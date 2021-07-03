Босфор-2: чем новый канал-дублёр «Стамбул» угрожает России
Почему судоходный канал «Стамбул», который намерен реализовать Эрдоган станет ловушкой для России, поскольку при посредничестве Эрдогана позволит НАТО господствовать на Черном море выяснял политолог Аркадий Багдасаров.
Фото © Getty Images/Erhan Demirtas/NurPhoto
Чем ближе предвыборный 2023 год, тем больше новостей приходит с «турецкого берега» – амбиции Реджепа Эрдогана бьют по всем фронтам, пытаясь собрать под флагом неохалифата все, на что он «положил» глаз. Невольно вспоминается и его фраза 2016 года, о том, что якобы Лозаннский мирный договор 1923 года был навязан Турции, после чего он посетовал об «отданных островах Греции в Эгейском море».
Похоже события и претензии последнего времени достигли своего апофеоза и после притязаний на север Сирии, заявления о концепции «две страны-один народ», грез об Иерусалиме, запуска агрессивных телеканалов, пропагандирующих о турецком сближении, встречи с Байденом, бурной ссоры с дальнейшим примирением внутри натовской «семьи», распрей вокруг С-400 – началась реализация самого значимого для Анкары проекта – искусственного судоходного канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря. Об этой идее турецкий лидер уже «заикался» еще в 211 году.
Это мероприятие фактически перечеркнуло существование конвенции Монтре.Напомню, конвенция была подписана в 1936 году по итогам конференции по пересмотру режима черноморских проливов в милейшем швейцарском курортном городке Монтре. Документ регламентирует проход военных кораблей через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, ставя в преимущественное положение корабли причерноморских государств по сравнению с другими, сохраняя за торговыми судами всех стран свободу прохода, как в мирное, так и в военное время с соблюдением правил.
Фото © Getty Images/Erhan Demirtas/NurPhoto
Что изменит появление канала «Стамбул» для России? Понятно, что по новому каналу будут пропускать лишь дозволенные суда. В первую очередь президент Турции продвигает свой проект против России, таким образом, у нас хотят отнять Черное море и мы будем в полной зависимости от Анкары.
Новый канал станет альтернативой Босфору и частично Дарданеллам, так Турция станет контролировать суда, проходящие в Черное море. Россия понесет больше убытков и потерь, чем все остальные, поскольку конвенция Монтрё компенсировала слабость Черноморского флота, к тому же позволяла быть полновластными хозяевами лишь России, а до этого СССР и Турции без присутствия третьих лиц.
Канал «Стамбул» постоянно сопровождает всевозможного рода скандалы. Так, в апреле 2021 года первые полосы мировых СМИ были посвящены резонансному событию – 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения.
После опубликования письма начались повальные аресты, кои не снились отечественным либералам, верещащим на каждом углу о репрессиях 1937 года. В турецком агентстве Anadolu сообщили о задержаниях отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре. Однако, старейшее агентство, придерживающегося курса на Османскую империю 2.0. заботливо умолчало факт: в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции на фоне призывов турецкого лидера к разработке нового закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходит от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
Цель военных предельно ясна – они хотят видеть Турцию такой, какой завещал Ататюрк, светским государством, а не исламистским, высокопоставленные военные воспитывались еще в духе светской, республиканской, ататюрковской Турции, им надоели имперские аппетиты Эрдогана. Турецкие военнослужащие, защищая Босфор и Дарданеллы не прошли между Сциллой и Харибдой, такой вот, оксюморон. В качестве заключения хочется добавить одно - на фоне стремительно падающей лиры и рейтинга президента в Турции, остается лишь наблюдать и вовремя сделать ставку на следующую «темную лошадку».