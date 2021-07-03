Босфор-2: чем новый канал-дублёр «Стамбул» угрожает России Почему судоходный канал «Стамбул», который намерен реализовать Эрдоган станет ловушкой для России, поскольку при посредничестве Эрдогана позволит НАТО господствовать на Черном море выяснял политолог Аркадий Багдасаров. 2 июля, 21:40 Фото © Getty Images/Erhan Demirtas/NurPhoto

Чем ближе предвыборный 2023 год, тем больше новостей приходит с «турецкого берега» – амбиции Реджепа Эрдогана бьют по всем фронтам, пытаясь собрать под флагом неохалифата все, на что он «положил» глаз. Невольно вспоминается и его фраза 2016 года, о том, что якобы Лозаннский мирный договор 1923 года был навязан Турции, после чего он посетовал об «отданных островах Греции в Эгейском море».

Похоже события и претензии последнего времени достигли своего апофеоза и после притязаний на север Сирии, заявления о концепции «две страны-один народ», грез об Иерусалиме, запуска агрессивных телеканалов, пропагандирующих о турецком сближении, встречи с Байденом, бурной ссоры с дальнейшим примирением внутри натовской «семьи», распрей вокруг С-400 – началась реализация самого значимого для Анкары проекта – искусственного судоходного канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря. Об этой идее турецкий лидер уже «заикался» еще в 211 году.

Это мероприятие фактически перечеркнуло существование конвенции Монтре.Напомню, конвенция была подписана в 1936 году по итогам конференции по пересмотру режима черноморских проливов в милейшем швейцарском курортном городке Монтре. Документ регламентирует проход военных кораблей через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, ставя в преимущественное положение корабли причерноморских государств по сравнению с другими, сохраняя за торговыми судами всех стран свободу прохода, как в мирное, так и в военное время с соблюдением правил.

Фото © Getty Images/Erhan Demirtas/NurPhoto

Что изменит появление канала «Стамбул» для России? Понятно, что по новому каналу будут пропускать лишь дозволенные суда. В первую очередь президент Турции продвигает свой проект против России, таким образом, у нас хотят отнять Черное море и мы будем в полной зависимости от Анкары.

Новый канал станет альтернативой Босфору и частично Дарданеллам, так Турция станет контролировать суда, проходящие в Черное море. Россия понесет больше убытков и потерь, чем все остальные, поскольку конвенция Монтрё компенсировала слабость Черноморского флота, к тому же позволяла быть полновластными хозяевами лишь России, а до этого СССР и Турции без присутствия третьих лиц.

Канал «Стамбул» постоянно сопровождает всевозможного рода скандалы. Так, в апреле 2021 года первые полосы мировых СМИ были посвящены резонансному событию – 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения.

После опубликования письма начались повальные аресты, кои не снились отечественным либералам, верещащим на каждом углу о репрессиях 1937 года. В турецком агентстве Anadolu сообщили о задержаниях отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре. Однако, старейшее агентство, придерживающегося курса на Османскую империю 2.0. заботливо умолчало факт: в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции на фоне призывов турецкого лидера к разработке нового закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходит от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».

Цель военных предельно ясна – они хотят видеть Турцию такой, какой завещал Ататюрк, светским государством, а не исламистским, высокопоставленные военные воспитывались еще в духе светской, республиканской, ататюрковской Турции, им надоели имперские аппетиты Эрдогана. Турецкие военнослужащие, защищая Босфор и Дарданеллы не прошли между Сциллой и Харибдой, такой вот, оксюморон. В качестве заключения хочется добавить одно - на фоне стремительно падающей лиры и рейтинга президента в Турции, остается лишь наблюдать и вовремя сделать ставку на следующую «темную лошадку».

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