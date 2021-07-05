Не стало Владимира Меньшова... Журналист "Российской газеты" Сусанна Альперина — об уходе выдающегося режиссёра, его понимании правды и судьбы — специально для Лайфа. 5 июля, 12:31 Фото © ТАСС / Николай Галкин

Коронавирус не спрашивает про заслуги и талант. Ему всё равно. Унёс от нас выдающегося режиссёра, сценариста, достойного человека, видного общественного деятеля Владимира Меньшова. Очень быстро — в конце июня поставили диагноз, в начале июля человека не стало. Меньшову был 81 год — он прожил незаурядную жизнь, о которой мечтали бы многие. Возможно, мог бы ещё жить и творить — до 90 и дальше, но болезнь не пощадила его, как и многих других.

Если бы Меньшов был такой же волшебник, как блестяще сыгранный им в "Дозорах" ("Дневном" и "Ночном") Гесер, он бы что-нибудь придумал и остановил бы тёмные силы. Но, увы, он был таким магом лишь в переносном плане. Он действительно всегда боролся за добро и справедливость. Посмотрите — в его фильме "Москва слезам не верит", который получил "Оскара" и навеки вошёл в историю кино не только в нашей стране, героиня Катерина в исполнении Веры Алентовой не спилась, не опустилась... Правда восторжествовала, Катя состоялась, утёрла нос предавшему её маменькиному сынку и встретила своего Баталова-Гошу. Меньшов ещё и будущее предвидел. Фраза из этого его фильма про "одно сплошное телевидение" предвосхитила всю нашу цифровую действительность. В фильме "Любовь и голуби" муж — герой Александра Михайлова — вернулся в семью. Все мы знаем, что не всегда в жизни бывает такой счастливый финал, как в этих двух картинах. Но миллионам женщин в нашей стране Меньшов дал надежду. И не только у нас — как же ещё объяснить "Оскар". Можно было бы лишь с кинематографической точки зрения, но тут речь о большем — с позиции правды и судьбы.

… А как он разорвал конверт на вручении премии в 2007 году? Публично отказался вручить приз MTV за лучший фильм создателям картины "Сволочи". Пояснил, что война для него — святая тема, и он не мог поступить иначе. Тогда даже гостью премии — голливудскую диву с пышной грудью — Памелу Андерсон, приехавшую к нам, меньше запомнили, чем поступок Меньшова. Сейчас думается о том, что если бы смелость Меньшова да в применении к некоторым другим современным фильмам о войне... Тогда и память у нас была другая. Для начала — кинематографическая память.

Меньшов был однолюб. Как бережно относился к Вере Алентовой — другие женщины могли только позавидовать. Как красиво снимал её — кадры из картины "Зависть богов" невозможно забыть. Очень гордился дочерью Юлей. Можно только догадываться, чего стоило Юлии сдержать на мгновения своё горе и просто попрощаться в своих соцсетях финальным кадром из фильма отца "Любовь и голуби". Тем самым, на котором герой Александра Михайлова произносит: "Всё". Интонацию и взгляд актёра словами не передать. Можно лишь представить, сколько могла бы Юлия рассказать об отце и как долго... Она ведь очень похожа на него. И первая программа, которую вела на ТВ, под названием "Я сама" — так могла только "меньшовская порода". Ведь он тоже всё — сам. Никому не известный в своё время приехал покорять Москву, женился на одной из самых красивых женщин — добивался её долго... Пара часто об этом рассказывала.

… Меньшов редко улыбался, серьёзное выражение лица было для него более естественно. В нём была сила и мощь. Не зря в любимой всеми "Ликвидации" он сыграл маршала Жукова. А в сериале "Год культуры" — Бога.

... Он уже рядом с Богом. И нам уже Владимира Валентиновича не хватает. Но остались фильмы, которые можно пересматривать, по которым вполне реально строить и жизнь, и профессию. Меньшов учился у Михаила Ромма, успел усвоить главное и своими работами передать. Надеемся, что традиция продолжится.

Светлая память.

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