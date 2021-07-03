Батя вспоминает боевое ремесло

После того как блицкриг захлебнулся под Москвой, Гитлер начал искать другие пути к победе и сделал ставку на военно-экономическое удушение СССР. Нацистские стратеги разработали план "Эдельвейс", целью которого стали нефтедобывающие районы Грозного и Баку, а также богатый "садами и хлебами" Краснодарский край.

В августе 1942 года началась оккупация Кубани, и почти сразу для противостояния врагу на этой территории были сформированы партизанские отряды. Подразделение Петра Игнатова — одно из самых легендарных в составе кубанского партизанского спецназа. К началу Великой Отечественной командиру группы Петру Игнатову исполнилось 47 лет. За плечами работа на заводе "Эриксон", революционное подполье, аресты и ссылки, фронты Гражданской войны.

Война внесла свои коррективы, и вместо работы "на гражданке" ему пришлось вспоминать боевые навыки. Ещё до оккупации Кубани в конце 1941 года в Краснодаре был создан уникальный партизанский диверсионно-разведывательный отряд. Его командиром был назначен директор химико-технологического института жировой промышленности Пётр Игнатов, взявший позывной Батя. Двое сыновей Игнатова и его супруга также вступили в отряд.

Партизанский комбинат

Батя разработал уникальную концепцию отряда. Его костяком стали технические специалисты, среди которых были даже кандидаты наук. Многие из них — химики, и для них изготовить взрывчатку было не сложнее, чем сварить кашу.

К тому же Батя задумал не просто отряд, а "партизанский комбинат".

"Мы имели своё большое хозяйство. Наши мастерские — минные, кузнечно-механические, столярные, сапожные, портновские — обслуживали не только наш отряд, но и наших соседей-партизан", — напишет он впоследствии в своих мемуарах.

Будущих партизан курировали специалисты по диверсионному делу. Чтобы избежать утечки информации, отряд сразу же перевели на казарменное положение. На тот момент его численность составляла 58 человек.

Боевое крещение, или 48 фрицев

9 августа 1942 года Краснодар заняли передовые части 17-й армии вермахта. Для Бати и его бойцов наступил час икс — отряд получил приказ выдвигаться на передовую. Девять бойцов спецотряда получили боевое крещение, устроив засаду, в которой без потерь уничтожили 48 фрицев. Броневик, который шёл во главе колонны, подорвался на фугасе, пехота, находившаяся в грузовиках, была расстреляна из пулемётов. В том бою "игнатовцы" захватили несколько снайперских винтовок.

Большинство операций партизан-интеллигентов были организованы по-заводскому, с сугубо техническим подходом: "семь раз отмерь — один раз отрежь".

Взрывные партизаны

Фото © ТАСС / Макс Альперт

Для каждой операции Батя прописывал подробный сценарий и требовал от бойцов наблюдать за каждым шагом врага. На то, чтобы изучить все варианты развития событий, вплоть до незначительных мелочей, уходило почти всё время. Схемы минирования объектов противника становились всё более изощрёнными, а уж боеприпасов было вдоволь — подпольные лаборатории по производству взрывчатки работали круглосуточно.

Научный подход к диверсиям был прост — диверсанты минировали несколько частей дороги. Первую группу врага взрывали так, чтобы оставить в живых несколько немцев, которые бы могли привести помощь. И вот уже пришедших на подмогу взрывали подчистую. Порой даже пулемётов не требовалось — взрывчатка делала своё дело.

Батя позволял своим партизанам импровизировать. К примеру, в отряде был снайпер, который не сидел на позиции сутками, выжидая момента, когда вражеский снайпер выдаст себя. Следуя интуиции, он устанавливал растяжки там, где, по его мнению, фрицы могли обустроить "снайперские гнёзда". Дальше — дело техники: наш снайпер якобы выдавал себя неосторожным действием, враг посылал на позицию антиснайпера, и тот подрывался на растяжке.

Поезд в огне

Фото © ТАСС / Imago

Ситуация усложнилась в октябре 1942 года, когда немцы начали переброску войск и боевой техники к Новороссийску. Гитлеровцы усилили охрану эшелонов, запланировали ряд контрпартизанских мер. К примеру, они стали прицеплять к составам вагоны, гружённые щебнем, из-за чего прижимные мины срабатывали преждевременно, и поезд получал минимальный урон.

Тогда Батя вместе со стратегами отряда разработал специальные подрывные цепочки, состоящие из пяти-шести фугасов, которые замыкала одна мина. Вагон, гружённый щебнем, наезжал на мину, провоцировал взрыв, который в свою очередь детонировал фугасы.

10 октября стало роковым для Евгения и Геннадия, сыновей Петра Игнатова, которые воевали в отряде интеллигентов. Рассчитав время до прибытия эшелона, они начали минировать пути. Но внезапно на горизонте появился поезд, идущий не по расписанию и на полном ходу. Братья успели заложить фугасы, но для установки основного взрывателя не хватило времени. Батя пытался им дать сигнал к отступлению в укрытие, но они уже приняли решение, спровоцировав взрыв фугасов ручными гранатами, и погибли вместе с 500 гитлеровскими солдатами и офицерами.

Пять потерь против восьми тысяч