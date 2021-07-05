Правила жизни Владимира Меньшова, которым он оставался верен до конца своих дней
Сегодня не стало великого актёра и режиссёра Владимира Меньшова. Заслуженный деятель искусств РСФСР угас на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Его работы — "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и многие другие — уже давно разобрали на цитаты. Но и в жизни мэтр не скупился на мудрые слова. Лайф собрал самые яркие высказывания, которые лучше всего показывают характер артиста.
Фото © Twitter / I.Sobolewska
О творческом пути и режиссуре
Я прошёл длинный путь...
...Долго пробивался, учился, четыре раза поступал на актёрский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, то понял, что ошибся дверью, что это не совсем моя профессия.
Режиссёра очень трудно возвратить на землю, если картина не получилась
Попробуйте Михалкову сказать, что "Предстояние" не получилось, — он укажет на тысячи причин, по которым ему просто загубили картину, но он уверен, что снял превосходный фильм. Сталкивались с тяжелобольными детьми в семьях? Попробуй родителям сказать, что их ребёнок — больной.
Долгое время я был наивным провинциалом
Слишком много потратил душевных сил на восторги перед чужими талантами.
Я убеждён...
Что это так скучно: не снимать фильмы, а сидеть в президиумах и надувать щёки.
Я, вообще, ленивый человек
Если меня не подгонять какими-то обстоятельствами, то я просто лежу и читаю. А подгоняют меня обстоятельства такого рода — заработки.
Здравый подход к славе
Мне странно обсуждать собственный успех
Зачем? Прекрасно, что коллеги так говорят. Знаю, что, когда показывают этот фильм по телевидению, люди по всей стране, которые сто раз уже его смотрели, буквально прилипают к экранам. Что тут сказать?
"Москва слезам не верит" запустила меня ракетой
Но меня оберегло от головокружения то, что я вступил в пору известности уже взрослым человеком. Молодая слава очень опасна: она вскруживает голову и всю дальнейшую жизнь скособочивает.
Житейская мудрость, накопленная десятилетиями
Стада разные есть, но всё равно стада
Там пасутся на лугах очень тучные коровки, которые разделяют позицию партии. А рядом — тоже стадо: несогласные, которые говорят, что это всё ерунда, всё не так, не туда идём и не то делаем. Я остановился где-то посередине между этими двумя стадами, но это очень непросто.
Те, кто нёс деньги Мавроди двадцать лет назад, — они просто доверчивые
А те, кто несёт деньги таким же, как он, сейчас — подлые. Они думают: может быть, мы в самые первые ряды попадём, тогда успеем удвоить капитал, а там — пускай.
Я считаю...
...Что быть интересными друг для друга — самая важная составляющая брака. Если она пропадает, всё разваливается.
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