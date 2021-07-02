Реабилитация или смерть: Право на восстановление после ковида и не только Россия вкладывает 100 миллиардов рублей в создание реабилитационной медицины после пандемии CoViD-19. Реабилитация пациентов станет частью ОМС. Впереди возрождение санаториев и подготовка специалистов. 2 июля, 16:49 Фото © ТАСС / Алеев Егор

Сегодня в "Единой России" прошло экспертное обсуждение программы медицинской реабилитации постковидных пациентов по всей стране. Только в этом году на восстановление переболевших граждан будет выделено не менее 100 миллиардов рублей из федерального бюджета. Стране необходимо комплексное развитие санаторно-курортного лечения и, по сути, спасение не только тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию, но и всех остальных категорий больных граждан. К примеру, в СССР на санаторном лечении ежегодно находилось около 30 миллионов граждан страны.

Пятилетка реабилитации

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Александр Румянцев, выступая, отметил, что граждане с серьёзными расстройствами здоровья (в первую очередь с поражениями лёгких, сердечно-сосудистой системы и мозга) на долгое время выпадают из жизни страны и нуждаются в длительном восстановлении всех функций организма.

Президент при создании национальной программы реабилитации предложил взглянуть на проблему шире и включить в неё не только тех, кто перенёс коронавирус, но и граждан с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Создать в стране пятилетнюю программу развития реабилитации, обеспеченную бюджетом. То есть целью этой программы является создание системы государственной реабилитации граждан России Александр Григорьевич Румянцев Главный педиатр Депздрава Москвы

После этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углублённой диспансеризации, чтобы рассчитать реабилитационный потенциал и оценить затраты на эту программу.

Реабилитация является отдельным направлением современной медицины, объединяющим врачей разных специальностей, педагогов, психологов и социальных работников.

Понятие медицинской реабилитации уже представлено в ряде российских законов, в частности она упоминается в ФЗ № 323 в статье 40. Но внутреннее содержание статьи не отвечает современным требованиям восстановления граждан. Реабилитация не финансируется отдельно, тарифы формируются по номенклатуре болезни, а не в рамках междисциплинарных технологий.

В настоящее время уже ведётся разговор о выведении реабилитации в отдельную строку программы медицинского страхования. Восстановление граждан должно получить отдельный закон, как ранее это случилось с паллиативной медициной.

Можно долго перечислять все имеющиеся и накопленные за многие годы проблемы: отсутствие отдельной специальности реабилитолога, системы подготовки кадров, центров реабилитации второго этапа и множество других.

Государственная система вместо медицинского туризма

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Участники дискуссии констатировали, что санаторно-курортные комплексы, доставшиеся России в наследство от СССР, фактически разрушены, хотя ранее благодаря этой инфраструктуре в стране ежегодно проходили реабилитацию около 30 миллионов граждан. Причём санатории являлись частью всего комплекса медицинского обслуживания.

Медицинский же туризм, получивший популярность в последние годы, к единой системе здравоохранения отношения не имеет, и компании, предоставляющие эти услуги, не несут ответственности ни перед своими клиентами, ни перед государством за их качество.

О том, насколько критичной является ситуация, рассказал участник дискуссии Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке.

Мы видели, насколько серьёзные последствия для жизни и здоровья людей может иметь это заболевание. И совершенно очевидно, что вклад реабилитации — важная и неотъемлемая составляющая комплекса лечения больного. На продолжение строительства реабилитационных центров выделено 100 миллиардов рублей в этом году. Нужно понять, куда эти средства пойдут и как эффективно их можно использовать. Важный вопрос — программа обучения и подготовки кадров в этой области. Подготовка специальных медиков и медсестёр — важная часть программы Денис Проценко Главный врач больницы в Коммунарке

((для людей в возрасте от 25 до 45 с поражением лёгких 20-30% в среднем реабилитация занимает 2-3 месяца, для людей от 55 — намного дольше. Сейчас всё это пациенты делают дома, им врачи дают задания, присылают видео, и они делают, и ходят на профосмотры))

В первую очередь это касается тех пациентов, которые перенесли заболевание с осложнениями, то есть когда есть поражение какой-либо доли лёгкого или же двухстороннее поражение, то есть при наличии пневмонии. И основная задача — в первую очередь тренировать мышцы, которые отвечают за акты вдоха и выдоха, способствовать увеличению объёма лёгких и также давать лёгкие физические нагрузки, направленные на тренировку сердечно-сосудистой системы. Это тренировки в виде различных фитнес-лент, когда вокруг грудной клетки наматывается лёгкая резиночка, и человека просят делать вдох, выдох, также дренажные положения, где человека учат отхаркиваться, чтобы эвакуировать мокроту. Григорий Жежа врач-реабилитолог

Новые технологии и образование

Центр телемедицины в Москве. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Частью реабилитационного комплекса станет развитие телемедицины, которая получила популярность именно во время пандемии. Эксперты отмечают, что благодаря телекоммуникациям и использованию новых технологий врачи смогли сопровождать и наблюдать многих пациентов, находящихся в изоляции.

Главный врач ГБУ РО "Областная клиническая больница" Рязани Дмитрий Хубезов отметил, что внедрение так называемых чемоданов здоровья в настоящее время уже не требует существенных инвестиций, так как все приборы, позволяющие отслеживать состояние пациентов, вмещаются в один браслет. С помощью смартфонов, находящихся у врача и пациента, можно контролировать реабилитацию переболевшего человека и рекомендовать ему дополнительные процедуры для ускоренного восстановления организма.

Непонятно, что делать с немедицинскими специальностями, которые также необходимы при реабилитации. Часто обнаруживается нарушение когнитивных способностей организма, ухудшение психического состояния переболевших. Мы нуждаемся в эрготерапевтах, методистах-инструкторах, которые пропишут программу индивидуальной нагрузки для восстановления пациентов. Сейчас говорят о том, что для выстраивания системы нужно четыре-пять лет, но у нас этого времени нет, нас это не устраивает. Нужно прописывать профстандарты, посмотреть опыт зарубежных коллег и взять их приёмы, которые возможно применить у нас Дмитрий Хубезов Главный врач ГБУ РО "Областная клиническая больница" г. Рязань

В санатории за счёт ОМС и фонда социального страхования

В настоящее время в России осталось всего около двух тысяч санаторно-курортных комплексов, способных включиться в программу реабилитации граждан. Для их восстановления и развития предлагается обеспечивать граждан социальными путёвками, расходы на которые будут финансироваться из фондов медицинского и социального страхования.

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Таким образом, санатории страны получат дополнительное финансирование, смогут развивать собственную инфраструктуру и обновлять необходимый парк оборудования для восстановления граждан, перенёсших коронавирусную инфекцию и другие болезни.

На создание единого реабилитационного комплекса (от образования и оборудования до новых санаториев и курортов) отведено пять лет. При этом первый этап строительства системы реабилитации граждан начался ещё в 2018 году, когда президент России поручил изучить комплекс проблем, стоящих перед восстановительной медициной, и подготовить предложения по её возрождению.

Первые 100 миллиардов рублей на постковидную реабилитацию уже выделены. Новая реабилитационная система примет на себя задачи по восстановлению всех переболевших граждан вне зависимости от того, какая именно болезнь или недуг вынудили их обратиться к реабилитации.