Армия клонов: Что стало с двойниками первого президента России Бориса Ельцина Предполагаемые двойники первых лиц страны – тема, которая обсуждается не первый год. Сначала искали "копии" Сталина и Хрущёва, потом Брежнева, но только история с двойниками первого президента России Бориса Ельцина переросла слухи и домыслы и дошла до настоящих расследований. 3 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Достаточное количество

В некоторых источниках утверждается, что первый президент России Борис Ельцин, дважды избранный на должность президента, успел побыть президентом всего один срок. Якобы "оригинальный" президент страны, высокий и широкоплечий богатырь, пристрастившийся к алкоголю, скончался во время операции на сердце ещё в 1996 году. Конспирологи утверждают, что ещё до того, как тело президента остыло на операционном столе, у российских спецслужб наготове было несколько двойников — мужчин предпенсионного возраста, в разной степени похожих на Бориса Ельцина внешне.

Фото © Getty Images / rps / ullstein bild, © ТАСС / Александр Сенцов

Основные версии "армии клонов" Бориса Ельцина всегда вращались вокруг четырёх предполагаемых двойников — двое из них всегда должны были присутствовать на территории страны и имитировать "присутствие президента", ещё двое использовались для зарубежных поездок и встреч с зарубежными политиками. Происхождение людей, которых считают двойниками Ельцина, по-прежнему неизвестно. Одни считают, что это люди из разведки, другие уверены, что двойников для первого лица государства нашли олигархи, которые через подконтрольных чекистов и силовиков в 90-х планировали оставить во власти человека, внешне похожего на Бориса Ельцина, но абсолютно подконтрольного.

Проблемный Борис

Фото © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

До того как попасть в большую политику, Ельцин добился серьёзных спортивных достижений. В студенческие годы он выступал за сборную команду Свердловска по волейболу и даже стал мастером спорта СССР. Его атлетическая фигура производила впечатление на его окружение. Но предполагаемые двойники президента России недотягивали до параметров "оригинального" Бориса Ельцина. Есть мнение, что именно по этой причине президента страны никогда не снимали сверху вниз или на фоне людей его роста — различие между настоящим президентом и копией можно было бы заметить невооружённым глазом.

Два первых двойника Бориса Ельцина могли быть подобраны из числа обычных людей кадровыми разведчиками — сотрудниками бывших Первого и Второго управлений КГБ СССР, выведенных в подразделение "Гамма" при ФСБ России. По одной из версий, в задачи бывших сотрудников "единицы" входили поиск и изучение личности кандидатов, а сотрудники "двойки" делали остальную работу — вербовали, учили, проверяли соответствие двойников оригинальному образу президента, прорабатывали вопросы, связанные с психологией. Но привести людей к единому стандарту внешности оказалось тяжело — для этого двойники могли пройти через ряд пластических операций в отечественных и зарубежных клиниках.

Кому-то, по слухам, исправляли форму носа, прикус, делали новые зубы, подрезали лишнюю кожу. Однако полного сходства, по данным многочисленных исследователей истории с двойниками, спецслужбам добиться так и не удалось. Мы показали разные фотографии Ельцина челюстно-лицевому хирургу Всеволоду Сопченко, и, по его словам, на фотографиях действительно могут быть запечатлены разные люди.

По поводу изменений формы лица и пропорций фигуры в целом можно сказать, что любой человек, испытывающий сильный стресс, будет меняться внешне. Он может набирать вес, терять его, у него могут проявляться пигментация кожи и другие особенности. Но комплексная пластика лица — это процесс болезненный и очень длительный. Проводить её нужно с очень большими перерывами, иначе это отразится на состоянии пациента Всеволод Сопченко Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург

Начальник отдела двойников

В некоторых источниках утверждается, что руководил "отделом двойников" Бориса Ельцина его ближайший силовик — бывший агент разведки, комендант Кремля и один из первых начальников Службы безопасности президента генерал-полковник Юрий Крапивин. Именно он мог иметь отношение к специальному протоколу "Клетка", по которому жили вероятные двойники Ельцина. По слухам, они никогда не встречались друг с другом и практически не имели права на "личную жизнь" — формально они были как "люди в чёрном" из знаменитого фильма. При поступлении "на службу" их личность полностью стиралась — у двойников не было даже собственных документов. Историки спецслужб поясняют, что в некотором смысле такие люди (если они существовали на самом деле) не могли принадлежать себе — при первой же "беседе" сотрудники спецслужб могли "предложить" потенциальным двойникам особый договор, который переводил бы человека в разряд госсобственности, распоряжаться которой ведомство или отдельные люди могли бы до определённого времени.

Фото © ТАСС / Анатолий Галушко

Однако после 1996 года, когда президент страны лёг под нож кардиохирургов, произошло несколько событий, после которых эксперты заподозрили подмену. Поначалу "нового" Ельцина долго не показывали публике. Однако почти сразу после появления на мероприятии "обновлённый" президент страны поразил своим внешним видом всех граждан России и других государств. Уже в 1997 году вышла серия материалов, в которых журналисты заявляли: "Россией правит кукла, а настоящий президент давно умер". Подтянутый и посвежевший президент озадачил многих. В качестве доказательств подмены старого президента неизвестным человеком с похожей внешностью журналисты использовали слова некоего источника в Кремле, якобы заявившего, что "Ельцин после операции перестал узнавать своих ближайших помощников, включая руководителя управления делами президента Павла Бородина".

Карточная колода

Ельцин в 1998. Фото © Getty Images / Bonn-Sequenz / ullstein bild

В том же 1996 году после небольшого перерыва Ельцина снова сфотографировали на публичном мероприятии. От сбросившего несколько килограммов из-за операции президента не осталось и следа — лишний вес, отёки, явные признаки одышки. В следующем, 1997 году на публике появлялся совершенно другой президент, который лишь отдалённо напоминал руководителя страны, — Борис Ельцин (или человек, который выдавал себя за президента) заметно похудел, осунулся, а его лицо приобрело заострённые черты. Отдельно конспирологи обращали внимание на нос "нового" Ельцина — у оригинального президента страны он был крупный и широкий, а у "репликанта" — узкий и "крючком".

В 1998 году, когда в России случился экономический кризис, на публике появился "ещё один" Ельцин. Он отдалённо напоминал оригинал, но специалисты по пластической хирургии отмечают, что президент (или человек на его месте) определённо перенёс хирургическое вмешательство — кожа на лице и шее была заметно подтянута, убраны мешки под глазами, да и цвет кожи был естественным для здорового человека. Это не стыковалось с образом прошлого — вся страна знала, что первое лицо не отказывается от рюмки на торжественных мероприятиях и пару раз появлялось перед камерой "слегка под мухой".

Доказать наличие двойников Бориса Ельцина с помощью документов пока невозможно. Конспирологи объясняют, что спецслужбы "умеют заметать следы" и никогда не оставляют бумажных доказательств при работе на таком уровне. Но может существовать и вторая версия применения двойников. Согласно этой теории Ельцин не умер на операционном столе, но был на волосок от смерти, после чего в ближайшем окружении было принято решение использовать двойников для "поддержания имиджа". Если продолжать эту линию, то клоны президента могли использоваться не на постоянной основе, а лишь эпизодически, когда "оригинальный" глава государства был не в состоянии появиться на публике. Это может объяснять, почему президента страны почти никогда не оставляли одного — с ним всегда был либо дежурный сотрудник СБП, либо помощник.

По одной из версий, самым похожим на Ельцина был третий из четырёх двойников — его научили правильно улыбаться, жестикулировать, как оригинальный президент, и даже выговаривать фирменное ельцинское "понимаешь", без которого не обходился ни один публичный спич. Но главные решения "оригинальный" президент России принимал лично — например, новогодняя речь 31 декабря 1999 года запомнилась россиянам не только заявлением об отставке Бориса Ельцина, но и появлением "старого доброго" президента — мрачного старика с вытянутыми мочками ушей, одышкой и массивным отёчным лицом. Почти сразу после ухода Ельцина с поста сошла на нет и тема использования двойников, к которой даже технически подкованные специалисты больше не возвращались. Дальнейшая судьба предполагаемых двойников первого президента так и осталась загадкой.