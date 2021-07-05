Библейская казнь и смерть бизнеса: Большую часть Сочи может смыть в море Южные регионы России находятся во власти циклона. Две недели назад он обрушился на Крым, и сейчас там началась третья волна наводнений. Многие местные жители лишились домов, а бизнес терпит миллиардные убытки. Сейчас добрался до Сочи, и здесь последствия могут оказаться еще более разрушительными. 5 июля, 12:49 Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Вторая Ялта

Днем 4 июля стихия ударила по нескольким районам Краснодарского края. На Сочи обрушились ураганный ветер и ливень. На море бушует шторм. За сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Хорота, Мацеста и Кудепста, затопив округу. Многие частные дома оказались под водой как минимум по самые окна. На улицах плавают машины — вода подхватывает их и уносит вниз к морю. На одном из роликов, опубликованных в Сети, хорошо видно автобус, ушедший под воду по самые стёкла.

"Накануне днем начался сильнейший дождь с моря вместе с ураганом. Над морем летали разорванные шезлонги, тенты и разный мусор, который долетал до районов, расположенных от моря в двух-трех километрах. Всю ночь шел дождь, и после небольшого перерыва он продолжился и сегодня. У нас вторая Ялта началась", — рассказала местная жительница.

Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В поселке Лазаревском в Сочи ливневая канализация не справляется с потоками воды — из-за этого улицы похожи на каналы Венеции, только вместо спокойной воды — бурлящие каскады.

В городе работают сирены системы оповещения — их можно услышать на многочисленных видео, которые пользователи выкладывают в соцсети. Местные власти призвали людей собрать все необходимые документы и вещи на случай экстренной эвакуации. МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о сильных дождях, смерчах над морем и оползнях.

ГУ МЧС рекомендует туристам в Сочи воздержаться от походов к морю, на набережные, в горы и леса. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду, а штормовое предупреждение объявлено до конца дня, и улучшений ждать пока не приходится. Уже сейчас кадры из Сочи напоминают фильм, снятый по мотивам библейского Всемирного потопа — даже если все пойдет по благоприятному сценарию, стихия продолжит испытывать регион на прочность в ближайшие несколько дней.

Отпуску конец?

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Самый большой урон нанесён пляжным территориям в Адлерском и Хостинском районах. На пляж Ривьера мощными потоками из рек вынесло много крупного мусора. Уничтожено оборудование для отдыха, уцелевшие шезлонги и зонтики пришлось срочно убирать. Не повезло и тем, кто зарабатывает на прокате и использовании морской техники, — несколько катеров унесло в открытое море, большая часть приморских причалов и лодочных станций фактически уничтожена. Попасть к своим яхтам и лодкам владельцы не смогут долго — стихия ещё бушует, и сколько времени потребуется на ликвидацию последствий, пока непонятно.

В районе Имеретинской низменности Адлерского района Сочи на берег Чёрного моря выбросило прогулочную яхту "Святой Николай", сообщает ТАСС . Отели и пансионаты города и района, вероятно, будут закрыты несколько дней. В Хостинском районе образовался затор из брёвен, территория продолжает утопать в воде. Затоплены пансионаты и отели в Кудепсте.

Видео © LIFE Shot

В Сочи отменили все утренние и дневные экскурсии в районе Красной Поляны и Олимпийского парка. Представители местных компаний отмечают, что если погода не стабилизируется, вечерние экскурсии тоже отменят из соображений безопасности. Также из-за сложных погодных условий четыре рейса, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

По предварительным подсчётам местных отельеров, убытки бизнеса могут оказаться в несколько раз выше, чем в Крыму, — там чиновники уже успели подсчитать общие потери от разрушения инфраструктуры, уничтожения урожая и прочего. Сумма за полмесяца выросла со 163 миллионов рублей до 12,5 миллиарда.

Стихия, которая убивает

По словам специалистов, дожди продлятся еще пару дней. К среде они должны пойти на спад. Но за сутки может выпасть до 50 мм осадков и более, то есть половина месячной нормы за пару дней. 7-8 июля обещают небольшие грозы. Также возможны ураганы и повышение температуры воздуха. Всё это может принести еще большие разрушения.

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Местные власти крайне осторожно комментируют ситуацию с наводнением. Прогнозировать, как поведёт себя природа, пока не получается — если всего сутки разгула стихии принесли такие разрушения, остаётся только надеяться, что принятые меры позволят минимизировать урон.

Напомним, в 2016 и 2018 годах в Сочи уже случались наводнения. В первом случае удар на себя приняли Лазаревский и Адлерский районы, где всего за час выпала суточная норма осадков. Около ста человек тогда пришлось срочно эвакуировать. Ещё четыре поселка оказались отрезаны от города селевыми потоками.

В 2018 году сильные ливни снова вызвали резкий подъём воды в местных реках. Был затоплен участок дороги между Адлером и Сочи, в районах Хосты, Кудепсты, Новой Мацесты были подтоплены дома, больницы и школы. Тогда больше всего пострадал город Адлер. Но разгул стихии образца трёхлетней давности местные жители не сравнивают с тем, что происходит в Сочи прямо сейчас. Летний ураган и дожди 2021 года могут надолго отправить курортный город и его окрестности в нокдаун.

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