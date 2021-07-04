В Казахстане разбился самолёт Ан-2
Воздушное судно использовалось для обработки полей. Оно рухнуло вскоре после взлёта.
Фото © МЧС Казахстана
Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. Пилотам удалось спастись, сообщили в МЧС республики.
"4 июля около 07:00 (04:00 мск) в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорда при обработке рисовых полей упал самолёт Ан-2", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что самолёт упал в поле через несколько километров после взлёта. Причиной аварии стали технические неисправности. На борту находились пилоты 1954 и 1967 года рождения, она выжили и отправлены в больницу.
А весной в Казахстане разбился самолёт Ан-26. Военный борт потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Четыре из шести находившихся на борту человек погибли.
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