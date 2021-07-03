Разделяй и властвуй: Как Ватикан воевал против русских руками Австро-Венгрии Почему государству, которое выстояло лишь благодаря России, понадобилась идеологическая борьба против поданных Российской империи. 2 июля, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Wikipedia, mywebs.su

На прямой линии президент Владимир Путин на вопрос о том, почему Украина не вошла в список недружественных государств, ответил журналистам, что считает русских и украинцев одним народом. «Русский народ всегда старались растащить и раздробить, – ответил президент, – это идет еще со средних веков, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой... А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы-то вообще должны это понимать... никто же этим не интересуется, люди живут в своем мире. А это важно для нас для всех».

Реакция на слова российского президента была откровенно русофобской: президент Украины Зеленский тут же высказался, что если украинцы и русские были бы одним народом, «то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что мы точно не один народ». А премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пообещала всяческую поддержку несистемным (читайте – русофобским) оппозициям России и Белоруссии.

Так о чем же говорил Путин? О какой идеологической накачке наших ближайших соседей шла речь?

Кто старое помянет...

Венгерское восстание (1956). Фото © Wikipedia

Немного истории. Отношения русских с венграми не всегда были мирными. Воинственные финноугры, которых русские князья много лет тому назад беспрепятственно пропустили через свои земли на запад, не раз пытались расширить свои владения и "откусить" территорию у нашего народа. Еще в XIII веке король Андреаш II воевал с галицкими князьями. Затем был период мира, который завершился возникновением на месте империи Габсбургов Австро-Венгрии. Это государство появилось в противовес империи Наполеона, однако было бы тут же сметено с лица земли французами, если бы не Отечественная война 1812 года и русские войска, которые дошли до Парижа. Благодаря России Австрийская империя сохранилась как государство. В 1849 году она едва не пала под натиском революции. Францу Иосифу пришлось обращаться за помощью к России. Монарху удалось удержать корону лишь благодаря русской армии Паскевича, но не прошло и века как жители этого государства вдруг вспомнили о русофобии.

Говорят, нет хуже врага, чем друг, которому ты сделал много хорошего. Страшное слово «панславизм» вдруг вспомнилось жителям Восточной Европы. Усиления России ни австрийцы, ни венгры не желали, поэтому едва началась Крымская война, как Австро-Венгрия порвала с Россией дипломатические отношения, а среди венгров русофобские настроения были настолько сильны, что они были готовы поддержать даже турков-османов, под игом которых провели двести лет, чем Россию.

Кстати, венгры до сих пор считают национальной трагедией капитуляцию венгров у Вилагоша в 1849-м году. Тогда Россия выступила на стороне Австрии и заставила восставших венгров сложить оружие. В Венгрии все еще оплакивают сто тысяч уничтоженных РККА венгерских гонведов в 1943 году на Дону – эти люди пришли в СССР, чтобы получить свою долю «восточных земель». Но это нисколько не мешает нашим соседям по ним рыдать. И разумеется, венгры не устают вспоминать танки в Будапеште в 1956 году.

Папа в курсе

Мари Доминик Огюст Сибур. Фото © Wikipedia

Но почему задача распространения русофобии вообще появилась в Австро-Венгрии? По сути, это государство было прообразом современного европейского союза. Страна не стала «плавильным котлом народов», а гордилась тем, что представляет из себя эдакий «европейский салатик», в котором каждый народ существовал отдельно.

Но как это обычно и бывает в Европе, одни народы всегда были более привилегированными. В Австрии это были проводники германских идей австрийцы, немцы, венгры, пруссы. На более «низкой» ступени стояли словаки, чехи, поляки, хорваты. И наконец, на низшую ступень были сведены сербы и русины – карпатские, галицкие и русины-лемки. Положение народов в империи определялась не столько их экономическим развитием, сколько лояльностью по отношению к немцам и венграм.

Немалую роль в расслоении сыграла католическая вера, которая насаждалась не только как государственная религия, но и как средство против русских.

Когда в Старой Сербии в 1866 году Россия открыла консульство, Австро-Венргия усилила пропаганду, сея вражду между сербами и черногорцами, между православными и мусульманами, а когда сербы из-за конфликтов с соседями покидали села, то селила там католиков-абарнасов – выходцев из Албании, или римо-католиков фандов.

Все это делалось с ведома Ватикана, который выделил большую сумму денег на распространение католицизма. Латиняне давали кредиты католикам-купцам, скупали земли и заселяли их католическим населением. Только католики имели право учиться в школах, пользоваться больницами, освобождались от части налогов, а в случае национальных конфликтов получали от администрации оружие. Доходило до открытого поощрения убийств и грабежей. Так в 1905—1906 годах католиками и мухамеданцами (так называли сербов-мусульман) было убито 100 и искалечено еще 100 сербов, а их имущество – разграблено. Это происходило с ведома австрийской полиции, а суды не рассматривали такие дела. Насаждение католицизма и антироссийская пропаганда велись и среди русинов, болгар, греков, черногорцев.

Обработка Галиции и Закарпатья

Демонстрация во Львове по поводу объявления войны. Австрийская открытка. Фото © sergey-v-fomin.livejournal.com

Параллельно с этим Австро-Венгрия мечтала прибрать к рукам вчерашние колонии турок и завладеть Балканами. Разумеется, Россия не могла допустить этого. На фоне этой ситуации и возникла австро-мадьярская мечта разделить российский народ на украинцев и русских. Ну разумеется, великая украинская держава должна была находиться под протекторатом Австро-Венгрии и заселяться лояльными народами. Самым лучшем развитием ситуации австрийцы видели вхождение Украины в империю.

Основной упор был сделан на пропаганду среди галицких и закарпатских украинцев – их принуждали принимать униатство, а затем соблазняли карьерой у австрийцев.

Выращенные на такой почве националисты выполняли различные поручения властей: лазутчикам проникали в Российскую империю, под видом торговцев иконами выясняли у русинов политические настроения, осуществляли диверсии. Так, на Днестре в 1915 году русскими был захвачен австрийский лазутчик – 19-летний украинский националист из Галиции Владимир Заклынский.

В первые недели I Мировой войны 28 тысяч украинских добровольцев пытались записаться в украинский легион «усусов» – сечевых стрельцов. Правда, австрийцы сомневались в боевых качествах последних и позволили набрать только 2500 человек. Из усусов вышел и создатель украинского национализма в его самой радикальной версии - основатель ОУН Евгений Коновалец.

Пропаганда достигала такого накала, что взятый русскими Львов забыл, как когда-то был русским городом: его население в страхе бежало от «русского медведя», ожидая расстрелов, виселиц и других египетских казней, которыми их запугали австрийцы.

Расправа над «москвофилами»

Для православных русинов I Мировая война стала трагедией. Первое наступление русских войск, взятие Галиции и Лемковины приободрило их – русины с радостью встретили русские войска. Но стоило русским отойти на восток, как Лемковина, Галиция и Закарпатье оказалась уставлены виселицами, появились концентрационные лагеря. Возле Граца был выстроен концлагерь Талергоф, куда бросали русинскую интеллигенцию и православное духовенство – «москвофилов». Там их ждали избиения, пытки, казни и эпидемии – в Талергофе было погублено 3 000 человек.

6 сентября 1914 года на глазах у беременной жены был убит православный священник Сандович, призывавший русинов-униатов вернуться к вере отцов. Вскоре появились новые концлагеря – Терезиенштадт, Куфштейн, Шпильберг и другие. За первые 9 месяцев войны немцы и мадьяры убили и повесили в Галичине, Буковине и Угорской Руси 20 000 человек. Только в селе Камен-Броды на Галичине они повесили 70 крестьян на глазах их жен и детей. Без суда казнили юристов и врачей, писателей и художников – всех, кто имел представление об истории народа, кто был носителем русской культуры. А сколько русских погибло во время наступления австрийцев в 1915 году, исчислению не поддается. Венгры не отставали от австрийцев – расправлялись с угорскими русинами.

Новое – еще незабытое старое

Войной эту жестокость объяснить невозможно – целью было уничтожение русского народа и выкорчевывание его корней. И надо сказать, в этом австрийцы преуспели. Едва большевики попросили у Германии мира, как в Киеве стали придумывать новый язык – украинский, собрали Раду, в которой никто не умел разговаривать на этом самом языке. Пригласили гетмана Скоропадского, при котором началась украинизация Малороссии – появились украинские гимназии и университеты, украинская история, украинская география. Открылись украинский архив, библиотека Украинской державы, украинская академия наук. Знакомо все, не правда ли?

Планы немцев и католиков по овладению Украиной и по отделению ее от России тогда были сорваны – в Германии грянула революция, а Австро-Венгерская империя прекратила свое существование после окончания I Мировой войны. Она просуществовала с 1868 по 1918 год и выполнило задачу распространения русофобии среди славянских и не славянских народов Восточной Европы.

По сути — она стала первым экспериментом по созданию европейского «дома народов», который сейчас повторяет ЕС, а ее исторической миссией стало если не разрушение России, то разделение русского народа на части и создание на границе страны вереницы государств, народы которых были отравлены антироссийской риторикой и воспитаны в духе ненависти к русской культуре и православию.

Идея уничтожения русского народа и заселения восточных земель была подхвачена из рук австрийцев и германского кайзера Вильгельма II Гитлером, а от него она, словно нацистское знамя, перешла в руки Британии и США.

Прошло больше ста лет, но риторика не изменилась – эти страны так же, как австрийцы, горят идеей разделить русский народ и за счет этого поживиться. Правда, вместо католичества теперь насаждают ценности «либерального мира» – «свободы», «ювеналку», ЛГБТ и прочую «демократию», которыми прикрывают самые что ни на есть шкурные интересы.