Правила жизни Владимира Меньшова, которым он оставался верен до конца своих дней

Сегодня не стало великого актёра и режиссёра Владимира Меньшова. Заслуженный деятель искусств РСФСР угас на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Его работы — "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и многие другие — уже давно разобрали на цитаты. Но и в жизни мэтр не скупился на мудрые слова. Лайф собрал самые яркие высказывания, которые лучше всего показывают характер артиста.